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В МИД прокомментировали решение о переносе советского памятника в Софии

В МИД прокомментировали решение о переносе советского памятника в Софии - РИА Новости, 16.03.2023

В МИД прокомментировали решение о переносе советского памятника в Софии

Перенос монумента советской армии из центра Софии говорит о стремлении отдельных болгарских политиков продемонстрировать способность чутко улавливать и... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T18:06

2023-03-16T18:06

2023-03-16T18:06

в мире

болгария

софия (город)

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мария захарова

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Перенос монумента советской армии из центра Софии говорит о стремлении отдельных болгарских политиков продемонстрировать способность чутко улавливать и незамедлительно выполнять ожидания своих западных партнеров, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее агентство БТА сообщило о том, что муниципальный совет Софии поручил мэру города Йорданке Фандаковой обратиться к властям Болгарии с просьбой переставить монумент советской армии из парка в центре города в музей. Отмечается, что члены совета предлагают выставить памятник в Музее искусств социалистического периода при Национальной галерее или в любом "другом подходящем месте за пределами центра города". "Очевидна связь с приближающимися в Болгарии внеочередными парламентскими выборами и стремлением отдельных претендующих на власть группировок продемонстрировать свою способность чутко улавливать и незамедлительно выполнять ожидания западных партнеров, которые имеют существенное влияние на внутренние политические процессы в стране. Вот теперь этой самой разменной монетой стали памятники тем, кто освобождал Болгарию", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг. В феврале посольство России в Болгарии призвало власти страны принять меры в связи с осквернением данного памятника, который стал жертвой вандализма в День защитника Отечества.

https://ria.ru/20230305/latviya-1855945520.html

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софия (город)

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в мире, болгария, софия (город), россия, мария захарова