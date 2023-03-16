В МИД прокомментировали решение о переносе советского памятника в Софии
Захарова: решение о переносе советского памятника из центра Софии приняли в угоду Западу
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник Советской армии в честь советских воинов-освободителей в Софии
Памятник Советской армии в честь советских воинов-освободителей в Софии. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Перенос монумента советской армии из центра Софии говорит о стремлении отдельных болгарских политиков продемонстрировать способность чутко улавливать и незамедлительно выполнять ожидания своих западных партнеров, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее агентство БТА сообщило о том, что муниципальный совет Софии поручил мэру города Йорданке Фандаковой обратиться к властям Болгарии с просьбой переставить монумент советской армии из парка в центре города в музей. Отмечается, что члены совета предлагают выставить памятник в Музее искусств социалистического периода при Национальной галерее или в любом "другом подходящем месте за пределами центра города".
"Очевидна связь с приближающимися в Болгарии внеочередными парламентскими выборами и стремлением отдельных претендующих на власть группировок продемонстрировать свою способность чутко улавливать и незамедлительно выполнять ожидания западных партнеров, которые имеют существенное влияние на внутренние политические процессы в стране. Вот теперь этой самой разменной монетой стали памятники тем, кто освобождал Болгарию", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг.
В феврале посольство России в Болгарии призвало власти страны принять меры в связи с осквернением данного памятника, который стал жертвой вандализма в День защитника Отечества.