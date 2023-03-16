https://ria.ru/20230316/peregovory-1858263694.html

Песков рассказал, что Путин и Асад обсуждали на встрече в Москве

Песков рассказал, что Путин и Асад обсуждали на встрече в Москве - РИА Новости, 16.03.2023

Песков рассказал, что Путин и Асад обсуждали на встрече в Москве

Президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад обсуждали в Москве тему военно-технического сотрудничества, не все результаты переговоров... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:37

2023-03-16T12:37

2023-03-16T12:37

москва

россия

дмитрий песков

башар асад

владимир путин

сирия

политика

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад обсуждали в Москве тему военно-технического сотрудничества, не все результаты переговоров можно предавать гласности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Что касается нашего сотрудничества в чувствительных сферах, (таких) как ВТС, разумеется тоже обсуждалось (на переговорах с Асадом - ред.). Не все результаты переговоров могут опубличить, по понятным причинам", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230316/asad-1858224485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, россия, дмитрий песков, башар асад, владимир путин, сирия, политика