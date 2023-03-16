https://ria.ru/20230316/peregovory-1858263694.html
Песков рассказал, что Путин и Асад обсуждали на встрече в Москве
Песков рассказал, что Путин и Асад обсуждали на встрече в Москве - РИА Новости, 16.03.2023
Песков рассказал, что Путин и Асад обсуждали на встрече в Москве
Президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад обсуждали в Москве тему военно-технического сотрудничества, не все результаты переговоров... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:37
2023-03-16T12:37
2023-03-16T12:37
москва
россия
дмитрий песков
башар асад
владимир путин
сирия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749948295_0:247:2048:1399_1920x0_80_0_0_92f8cc60d02d9940db4e3f98e50ed826.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад обсуждали в Москве тему военно-технического сотрудничества, не все результаты переговоров можно предавать гласности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Что касается нашего сотрудничества в чувствительных сферах, (таких) как ВТС, разумеется тоже обсуждалось (на переговорах с Асадом - ред.). Не все результаты переговоров могут опубличить, по понятным причинам", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230316/asad-1858224485.html
москва
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749948295_0:260:2048:1796_1920x0_80_0_0_e3bbe7ef7b291f5062e5000b499b11e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, дмитрий песков, башар асад, владимир путин, сирия, политика
Москва, Россия, Дмитрий Песков, Башар Асад, Владимир Путин, Сирия, Политика
Песков рассказал, что Путин и Асад обсуждали на встрече в Москве
Песков заявил, что Путин и Асад обсуждали в Москве тему ВТС, но не все можно обнародовать