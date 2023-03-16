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Песков рассказал, что Путин и Асад обсуждали на встрече в Москве - РИА Новости, 16.03.2023
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12:37 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/peregovory-1858263694.html
Песков рассказал, что Путин и Асад обсуждали на встрече в Москве
Песков рассказал, что Путин и Асад обсуждали на встрече в Москве - РИА Новости, 16.03.2023
Песков рассказал, что Путин и Асад обсуждали на встрече в Москве
Президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад обсуждали в Москве тему военно-технического сотрудничества, не все результаты переговоров... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:37
2023-03-16T12:37
москва
россия
дмитрий песков
башар асад
владимир путин
сирия
политика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад обсуждали в Москве тему военно-технического сотрудничества, не все результаты переговоров можно предавать гласности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Что касается нашего сотрудничества в чувствительных сферах, (таких) как ВТС, разумеется тоже обсуждалось (на переговорах с Асадом - ред.). Не все результаты переговоров могут опубличить, по понятным причинам", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230316/asad-1858224485.html
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москва, россия, дмитрий песков, башар асад, владимир путин, сирия, политика
Москва, Россия, Дмитрий Песков, Башар Асад, Владимир Путин, Сирия, Политика
Песков рассказал, что Путин и Асад обсуждали на встрече в Москве

Песков заявил, что Путин и Асад обсуждали в Москве тему ВТС, но не все можно обнародовать

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад обсуждали в Москве тему военно-технического сотрудничества, не все результаты переговоров можно предавать гласности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Что касается нашего сотрудничества в чувствительных сферах, (таких) как ВТС, разумеется тоже обсуждалось (на переговорах с Асадом - ред.). Не все результаты переговоров могут опубличить, по понятным причинам", - сказал Песков журналистам.
О признании новых границ России, поддержке СВО и условиях встречи с Эрдоганом. Полное интервью Башара Асада - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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