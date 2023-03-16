https://ria.ru/20230316/peregovory-1858259887.html
Песков рассказал о переговорах Путина и Асада
Песков рассказал о переговорах Путина и Асада - РИА Новости, 16.03.2023
Песков рассказал о переговорах Путина и Асада
Весьма субстантивные переговоры прошли у президента России Владимира Путина с главой Сирии Башаром Асадом в среду, лидеры заслушали доклады по экономике, а... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:27
2023-03-16T12:27
2023-03-16T12:41
турция
сирия
политика
россия
дмитрий песков
башар асад
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858105823_0:292:3070:2019_1920x0_80_0_0_784135e952dee7888650aa790ddf77f8.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Весьма субстантивные переговоры прошли у президента России Владимира Путина с главой Сирии Башаром Асадом в среду, лидеры заслушали доклады по экономике, а также затронули тему нормализации отношений Сирии и Турции, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Состоялись весьма и весьма субстантивные переговоры на высшем уровне, коим предшествовали контакты по линии ведомств, в частности, по линии министерства иностранных дел, министерства обороны. В ходе вчерашних переговоров главы государств заслушивали доклады министров по направлениям - это и руководители межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, который возглавляет с нашей стороны (Ирек) Файзуллин, и министр финансов говорил", - сообщил Песков журналистам.Кроме того, по его словам, по итогам переговоров принято решение, которое "позволит уже в ближайшие недели или месяц выйти на подписание очень важного документа по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества"."Затрагивалась также тема нормализации отношений Сирии и Турции", - добавил Песков.Ранее президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил, что Россия и Сирия в течение ближайших недель подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве, каждый проект будет рассматриваться и утверждаться отдельно. Также он рассказал, что стороны планируют 40 инвестиционных проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, жилищного строительства.
https://ria.ru/20230315/peregovory-1858149942.html
https://ria.ru/20230316/asad-1858158216.html
турция
сирия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858105823_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_dbbb5e5234fcad8dd4269de9ce2e4ab0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, сирия, политика, россия, дмитрий песков, башар асад, владимир путин
Турция, Сирия, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Башар Асад, Владимир Путин
Песков рассказал о переговорах Путина и Асада
Песков: Путин и Асад заслушали доклады по экономике и обсудили отношения Сирии и Турции
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Весьма субстантивные переговоры прошли у президента России Владимира Путина с главой Сирии Башаром Асадом в среду, лидеры заслушали доклады по экономике, а также затронули тему нормализации отношений Сирии и Турции, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Состоялись весьма и весьма субстантивные переговоры на высшем уровне, коим предшествовали контакты по линии ведомств, в частности, по линии министерства иностранных дел, министерства обороны. В ходе вчерашних переговоров главы государств заслушивали доклады министров по направлениям - это и руководители межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, который возглавляет с нашей стороны (Ирек) Файзуллин, и министр финансов говорил", - сообщил Песков журналистам.
Переговоры Путина и Асада продолжались три часа
Кроме того, по его словам, по итогам переговоров принято решение, которое "позволит уже в ближайшие недели или месяц выйти на подписание очень важного документа по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества".
"Затрагивалась также тема нормализации отношений Сирии и Турции", - добавил Песков.
Ранее президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил, что Россия и Сирия в течение ближайших недель подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве, каждый проект будет рассматриваться и утверждаться отдельно. Также он рассказал, что стороны планируют 40 инвестиционных проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, жилищного строительства.
Башар Асад дождался исторического поворота