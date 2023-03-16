https://ria.ru/20230316/peregovory-1858259887.html

Песков рассказал о переговорах Путина и Асада

Песков рассказал о переговорах Путина и Асада - РИА Новости, 16.03.2023

Песков рассказал о переговорах Путина и Асада

Весьма субстантивные переговоры прошли у президента России Владимира Путина с главой Сирии Башаром Асадом в среду, лидеры заслушали доклады по экономике, а... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:27

2023-03-16T12:27

2023-03-16T12:41

турция

сирия

политика

россия

дмитрий песков

башар асад

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Весьма субстантивные переговоры прошли у президента России Владимира Путина с главой Сирии Башаром Асадом в среду, лидеры заслушали доклады по экономике, а также затронули тему нормализации отношений Сирии и Турции, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Состоялись весьма и весьма субстантивные переговоры на высшем уровне, коим предшествовали контакты по линии ведомств, в частности, по линии министерства иностранных дел, министерства обороны. В ходе вчерашних переговоров главы государств заслушивали доклады министров по направлениям - это и руководители межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, который возглавляет с нашей стороны (Ирек) Файзуллин, и министр финансов говорил", - сообщил Песков журналистам.Кроме того, по его словам, по итогам переговоров принято решение, которое "позволит уже в ближайшие недели или месяц выйти на подписание очень важного документа по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества"."Затрагивалась также тема нормализации отношений Сирии и Турции", - добавил Песков.Ранее президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил, что Россия и Сирия в течение ближайших недель подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве, каждый проект будет рассматриваться и утверждаться отдельно. Также он рассказал, что стороны планируют 40 инвестиционных проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, жилищного строительства.

https://ria.ru/20230315/peregovory-1858149942.html

https://ria.ru/20230316/asad-1858158216.html

турция

сирия

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, сирия, политика, россия, дмитрий песков, башар асад, владимир путин