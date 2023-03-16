https://ria.ru/20230316/park-1858214992.html
Овчинский: промышленный парк в Южном Бутово достроен на 65 процентов
Овчинский: промышленный парк в Южном Бутово достроен на 65 процентов - РИА Новости, 16.03.2023
Овчинский: промышленный парк в Южном Бутово достроен на 65 процентов
Промышленный парк в Южном Бутово, строительство которого ведется в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ), готов примерно на 65%, сообщил... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:09
2023-03-16T10:09
2023-03-16T10:10
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
пик
москва
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Промышленный парк в Южном Бутово, строительство которого ведется в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ), готов примерно на 65%, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Инвестор построит в районе Южное Бутово объект площадью более 57 тысяч квадратных метров, где расположатся предприятия любых видов небольших производств. В строительство парка будет вложено 4,8 миллиарда рублей. В настоящий момент готовность объекта оценивается в 65%", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.В свою очередь, директор направления девелопмента коммерческой недвижимости ПИК Александр Манунин отметил, что компания реализует строительство проекта опережающими темпами."Мы планируем сдать объект в эксплуатацию уже в середине этого года. Клиентам будут доступны более 50 вариантов планировок блоков площадью от 580 квадратных метров. При этом, благодаря подключению промышленного парка к центральным сетям, предприятия смогут использовать любое, даже ресурсоемкое оборудование и установить дополнительные инженерные системы", - уточнил представитель компании-застройщика.Уточняется, что промышленный парк находится в пяти километрах от МКАД по Варшавскому шоссе – он будет легко доступен как на личном, так и на общественном транспорте.
https://ria.ru/20230316/mtsh-1858194283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, пик, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, ПИК, Москва
Овчинский: промышленный парк в Южном Бутово достроен на 65 процентов
Овчинский: промпарк в Южном Бутово в рамках программы МПТ достроен на 65 процентов
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Промышленный парк в Южном Бутово, строительство которого ведется в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ), готов примерно на 65%, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Инвестор построит в районе Южное Бутово объект площадью более 57 тысяч квадратных метров, где расположатся предприятия любых видов небольших производств. В строительство парка будет вложено 4,8 миллиарда рублей. В настоящий момент готовность объекта оценивается в 65%", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
В свою очередь, директор направления девелопмента коммерческой недвижимости ПИК
Александр Манунин отметил, что компания реализует строительство проекта опережающими темпами.
"Мы планируем сдать объект в эксплуатацию уже в середине этого года. Клиентам будут доступны более 50 вариантов планировок блоков площадью от 580 квадратных метров. При этом, благодаря подключению промышленного парка к центральным сетям, предприятия смогут использовать любое, даже ресурсоемкое оборудование и установить дополнительные инженерные системы", - уточнил представитель компании-застройщика.
Уточняется, что промышленный парк находится в пяти километрах от МКАД по Варшавскому шоссе – он будет легко доступен как на личном, так и на общественном транспорте.
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