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Овчинский: промышленный парк в Южном Бутово достроен на 65 процентов - РИА Новости, 16.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:09 16.03.2023 (обновлено: 10:10 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/park-1858214992.html
Овчинский: промышленный парк в Южном Бутово достроен на 65 процентов
Овчинский: промышленный парк в Южном Бутово достроен на 65 процентов - РИА Новости, 16.03.2023
Овчинский: промышленный парк в Южном Бутово достроен на 65 процентов
Промышленный парк в Южном Бутово, строительство которого ведется в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ), готов примерно на 65%, сообщил... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:09
2023-03-16T10:10
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
пик
москва
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Промышленный парк в Южном Бутово, строительство которого ведется в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ), готов примерно на 65%, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Инвестор построит в районе Южное Бутово объект площадью более 57 тысяч квадратных метров, где расположатся предприятия любых видов небольших производств. В строительство парка будет вложено 4,8 миллиарда рублей. В настоящий момент готовность объекта оценивается в 65%", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.В свою очередь, директор направления девелопмента коммерческой недвижимости ПИК Александр Манунин отметил, что компания реализует строительство проекта опережающими темпами."Мы планируем сдать объект в эксплуатацию уже в середине этого года. Клиентам будут доступны более 50 вариантов планировок блоков площадью от 580 квадратных метров. При этом, благодаря подключению промышленного парка к центральным сетям, предприятия смогут использовать любое, даже ресурсоемкое оборудование и установить дополнительные инженерные системы", - уточнил представитель компании-застройщика.Уточняется, что промышленный парк находится в пяти километрах от МКАД по Варшавскому шоссе – он будет легко доступен как на личном, так и на общественном транспорте.
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владислав овчинский, пик, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, ПИК, Москва
Овчинский: промышленный парк в Южном Бутово достроен на 65 процентов

Овчинский: промпарк в Южном Бутово в рамках программы МПТ достроен на 65 процентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
 Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Промышленный парк в Южном Бутово, строительство которого ведется в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ), готов примерно на 65%, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Инвестор построит в районе Южное Бутово объект площадью более 57 тысяч квадратных метров, где расположатся предприятия любых видов небольших производств. В строительство парка будет вложено 4,8 миллиарда рублей. В настоящий момент готовность объекта оценивается в 65%", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
В свою очередь, директор направления девелопмента коммерческой недвижимости ПИК Александр Манунин отметил, что компания реализует строительство проекта опережающими темпами.
"Мы планируем сдать объект в эксплуатацию уже в середине этого года. Клиентам будут доступны более 50 вариантов планировок блоков площадью от 580 квадратных метров. При этом, благодаря подключению промышленного парка к центральным сетям, предприятия смогут использовать любое, даже ресурсоемкое оборудование и установить дополнительные инженерные системы", - уточнил представитель компании-застройщика.
Уточняется, что промышленный парк находится в пяти километрах от МКАД по Варшавскому шоссе – он будет легко доступен как на личном, так и на общественном транспорте.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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