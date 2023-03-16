Суд приостановил операцию по аресту экс-премьера Пакистана, сообщили СМИ
Суд приостановил полицейскую операцию по аресту бывшего премьера Пакистана Хана до пятницы
© AP Photo / Muhammad SajjadПолиция в Пакистане
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Полиция в Пакистане. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Суд приостановил проведение полицейской операции по аресту бывшего премьера Пакистана Имрана Хана до пятницы, передает агентство Блумберг.
"Суд Пакистана приостановил любые дальнейшие действия полиции против бывшего премьер-министра Имрана Хана до пятницы", - говорится в сообщении.
По словам адвоката Хана, судья сказал, что ордер на арест не в его юрисдикции, поэтому он не может вынести по нему никакого решения.
"Но поскольку операция по аресту Хана происходит в Пенджабе, он распорядился приостановить его", - добавил он.
В понедельник суд в Пакистане восстановил действие ордера на арест экс-премьера по делу о продаже подарков от иностранных глав государств. В тот же день отряд правоохранителей из пакистанской столицы прибыл в город Лахор, чтобы арестовать его. Во вторник и среду силовики пытались проникнуть в резиденцию Хана, но встретили сопротивление активистов партии "Техрик-и-Инсаф" ("Движение за справедливость"), возглавляемой политиком. Телеканал GEO сообщал, что в результате столкновений ранения получили по меньшей мере 54 полицейских и восемь гражданских лиц. Издание Dawn позднее сообщило, что операция по аресту Хана остановлена до четверга.
В октябре 2022 года избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, а также права на избрание и назначение как в федеральный, так и в региональные законодательные органы страны в течение пяти лет. Комиссия приняла такое решение в отношении Хана, признав его виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане (государственной сокровищнице Пакистана), и в сокрытии информации о полученных им лично подарках. Ранее нынешний премьер Шахбаз Шариф заявлял, что Хан продал в Дубае государственные сокровища общей стоимостью 140 миллионов пакистанских рупий (свыше 630 тысяч долларов).