https://ria.ru/20230316/pakistan-1858243411.html

Суд приостановил операцию по аресту экс-премьера Пакистана, сообщили СМИ

Суд приостановил операцию по аресту экс-премьера Пакистана, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.03.2023

Суд приостановил операцию по аресту экс-премьера Пакистана, сообщили СМИ

Суд приостановил проведение полицейской операции по аресту бывшего премьера Пакистана Имрана Хана до пятницы, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:36

2023-03-16T11:36

2023-03-16T11:38

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имран хан

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Суд приостановил проведение полицейской операции по аресту бывшего премьера Пакистана Имрана Хана до пятницы, передает агентство Блумберг. "Суд Пакистана приостановил любые дальнейшие действия полиции против бывшего премьер-министра Имрана Хана до пятницы", - говорится в сообщении. По словам адвоката Хана, судья сказал, что ордер на арест не в его юрисдикции, поэтому он не может вынести по нему никакого решения. "Но поскольку операция по аресту Хана происходит в Пенджабе, он распорядился приостановить его", - добавил он. В понедельник суд в Пакистане восстановил действие ордера на арест экс-премьера по делу о продаже подарков от иностранных глав государств. В тот же день отряд правоохранителей из пакистанской столицы прибыл в город Лахор, чтобы арестовать его. Во вторник и среду силовики пытались проникнуть в резиденцию Хана, но встретили сопротивление активистов партии "Техрик-и-Инсаф" ("Движение за справедливость"), возглавляемой политиком. Телеканал GEO сообщал, что в результате столкновений ранения получили по меньшей мере 54 полицейских и восемь гражданских лиц. Издание Dawn позднее сообщило, что операция по аресту Хана остановлена до четверга. В октябре 2022 года избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, а также права на избрание и назначение как в федеральный, так и в региональные законодательные органы страны в течение пяти лет. Комиссия приняла такое решение в отношении Хана, признав его виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане (государственной сокровищнице Пакистана), и в сокрытии информации о полученных им лично подарках. Ранее нынешний премьер Шахбаз Шариф заявлял, что Хан продал в Дубае государственные сокровища общей стоимостью 140 миллионов пакистанских рупий (свыше 630 тысяч долларов).

https://ria.ru/20230315/khan-1858029800.html

https://ria.ru/20221108/pakistan-1829877245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пакистан, пенджаб (пакистан), лахор, имран хан