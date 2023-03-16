https://ria.ru/20230316/oruzhie-1858214127.html

Сирия не боится утечки оружия с Украины, заявил Асад

Сирия не боится утечки оружия с Украины, заявил Асад - РИА Новости, 16.03.2023

Сирия не боится утечки оружия с Украины, заявил Асад

Запад так активно вооружает боевиков в Сирии, что контрабанда и перепродажа западного оружия с Украины на этом фоне не сыграет большой роли, заявил в интервью... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:06

2023-03-16T10:06

2023-03-16T11:56

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Запад так активно вооружает боевиков в Сирии, что контрабанда и перепродажа западного оружия с Украины на этом фоне не сыграет большой роли, заявил в интервью РИА Новости президент САР Башар Асад. РИА Новости первым из СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле. "У нас нет опасений по простой причине – оружия, которое будет поступать непосредственно от Запада этим террористическим группировкам, гораздо больше, чем то, которое просочится (с Украины - ред.). И это оружие в любом случае придет", - сказал Асад. Если же такая утечка вооружения с Украины все же произойдет, то оно будет составлять лишь малую долю вооружения, поставляемого США террористическим группировкам в Сирии, полагает сирийский президент. "Например, Франция отправила террористам новейшие противотанковые ракетные комплексы. Безусловно, по американскому указанию. США предоставили им современные и передовые ракеты ПВО. Все спутники у террористов есть. Что значит утечка небольших запасов оружия? Ничего. У них все есть, они – альтернативная армия регулярной армии США и остальных государств-участников НАТО. Это правда", - отметил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>

https://ria.ru/20230316/terroristy-1858211447.html

https://ria.ru/20230316/polyanskiy-1858191199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, башар асад, нато, в мире