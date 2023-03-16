Рейтинг@Mail.ru
Сирия не боится утечки оружия с Украины, заявил Асад - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 16.03.2023 (обновлено: 11:56 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/oruzhie-1858214127.html
Сирия не боится утечки оружия с Украины, заявил Асад
Сирия не боится утечки оружия с Украины, заявил Асад - РИА Новости, 16.03.2023
Сирия не боится утечки оружия с Украины, заявил Асад
Запад так активно вооружает боевиков в Сирии, что контрабанда и перепродажа западного оружия с Украины на этом фоне не сыграет большой роли, заявил в интервью... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:06
2023-03-16T11:56
украина
россия
сша
сергей лавров
дмитрий песков
башар асад
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858242791_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_599bafc0fd9ef6906d1e7ff3c2a7beb0.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Запад так активно вооружает боевиков в Сирии, что контрабанда и перепродажа западного оружия с Украины на этом фоне не сыграет большой роли, заявил в интервью РИА Новости президент САР Башар Асад. РИА Новости первым из СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле. "У нас нет опасений по простой причине – оружия, которое будет поступать непосредственно от Запада этим террористическим группировкам, гораздо больше, чем то, которое просочится (с Украины - ред.). И это оружие в любом случае придет", - сказал Асад. Если же такая утечка вооружения с Украины все же произойдет, то оно будет составлять лишь малую долю вооружения, поставляемого США террористическим группировкам в Сирии, полагает сирийский президент. "Например, Франция отправила террористам новейшие противотанковые ракетные комплексы. Безусловно, по американскому указанию. США предоставили им современные и передовые ракеты ПВО. Все спутники у террористов есть. Что значит утечка небольших запасов оружия? Ничего. У них все есть, они – альтернативная армия регулярной армии США и остальных государств-участников НАТО. Это правда", - отметил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;
https://ria.ru/20230316/terroristy-1858211447.html
https://ria.ru/20230316/polyanskiy-1858191199.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858242791_461:0:1901:1080_1920x0_80_0_0_fd1c51f9587b3caf2d2befdf13b93c5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, башар асад, нато, в мире
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Башар Асад, НАТО, В мире
Сирия не боится утечки оружия с Украины, заявил Асад

Асад: Сирия не боится утечки оружия с Украины, Запад и так вооружает боевиков

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Запад так активно вооружает боевиков в Сирии, что контрабанда и перепродажа западного оружия с Украины на этом фоне не сыграет большой роли, заявил в интервью РИА Новости президент САР Башар Асад.
РИА Новости первым из СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле.
"У нас нет опасений по простой причине – оружия, которое будет поступать непосредственно от Запада этим террористическим группировкам, гораздо больше, чем то, которое просочится (с Украины - ред.). И это оружие в любом случае придет", - сказал Асад.
Если же такая утечка вооружения с Украины все же произойдет, то оно будет составлять лишь малую долю вооружения, поставляемого США террористическим группировкам в Сирии, полагает сирийский президент.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
США могут перебросить исламских террористов на Украину, считает Асад
Вчера, 09:51
"Например, Франция отправила террористам новейшие противотанковые ракетные комплексы. Безусловно, по американскому указанию. США предоставили им современные и передовые ракеты ПВО. Все спутники у террористов есть. Что значит утечка небольших запасов оружия? Ничего. У них все есть, они – альтернативная армия регулярной армии США и остальных государств-участников НАТО. Это правда", - отметил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Полянский предсказал серьезные военные свершения не в пользу Украины
Вчера, 07:25
 
УкраинаРоссияСШАСергей ЛавровДмитрий ПесковБашар АсадНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала