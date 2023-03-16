https://ria.ru/20230316/opk-1858328203.html
Путин оценил эффект от бережливого производства на предприятиях ОПК
Путин оценил эффект от бережливого производства на предприятиях ОПК - РИА Новости, 16.03.2023
Путин оценил эффект от бережливого производства на предприятиях ОПК
Значительный эффект от бережливого производства уже отмечается на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:08
2023-03-16T15:08
2023-03-16T15:42
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Значительный эффект от бережливого производства уже отмечается на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). "Знаю, что многие крупные компании, включая такие как "Росатом", "Газ", "Камаз" и многие другие так же применяют эти подходы на своих производствах. Значительный эффект от внедрения бережливого производства отмечен и в оборонно-промышленном комплексе, что позволяет быстрее наращивать выпуск необходимой нам продукции", - сказал Путин. Он также поблагодарил компании за эту работу.
https://ria.ru/20230315/trudoustroystvo-1857952963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин оценил эффект от бережливого производства на предприятиях ОПК
Путин отметил значительный эффект от бережливого производства на предприятиях ОПК