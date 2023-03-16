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Путин оценил эффект от бережливого производства на предприятиях ОПК - РИА Новости, 16.03.2023
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15:08 16.03.2023 (обновлено: 15:42 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/opk-1858328203.html
Путин оценил эффект от бережливого производства на предприятиях ОПК
Путин оценил эффект от бережливого производства на предприятиях ОПК - РИА Новости, 16.03.2023
Путин оценил эффект от бережливого производства на предприятиях ОПК
Значительный эффект от бережливого производства уже отмечается на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:08
2023-03-16T15:42
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Значительный эффект от бережливого производства уже отмечается на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). "Знаю, что многие крупные компании, включая такие как "Росатом", "Газ", "Камаз" и многие другие так же применяют эти подходы на своих производствах. Значительный эффект от внедрения бережливого производства отмечен и в оборонно-промышленном комплексе, что позволяет быстрее наращивать выпуск необходимой нам продукции", - сказал Путин. Он также поблагодарил компании за эту работу.
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экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин оценил эффект от бережливого производства на предприятиях ОПК

Путин отметил значительный эффект от бережливого производства на предприятиях ОПК

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Значительный эффект от бережливого производства уже отмечается на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Знаю, что многие крупные компании, включая такие как "Росатом", "Газ", "Камаз" и многие другие так же применяют эти подходы на своих производствах. Значительный эффект от внедрения бережливого производства отмечен и в оборонно-промышленном комплексе, что позволяет быстрее наращивать выпуск необходимой нам продукции", - сказал Путин.
Он также поблагодарил компании за эту работу.
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15 марта, 10:23
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателейГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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