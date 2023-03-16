https://ria.ru/20230316/opk-1858328203.html

Путин оценил эффект от бережливого производства на предприятиях ОПК

Путин оценил эффект от бережливого производства на предприятиях ОПК - РИА Новости, 16.03.2023

Путин оценил эффект от бережливого производства на предприятиях ОПК

Значительный эффект от бережливого производства уже отмечается на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:08

2023-03-16T15:08

2023-03-16T15:42

экономика

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Значительный эффект от бережливого производства уже отмечается на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). "Знаю, что многие крупные компании, включая такие как "Росатом", "Газ", "Камаз" и многие другие так же применяют эти подходы на своих производствах. Значительный эффект от внедрения бережливого производства отмечен и в оборонно-промышленном комплексе, что позволяет быстрее наращивать выпуск необходимой нам продукции", - сказал Путин. Он также поблагодарил компании за эту работу.

https://ria.ru/20230315/trudoustroystvo-1857952963.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"