В России создадут восточное отделение ассоциации "Оленеводы мира"
В России создадут восточное отделение ассоциации "Оленеводы мира", куда войдут 20 регионов
Оленеводы. Архивное фото
ЯКУТСК, 16 мар – РИА Новости. Восточное отделение ассоциации "Оленеводы мира" будет создано в России, куда войдут 20 регионов страны, а также Китай и Монголия, сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия).
Ранее сообщалось о том, что Международный чемпионат по традиционному оленеводству запланирован на 15-19 марта в Нерюнгринском районе Якутии, в программу вошли спортивные соревнования, культурные мероприятия и конференция по развитию оленеводства в Арктике.
Президент совета Ассоциации "Оленеводы Мира" сделал важное заявление на внеочередном заседании Совета. "Для продолжения работы ассоциации необходимо создать восточное отделение в России. В нее предлагаю включить 20 регионов Российской Федерации, а также Китайскую Народную Республику и Монголию", – сказал Сергей Харючи.
По его словам, центральный офис восточного отделения ассоциации будет располагаться в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа. Всего в мире насчитывается 29 оленеводческих регионов, девять из них, которые находятся к западу от границы России, создадут западное отделение. Оба отделения ассоциации будут работать по одному уставу.
Говоря о первом чемпионате по традиционному оленеводству, Харючи подчеркнул, что это уникальное событие в истории оленеводческих народов мира. "Прекрасно, что это началось с Якутии. Мы станем свидетелями грандиозного, интереснейшего праздника севера и Арктики. Спасибо органам государственной власти и руководителю республики Айсену Николаеву за то, что эта инициатива была поддержана и профинансирована. Я знаю, что он уделяет огромное внимание развитию отрасли оленеводства. Вопрос в республике поставлен по-серьезному", - отметил президент совета.
От имени правительства Республики Саха (Якутия) участников приветствовал специальный представитель Российского председательства в Арктическом Совете по вопросам коренных народов и сотрудничества по линии регионов, замминистра по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии Михаил Погодаев. Он поздравил представителей оленеводческих регионов страны, гостей из Гренландии, Исландии, Китая и Монголии со знаменательным событием и подчеркнул, что чемпионат входит в программу мероприятий Российского председательства в Арктическом совете.
"В рамках чемпионата пройдут соревнования среди оленеводов. Но самое главное – это общение, обмен опытом, идеями по вопросам развития оленеводства и, конечно же, культуры, языков коренных народов во всем мире", - сказал Погодаев.