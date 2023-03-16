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В России создадут восточное отделение ассоциации "Оленеводы мира" - РИА Новости, 16.03.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
15:55 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/olenevody-1858346918.html
В России создадут восточное отделение ассоциации "Оленеводы мира"
В России создадут восточное отделение ассоциации "Оленеводы мира" - РИА Новости, 16.03.2023
В России создадут восточное отделение ассоциации "Оленеводы мира"
Восточное отделение ассоциации "Оленеводы мира" будет создано в России, куда войдут 20 регионов страны, а также Китай и Монголия, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:55
2023-03-16T15:55
республика саха (якутия)
айсен николаев
арктический совет
арктика
китай
россия
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ЯКУТСК, 16 мар – РИА Новости. Восточное отделение ассоциации "Оленеводы мира" будет создано в России, куда войдут 20 регионов страны, а также Китай и Монголия, сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия). Ранее сообщалось о том, что Международный чемпионат по традиционному оленеводству запланирован на 15-19 марта в Нерюнгринском районе Якутии, в программу вошли спортивные соревнования, культурные мероприятия и конференция по развитию оленеводства в Арктике. Президент совета Ассоциации "Оленеводы Мира" сделал важное заявление на внеочередном заседании Совета. "Для продолжения работы ассоциации необходимо создать восточное отделение в России. В нее предлагаю включить 20 регионов Российской Федерации, а также Китайскую Народную Республику и Монголию", – сказал Сергей Харючи. По его словам, центральный офис восточного отделения ассоциации будет располагаться в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа. Всего в мире насчитывается 29 оленеводческих регионов, девять из них, которые находятся к западу от границы России, создадут западное отделение. Оба отделения ассоциации будут работать по одному уставу. Говоря о первом чемпионате по традиционному оленеводству, Харючи подчеркнул, что это уникальное событие в истории оленеводческих народов мира. "Прекрасно, что это началось с Якутии. Мы станем свидетелями грандиозного, интереснейшего праздника севера и Арктики. Спасибо органам государственной власти и руководителю республики Айсену Николаеву за то, что эта инициатива была поддержана и профинансирована. Я знаю, что он уделяет огромное внимание развитию отрасли оленеводства. Вопрос в республике поставлен по-серьезному", - отметил президент совета. От имени правительства Республики Саха (Якутия) участников приветствовал специальный представитель Российского председательства в Арктическом Совете по вопросам коренных народов и сотрудничества по линии регионов, замминистра по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии Михаил Погодаев. Он поздравил представителей оленеводческих регионов страны, гостей из Гренландии, Исландии, Китая и Монголии со знаменательным событием и подчеркнул, что чемпионат входит в программу мероприятий Российского председательства в Арктическом совете. "В рамках чемпионата пройдут соревнования среди оленеводов. Но самое главное – это общение, обмен опытом, идеями по вопросам развития оленеводства и, конечно же, культуры, языков коренных народов во всем мире", - сказал Погодаев.
https://ria.ru/20230307/yakutiya-1856265719.html
https://ria.ru/20230315/konferentsiya-1858009220.html
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айсен николаев, арктический совет, арктика, китай, россия
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Арктический совет, Арктика, Китай, Россия
В России создадут восточное отделение ассоциации "Оленеводы мира"

В России создадут восточное отделение ассоциации "Оленеводы мира", куда войдут 20 регионов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОленеводы
Оленеводы - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Оленеводы. Архивное фото
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ЯКУТСК, 16 мар – РИА Новости. Восточное отделение ассоциации "Оленеводы мира" будет создано в России, куда войдут 20 регионов страны, а также Китай и Монголия, сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия).
Ранее сообщалось о том, что Международный чемпионат по традиционному оленеводству запланирован на 15-19 марта в Нерюнгринском районе Якутии, в программу вошли спортивные соревнования, культурные мероприятия и конференция по развитию оленеводства в Арктике.
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Президент совета Ассоциации "Оленеводы Мира" сделал важное заявление на внеочередном заседании Совета. "Для продолжения работы ассоциации необходимо создать восточное отделение в России. В нее предлагаю включить 20 регионов Российской Федерации, а также Китайскую Народную Республику и Монголию", – сказал Сергей Харючи.
По его словам, центральный офис восточного отделения ассоциации будет располагаться в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа. Всего в мире насчитывается 29 оленеводческих регионов, девять из них, которые находятся к западу от границы России, создадут западное отделение. Оба отделения ассоциации будут работать по одному уставу.
Говоря о первом чемпионате по традиционному оленеводству, Харючи подчеркнул, что это уникальное событие в истории оленеводческих народов мира. "Прекрасно, что это началось с Якутии. Мы станем свидетелями грандиозного, интереснейшего праздника севера и Арктики. Спасибо органам государственной власти и руководителю республики Айсену Николаеву за то, что эта инициатива была поддержана и профинансирована. Я знаю, что он уделяет огромное внимание развитию отрасли оленеводства. Вопрос в республике поставлен по-серьезному", - отметил президент совета.
От имени правительства Республики Саха (Якутия) участников приветствовал специальный представитель Российского председательства в Арктическом Совете по вопросам коренных народов и сотрудничества по линии регионов, замминистра по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии Михаил Погодаев. Он поздравил представителей оленеводческих регионов страны, гостей из Гренландии, Исландии, Китая и Монголии со знаменательным событием и подчеркнул, что чемпионат входит в программу мероприятий Российского председательства в Арктическом совете.
"В рамках чемпионата пройдут соревнования среди оленеводов. Но самое главное – это общение, обмен опытом, идеями по вопросам развития оленеводства и, конечно же, культуры, языков коренных народов во всем мире", - сказал Погодаев.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевАрктический советАрктикаКитайРоссия
 
 
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