https://ria.ru/20230316/obstrel-1858362081.html

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО - РИА Новости, 16.03.2023

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Украинские войска в 16.20 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:44

2023-03-16T16:44

2023-03-16T16:51

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Тип РСЗО и последствия обстрела пока не публикуются.Кроме того, в 16.15 ведомство зафиксировало обстрел Никитовского района Горловки, в ходе которого украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Кировский район расположен к северо-востоку от Петровского.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230316/vsu-1858362565.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины