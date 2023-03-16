https://ria.ru/20230316/obstrel-1858362081.html
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО - РИА Новости, 16.03.2023
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Украинские войска в 16.20 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:44
2023-03-16T16:44
2023-03-16T16:51
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Тип РСЗО и последствия обстрела пока не публикуются.Кроме того, в 16.15 ведомство зафиксировало обстрел Никитовского района Горловки, в ходе которого украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Кировский район расположен к северо-востоку от Петровского.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230316/vsu-1858362565.html
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по двум районам Донецка