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Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО - РИА Новости, 16.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:44 16.03.2023 (обновлено: 16:51 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/obstrel-1858362081.html
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО - РИА Новости, 16.03.2023
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Украинские войска в 16.20 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:44
2023-03-16T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Тип РСЗО и последствия обстрела пока не публикуются.Кроме того, в 16.15 ведомство зафиксировало обстрел Никитовского района Горловки, в ходе которого украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Кировский район расположен к северо-востоку от Петровского.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230316/vsu-1858362565.html
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донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по двум районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЛюди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Люди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Люди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
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Тип РСЗО и последствия обстрела пока не публикуются.
Кроме того, в 16.15 ведомство зафиксировало обстрел Никитовского района Горловки, в ходе которого украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен к северо-востоку от Петровского.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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