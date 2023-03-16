https://ria.ru/20230316/nagrady-1858436450.html

Сергей Собянин вручил награды работникам комплекса городского хозяйства

Сергей Собянин вручил награды работникам комплекса городского хозяйства - РИА Новости, 16.03.2023

Сергей Собянин вручил награды работникам комплекса городского хозяйства

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вручил награды сотрудникам комплекса городского хозяйства, а также орден "За заслуги перед Отечеством II степени" заммэра... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T20:33

2023-03-16T20:33

2023-03-16T20:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

россия

общество

сергей собянин

жкх

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848399396_0:3:2990:1684_1920x0_80_0_0_d875f60b74e9c3688d67abd2ac520ba5.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вручил награды сотрудникам комплекса городского хозяйства, а также орден "За заслуги перед Отечеством II степени" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петру Бирюкову в преддверии дня работников жилищно-коммунального хозяйства. Мэр присвоил звание "Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства города" 10 сотрудникам городского хозяйства Москвы, а также вручил благодарственное письмо мэра Москвы еще 10 сотрудникам. Как передает корреспондент РИА Новости, указом президента Российской Федерации за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебного и гражданского долга орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" был награжден Бирюков. Бирюков выразил искренние слова благодарности мэру и президенту России Владимиру Путину за высокую оценку работы "Спасибо. Мы готовы для трудовых свершений, трудовых подвигов и всех свершений, во имя которых зовет нас страна", - сказал Бирюков.

https://ria.ru/20230316/orden-1858436005.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, россия, общество, сергей собянин, жкх, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы