https://ria.ru/20230316/nagrady-1858436450.html
Сергей Собянин вручил награды работникам комплекса городского хозяйства
Сергей Собянин вручил награды работникам комплекса городского хозяйства - РИА Новости, 16.03.2023
Сергей Собянин вручил награды работникам комплекса городского хозяйства
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вручил награды сотрудникам комплекса городского хозяйства, а также орден "За заслуги перед Отечеством II степени" заммэра... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T20:33
2023-03-16T20:33
2023-03-16T20:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
россия
общество
сергей собянин
жкх
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вручил награды сотрудникам комплекса городского хозяйства, а также орден "За заслуги перед Отечеством II степени" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петру Бирюкову в преддверии дня работников жилищно-коммунального хозяйства. Мэр присвоил звание "Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства города" 10 сотрудникам городского хозяйства Москвы, а также вручил благодарственное письмо мэра Москвы еще 10 сотрудникам. Как передает корреспондент РИА Новости, указом президента Российской Федерации за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебного и гражданского долга орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" был награжден Бирюков. Бирюков выразил искренние слова благодарности мэру и президенту России Владимиру Путину за высокую оценку работы "Спасибо. Мы готовы для трудовых свершений, трудовых подвигов и всех свершений, во имя которых зовет нас страна", - сказал Бирюков.
https://ria.ru/20230316/orden-1858436005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, россия, общество, сергей собянин, жкх, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Россия, Общество, Сергей Собянин, ЖКХ, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вручил награды сотрудникам комплекса городского хозяйства, а также орден "За заслуги перед Отечеством II степени" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петру Бирюкову в преддверии дня работников жилищно-коммунального хозяйства.
«
"С праздником, друзья! ... Хотел бы сказать слова благодарности от себя лично, президента Российской Федерации, от всех москвичей. Спасибо вам! Низкий поклон", - сказал Собянин.
Мэр присвоил звание "Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства города" 10 сотрудникам городского хозяйства Москвы, а также вручил благодарственное письмо мэра Москвы еще 10 сотрудникам.
Как передает корреспондент РИА Новости, указом президента Российской Федерации за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебного и гражданского долга орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" был награжден Бирюков.
Бирюков выразил искренние слова благодарности мэру и президенту России Владимиру Путину
за высокую оценку работы
"Спасибо. Мы готовы для трудовых свершений, трудовых подвигов и всех свершений, во имя которых зовет нас страна", - сказал Бирюков.
Петр Бирюков награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени"