https://ria.ru/20230316/moldaviya-1858230025.html

Додон заявил, что Санду расколола оппозицию Молдавии

Додон заявил, что Санду расколола оппозицию Молдавии - РИА Новости, 16.03.2023

Додон заявил, что Санду расколола оппозицию Молдавии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что нынешней главе государстве Майе Санду удалось расколоть оппозицию, но вопреки этому все должны поддержать... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:50

2023-03-16T10:50

2023-03-16T10:50

в мире

молдавия

кишинев

франция

ион чебан

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майя санду

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КИШИНЕВ, 16 мар - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что нынешней главе государстве Майе Санду удалось расколоть оппозицию, но вопреки этому все должны поддержать проходящие в стране протесты, чтобы выразить несогласие с властью. Ранее оппозиционная партия "Шор" заявила, что возобновляет антиправительственные акции протеста. Организаторы обратились к партиям социалистов и коммунистов, а также "национальному альтернативному движению" мэра Кишинева Иона Чебана с призывом поддержать протесты. "Самая успешная "специальная операция", осуществленная Майей Санду до сих пор, - это операция по расколу оппозиции. Теперь все на разных баррикадах. Я считаю, что на протесты, кто бы их ни проводил, нужно выходить, потому что это единственная возможность выразить свое несогласие с творимыми Майей Санду беззакониями", - написал Додон в Telegram-канале. Он отметил, что протесты, которые сейчас проходят в Молдавии, не отличаются от подобных манифестаций во Франции, Испании, Германии и других странах, потому что граждане выдвигают социально-экономические требования. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20230316/britaniya-1858200959.html

https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857398047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, франция, ион чебан, игорь додон, майя санду