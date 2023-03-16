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Додон заявил, что Санду расколола оппозицию Молдавии - РИА Новости, 16.03.2023
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10:50 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/moldaviya-1858230025.html
Додон заявил, что Санду расколола оппозицию Молдавии
Додон заявил, что Санду расколола оппозицию Молдавии - РИА Новости, 16.03.2023
Додон заявил, что Санду расколола оппозицию Молдавии
Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что нынешней главе государстве Майе Санду удалось расколоть оппозицию, но вопреки этому все должны поддержать... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:50
2023-03-16T10:50
в мире
молдавия
кишинев
франция
ион чебан
игорь додон
майя санду
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КИШИНЕВ, 16 мар - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что нынешней главе государстве Майе Санду удалось расколоть оппозицию, но вопреки этому все должны поддержать проходящие в стране протесты, чтобы выразить несогласие с властью. Ранее оппозиционная партия "Шор" заявила, что возобновляет антиправительственные акции протеста. Организаторы обратились к партиям социалистов и коммунистов, а также "национальному альтернативному движению" мэра Кишинева Иона Чебана с призывом поддержать протесты. "Самая успешная "специальная операция", осуществленная Майей Санду до сих пор, - это операция по расколу оппозиции. Теперь все на разных баррикадах. Я считаю, что на протесты, кто бы их ни проводил, нужно выходить, потому что это единственная возможность выразить свое несогласие с творимыми Майей Санду беззакониями", - написал Додон в Telegram-канале. Он отметил, что протесты, которые сейчас проходят в Молдавии, не отличаются от подобных манифестаций во Франции, Испании, Германии и других странах, потому что граждане выдвигают социально-экономические требования. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230316/britaniya-1858200959.html
https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857398047.html
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в мире, молдавия, кишинев, франция, ион чебан, игорь додон, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Франция, Ион Чебан, Игорь Додон, Майя Санду
Додон заявил, что Санду расколола оппозицию Молдавии

Додон заявил, что Санду расколола оппозицию Молдавии, и призвал поддержать протесты

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 мар - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что нынешней главе государстве Майе Санду удалось расколоть оппозицию, но вопреки этому все должны поддержать проходящие в стране протесты, чтобы выразить несогласие с властью.
Ранее оппозиционная партия "Шор" заявила, что возобновляет антиправительственные акции протеста. Организаторы обратились к партиям социалистов и коммунистов, а также "национальному альтернативному движению" мэра Кишинева Иона Чебана с призывом поддержать протесты.
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"Самая успешная "специальная операция", осуществленная Майей Санду до сих пор, - это операция по расколу оппозиции. Теперь все на разных баррикадах. Я считаю, что на протесты, кто бы их ни проводил, нужно выходить, потому что это единственная возможность выразить свое несогласие с творимыми Майей Санду беззакониями", - написал Додон в Telegram-канале.
Он отметил, что протесты, которые сейчас проходят в Молдавии, не отличаются от подобных манифестаций во Франции, Испании, Германии и других странах, потому что граждане выдвигают социально-экономические требования.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Оппозиционер Шор обвинил Санду в попытке дестабилизации
12 марта, 20:45
 
В миреМолдавияКишиневФранцияИон ЧебанИгорь ДодонМайя Санду
 
 
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