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Одесский военкомат пятый день удерживает призывников, угрожая мобилизацией - РИА Новости, 16.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:39 16.03.2023 (обновлено: 20:40 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/mobilizatsiya-1858437933.html
Одесский военкомат пятый день удерживает призывников, угрожая мобилизацией
Одесский военкомат пятый день удерживает призывников, угрожая мобилизацией - РИА Новости, 16.03.2023
Одесский военкомат пятый день удерживает призывников, угрожая мобилизацией
Военкомат в Одессе пятый день удерживает призывников, мужчинам угрожают мобилизацией в войска, сообщили в четверг местные СМИ. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T20:39
2023-03-16T20:40
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Военкомат в Одессе пятый день удерживает призывников, мужчинам угрожают мобилизацией в войска, сообщили в четверг местные СМИ. "Людей с воскресенья удерживают в Малиновском военкомате. Об этом сообщают наши подписчики", - говорится в сообщении телеграм-канала одесского издания "Думская". Издание публикует видео, записанное удерживаемым в здании военкомата мужчиной. Он заявляет, что сотрудники военкомата не обращают внимания на наличие у него патологий и медицинских заключений и просит дальше распространять видео. По заявлению призывника, их удерживают незаконно, а полиция не реагирует на обращения. "Он мне сейчас открыто говорит: если нет документов, никто тебе не привезет - ты годен и до свидания", - жалуется мужчина на видео. Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848410893.html
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в мире, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса
Одесский военкомат пятый день удерживает призывников, угрожая мобилизацией

В Малиновском военкомате Одессы пятый день удерживают призывников, угрожая мобилизацией

© ДумскаяКадр из видео, записанного мужчиной, которого удерживают в военкомате в Одессе
Кадр из видео, записанного мужчиной, которого удерживают в военкомате в Одессе
© Думская
Кадр из видео, записанного мужчиной, которого удерживают в военкомате в Одессе
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Военкомат в Одессе пятый день удерживает призывников, мужчинам угрожают мобилизацией в войска, сообщили в четверг местные СМИ.
"Людей с воскресенья удерживают в Малиновском военкомате. Об этом сообщают наши подписчики", - говорится в сообщении телеграм-канала одесского издания "Думская".
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Издание публикует видео, записанное удерживаемым в здании военкомата мужчиной.
Он заявляет, что сотрудники военкомата не обращают внимания на наличие у него патологий и медицинских заключений и просит дальше распространять видео. По заявлению призывника, их удерживают незаконно, а полиция не реагирует на обращения.
"Он мне сейчас открыто говорит: если нет документов, никто тебе не привезет - ты годен и до свидания", - жалуется мужчина на видео.
Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
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