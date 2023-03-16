https://ria.ru/20230316/mobilizatsiya-1858437933.html

Одесский военкомат пятый день удерживает призывников, угрожая мобилизацией

Одесский военкомат пятый день удерживает призывников, угрожая мобилизацией - РИА Новости, 16.03.2023

Одесский военкомат пятый день удерживает призывников, угрожая мобилизацией

Военкомат в Одессе пятый день удерживает призывников, мужчинам угрожают мобилизацией в войска, сообщили в четверг местные СМИ. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T20:39

2023-03-16T20:39

2023-03-16T20:40

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858435683_180:502:1410:1194_1920x0_80_0_0_236b6f11df7b068f2c18fe298a888b82.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Военкомат в Одессе пятый день удерживает призывников, мужчинам угрожают мобилизацией в войска, сообщили в четверг местные СМИ. "Людей с воскресенья удерживают в Малиновском военкомате. Об этом сообщают наши подписчики", - говорится в сообщении телеграм-канала одесского издания "Думская". Издание публикует видео, записанное удерживаемым в здании военкомата мужчиной. Он заявляет, что сотрудники военкомата не обращают внимания на наличие у него патологий и медицинских заключений и просит дальше распространять видео. По заявлению призывника, их удерживают незаконно, а полиция не реагирует на обращения. "Он мне сейчас открыто говорит: если нет документов, никто тебе не привезет - ты годен и до свидания", - жалуется мужчина на видео. Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848410893.html

https://ria.ru/20221231/prizyv-1842597780.html

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса