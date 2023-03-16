https://ria.ru/20230316/metro-1858392236.html

Комаров и Азаров проконтролировали ход строительства метро в Самаре

Комаров и Азаров проконтролировали ход строительства метро в Самаре - РИА Новости, 16.03.2023

Комаров и Азаров проконтролировали ход строительства метро в Самаре

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировали ход строительства станции метро "Театральная" в... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:51

2023-03-16T17:51

2023-03-16T17:57

россия

самара

самарская область

дмитрий азаров

игорь комаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858393919_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c4672235d8b56ef59443a91775fb879b.jpg

САМАРА, 16 мар - РИА Новости. Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировали ход строительства станции метро "Театральная" в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона. "В Самаре активными темпами идет строительство новой станции метро "Театральная". Ход работ в четверг, 16 марта, проконтролировали губернатор Дмитрий Азаров и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральному округе Игорь Комаров", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, строительство станции, которая завершит первую линию самарского метро, стало возможным после получения Самарской областью бюджетного инфраструктурного кредита в объеме почти 10,4 миллиарда рублей. Завершить работы планируется в 2024 году. Отмечается, что появление новой станции "Театральная" позволит связать промышленные районы Самары с историческим центром города, что повысит для десятков тысяч жителей доступность объектов культуры, образования, отдыха, а также обеспечит сокращение интервала движения поездов. По оценкам экспертов, новая станция метро позволит увеличить пассажиропоток на 30%, уточнили в пресс-службе правительства. Азаров акцентировал внимание Комарова на аспектах, связанных с расселением граждан из жилья в зоне строительства. "Расселение жителей ведем за счет средств регионального бюджета. Большинство договоров уже заключено. Мы приняли специальный региональный закон, благодаря которому мы предлагаем гораздо лучшие условия тем, кому предстоит переселение, по сравнению с федеральными нормами. Каждую ситуацию рассматриваем индивидуально, создана специальная комиссия", - цитирует губернатора пресс-служба. По информации пресс-службы, многие жители Самары в зоне строительства метро проживали в домах, находящихся в предаварийном состоянии, и не имея иного жилья. По федеральному закону им была бы положена только рыночная компенсация стоимости квадратных метров. Благодаря принятым решениям социально незащищенные собственники, у которых это единственное жилье, смогли получить не только рыночную компенсацию за метраж, но и достаточный объем средств, чтобы купить квартиру большей площади в разных районах города и в уже не в ветхих домах. "Строительство метро в жилой зоне – это очень важный проект, но он всегда сопряжен со значительными сложностями: разработка смет, своевременное выполнение работ, учет интересов всех, кто здесь живет. Правильно, что все вопросы решаются комиссионно вместе с жителями, что находятся комплексные решения. Тогда будет и повышение транспортной доступности, и улучшение условий жизни, и решение проблем аварийного жилья, и создания дополнительных офисных помещений. Надеюсь, все самарцы оценят эту большую работу, которая ведется регионом", – приводит слова Комарова пресс-служба.

https://ria.ru/20220830/samara-1813274571.html

https://ria.ru/20221125/azarov-1834137644.html

https://ria.ru/20221216/festival-1839220271.html

россия

самара

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, самара, самарская область, дмитрий азаров, игорь комаров