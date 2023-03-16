https://ria.ru/20230316/matkapital-1858368635.html

В законодательство внесут изменения о маткапитале для новых регионов

В законодательство внесут изменения о маткапитале для новых регионов - РИА Новости, 16.03.2023

В законодательство внесут изменения о маткапитале для новых регионов

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 мая внести в законодательство изменения, касающиеся маткапитала для жителей новых регионов, соответствующее РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:59

2023-03-16T16:59

2023-03-16T16:59

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 мая внести в законодательство изменения, касающиеся маткапитала для жителей новых регионов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, согласно которым право на получение материнского (семейного) капитала будет предоставлено гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, в семьях которых начиная с 1 января 2007 г. родились (были усыновлены) дети", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230315/matkapital-1858120511.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, общество