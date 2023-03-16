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В законодательство внесут изменения о маткапитале для новых регионов - РИА Новости, 16.03.2023
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16:59 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/matkapital-1858368635.html
В законодательство внесут изменения о маткапитале для новых регионов
В законодательство внесут изменения о маткапитале для новых регионов - РИА Новости, 16.03.2023
В законодательство внесут изменения о маткапитале для новых регионов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 мая внести в законодательство изменения, касающиеся маткапитала для жителей новых регионов, соответствующее РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:59
2023-03-16T16:59
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 мая внести в законодательство изменения, касающиеся маткапитала для жителей новых регионов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, согласно которым право на получение материнского (семейного) капитала будет предоставлено гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, в семьях которых начиная с 1 января 2007 г. родились (были усыновлены) дети", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230315/matkapital-1858120511.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Общество
В законодательство внесут изменения о маткапитале для новых регионов

Изменения о маткапитале для жителей новых регионов внесут в законодательство до 1 мая

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГосударственный сертификат на материнский капитал
Государственный сертификат на материнский капитал - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Государственный сертификат на материнский капитал. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 мая внести в законодательство изменения, касающиеся маткапитала для жителей новых регионов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, согласно которым право на получение материнского (семейного) капитала будет предоставлено гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, в семьях которых начиная с 1 января 2007 г. родились (были усыновлены) дети", - говорится в сообщении.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинОбщество
 
 
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