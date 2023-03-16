Макияж — страшная сила. Знаменитости, которых не узнать без мейкапа
© Фото : @seryabkina/РИА Новости, Екатерина Чеснокова Ольга Серябкина без макияжа и с макияжем
© Фото : @seryabkina/РИА Новости, Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Знаменитости находятся под прицелом журналистов, поклонниц и фотокамер чуть ли не семь дней в неделю. Красные дорожки, интервью, светские тусовки — выглядеть нужно на все сто — в стильном наряде и с ярким макияжем. Но мейкап звезды все же периодически смывают. И некоторых бывает практически невозможно узнать. А вот кого, разбираемся в этом материале.
Ева Лонгория
© Фото : @evalongoria/РИА Новости, Екатерина ЧесноковаЕва Лонгория без макияжа и с макияжем
© Фото : @evalongoria/РИА Новости, Екатерина Чеснокова
Ева Лонгория без макияжа и с макияжем
Одна из главных красавиц Голливуда почти не обходится без макияжа в соцсетях и на публике. Идеально подведенные глаза и подобранный тон — актриса почти всегда выглядит так, будто сошла с обложки журнала (и, надо сказать, часто на них появляется).
А вот без профессионального мейкапа кинодиву бывает иногда не узнать: милая и обаятельная домохозяйка, правда, уже не "отчаянная".
Ким Кардашьян
© Фото : @kimkardashian/Sputnik, Асатур ЕсаянцКим Кардашьян без макияжа и с макияжем
© Фото : @kimkardashian/Sputnik, Асатур Есаянц
Ким Кардашьян без макияжа и с макияжем
Светская львица, телезвезда, предпринимательница, королева гламура и нюдовых оттенков Ким Кардашьян — законодательница моды как на одежду, так и на бьюти-продукты. Любой выход в свет знаменитости сопровождается бурными обсуждениями ее смелых образов и поиском то оттенка помады, то румян.
Будучи основательницей собственного косметического бренда, Ким нередко появляется в кадре без плотного макияжа, чтобы продемонстрировать пользователям то продукцию, то эффект от нее. Поклонники сразу пишут в комментариях, что Кардашьян выглядит очень непохожей на себя.
Ольга Серябкина
© Фото : @seryabkina/РИА Новости, Екатерина Чеснокова Ольга Серябкина без макияжа и с макияжем
© Фото : @seryabkina/РИА Новости, Екатерина Чеснокова
Ольга Серябкина без макияжа и с макияжем
Экс-солистка группы "Серебро" любит экспериментировать с внешностью и справляется с этим прекрасно. Кошачий взгляд, эффект "мокрой кожи" и контуринг а-ля Ким Кардашьян — лицо знаменитости всегда выглядит одновременно достойно и притягательно.
Даже когда ярко-красным губам она предпочитает естественность.
Анна Хилькевич
© @annakhilkevich/РИА Новости, Екатерина ЧесноковаАнна Хилькевич без макияжа и с макияжем
© @annakhilkevich/РИА Новости, Екатерина Чеснокова
Анна Хилькевич без макияжа и с макияжем
После съемок в комедийном сериале "Универ" актриса всерьез занялась своим имиджем: стала внимательно следить за трендами: подбирать модные луки, а к ним такой же макияж.
Без него, кстати, Анну почти не увидишь. А так жаль. Хотя актриса кардинально меняется без сочных румян и сильно подведенных глаз, естественность знаменитости явно к лицу.
Гоар Аветисян
© @goar_avetisyanГоар Аветисян без макияжа и с макияжем
© @goar_avetisyan
Гоар Аветисян без макияжа и с макияжем
"Королева макияжа и перевоплощений" — иначе Гоар Аветисян не назовешь. Шутливые ролики знаменитого стилиста, на которых она демонстрирует невероятные бьюти-трансформации, набирают миллионы просмотров и тысячи лайков в соцсетях.
Гоар творит чудеса с помощью кистей, спонжей и, конечно, косметики и способна преобразить любого человека до неузнаваемости (в хорошем смысле слова), в том числе и себя. Девиз самого знаменитого визажиста России прост: подчеркнуть красоту клиента можно при любых обстоятельствах.
Вот кто точно знает, в чем сила макияжа.