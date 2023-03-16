https://ria.ru/20230316/makiyazh-1858407775.html

Макияж — страшная сила. Знаменитости, которых не узнать без мейкапа

Макияж — страшная сила. Знаменитости, которых не узнать без мейкапа - РИА Новости, 16.03.2023

Макияж — страшная сила. Знаменитости, которых не узнать без мейкапа

Знаменитости находятся под прицелом журналистов, поклонниц и фотокамер чуть ли не семь дней в неделю. Красные дорожки, интервью, светские тусовки — выглядеть... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T22:37

2023-03-16T22:37

2023-03-16T22:37

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знаменитости

ева лонгория

ольга серябкина

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анна хилькевич

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Знаменитости находятся под прицелом журналистов, поклонниц и фотокамер чуть ли не семь дней в неделю. Красные дорожки, интервью, светские тусовки — выглядеть нужно на все сто — в стильном наряде и с ярким макияжем. Но мейкап звезды все же периодически смывают. И некоторых бывает практически невозможно узнать. А вот кого, разбираемся в этом материале.Ева Лонгория Одна из главных красавиц Голливуда почти не обходится без макияжа в соцсетях и на публике. Идеально подведенные глаза и подобранный тон — актриса почти всегда выглядит так, будто сошла с обложки журнала (и, надо сказать, часто на них появляется). А вот без профессионального мейкапа кинодиву бывает иногда не узнать: милая и обаятельная домохозяйка, правда, уже не "отчаянная".Ким Кардашьян Светская львица, телезвезда, предпринимательница, королева гламура и нюдовых оттенков Ким Кардашьян — законодательница моды как на одежду, так и на бьюти-продукты. Любой выход в свет знаменитости сопровождается бурными обсуждениями ее смелых образов и поиском то оттенка помады, то румян. Будучи основательницей собственного косметического бренда, Ким нередко появляется в кадре без плотного макияжа, чтобы продемонстрировать пользователям то продукцию, то эффект от нее. Поклонники сразу пишут в комментариях, что Кардашьян выглядит очень непохожей на себя. Ольга Серябкина Экс-солистка группы "Серебро" любит экспериментировать с внешностью и справляется с этим прекрасно. Кошачий взгляд, эффект "мокрой кожи" и контуринг а-ля Ким Кардашьян — лицо знаменитости всегда выглядит одновременно достойно и притягательно.Даже когда ярко-красным губам она предпочитает естественность. Анна ХилькевичПосле съемок в комедийном сериале "Универ" актриса всерьез занялась своим имиджем: стала внимательно следить за трендами: подбирать модные луки, а к ним такой же макияж.Без него, кстати, Анну почти не увидишь. А так жаль. Хотя актриса кардинально меняется без сочных румян и сильно подведенных глаз, естественность знаменитости явно к лицу. Гоар Аветисян"Королева макияжа и перевоплощений" — иначе Гоар Аветисян не назовешь. Шутливые ролики знаменитого стилиста, на которых она демонстрирует невероятные бьюти-трансформации, набирают миллионы просмотров и тысячи лайков в соцсетях. Гоар творит чудеса с помощью кистей, спонжей и, конечно, косметики и способна преобразить любого человека до неузнаваемости (в хорошем смысле слова), в том числе и себя. Девиз самого знаменитого визажиста России прост: подчеркнуть красоту клиента можно при любых обстоятельствах.Вот кто точно знает, в чем сила макияжа.

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2023

Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

шоу-бизнес, знаменитости, ева лонгория, ольга серябкина, кимберли кардашян, анна хилькевич, голливуд, россия