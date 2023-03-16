https://ria.ru/20230316/magadan-1858188678.html
В Магаданской области объявили лавинную опасность
В Магаданской области объявили лавинную опасность - РИА Новости, 16.03.2023
В Магаданской области объявили лавинную опасность
Спасатели в четверг объявили лавинную опасность в Магадане и двух округах Магаданской области, сообщает Пожарно-Спасательный центр (ПСЦ) региона. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T06:12
2023-03-16T06:12
2023-03-16T06:12
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МАГАДАН, 16 мар - РИА Новости. Спасатели в четверг объявили лавинную опасность в Магадане и двух округах Магаданской области, сообщает Пожарно-Спасательный центр (ПСЦ) региона. Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций в Магадане и Ольском округе Магаданской области в связи с сильными снегопадами. Коммунальные службы Магадана перешли на усиленный режим работы в связи с пришедшим в регион снежным циклоном. "(В четверг-пятницу - ред.) 16-17 марта 2023 года существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Магадане, Тенькинском и Хасынском муниципальных округах, вызванных снежными завалами, повреждением строений, линий электропередачи и линий связи, травматизмом и гибелью людей, нарушением работы автомобильного транспорта и жизнедеятельности населения, травматизмом туристов, спортсменов, охотников. (Источник ЧС – лавинная опасность)", - говорится в сообщении. Спасатели также рекомендовали жителям региона в ближайшие дни воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, особенно через горные перевалы и в лавиноопасные районы.
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магадан, магаданская область, происшествия
Магадан, Магаданская область, Происшествия
В Магаданской области объявили лавинную опасность
В Магадане и двух округах области объявили лавинную опасность
МАГАДАН, 16 мар - РИА Новости. Спасатели в четверг объявили лавинную опасность в Магадане и двух округах Магаданской области, сообщает Пожарно-Спасательный центр (ПСЦ) региона.
Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций в Магадане и Ольском округе Магаданской области в связи с сильными снегопадами. Коммунальные службы Магадана перешли на усиленный режим работы в связи с пришедшим в регион снежным циклоном.
"(В четверг-пятницу - ред.) 16-17 марта 2023 года существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Магадане, Тенькинском и Хасынском муниципальных округах, вызванных снежными завалами, повреждением строений, линий электропередачи и линий связи, травматизмом и гибелью людей, нарушением работы автомобильного транспорта и жизнедеятельности населения, травматизмом туристов, спортсменов, охотников. (Источник ЧС – лавинная опасность)", - говорится в сообщении.
Спасатели также рекомендовали жителям региона в ближайшие дни воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, особенно через горные перевалы и в лавиноопасные районы.
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