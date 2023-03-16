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Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 16.03.2023
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Религия
 
11:54 16.03.2023 (обновлено: 13:24 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/lavra-1858249601.html
Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры
Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 16.03.2023
Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры
Закрытие украинскими властями Киево-Печерской лавры нарушит права миллионов жителей постсоветской республики, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:54
2023-03-16T13:24
религия
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
киев
украина
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Закрытие украинскими властями Киево-Печерской лавры нарушит права миллионов жителей постсоветской республики, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в видеообращении в связи с ситуацией в лавре. Ролик имеется в распоряжении РИА Новости. Он напомнил, что Киево-Печерская лавра — один из крупнейших православных монастырей мира, в котором проживают более 200 монахов и послушников. На ее территории также размещен центр управления Украинской православной церкви, там же проживают сотни будущих священников — студентов Киевской духовной академии и семинарии.Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть здания монастыря до 29 марта. Исполняющий обязанности гендиректора Александр Рудник сослался на выводы межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики постсоветской республики. Там говорится, что монастырь нарушил условия договора по использованию госимущества. Подтверждений этого не приводится.После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными. Давление на каноническую Украинскую православную церковь — крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) — конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В прошлом году Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Верховную раду внесли законопроект о ее фактическом запрете.Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".Сейчас в ведении заповедника находится так называемая верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где, согласно сайту монастыря, находятся действующий монастырь и пещеры, — в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля УПЦ.
https://ria.ru/20230315/ugrozy-1858164244.html
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религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), киев, украина, киево-печерская лавра
Религия, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Киев, Украина, Киево-Печерская Лавра
Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры

Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать принудительному закрытию Киево-Печерской лавры

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Закрытие украинскими властями Киево-Печерской лавры нарушит права миллионов жителей постсоветской республики, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в видеообращении в связи с ситуацией в лавре. Ролик имеется в распоряжении РИА Новости.
«

"Прошу приложить все усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря (Киево-Печерской лавры. — Прим. ред.), которое приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Украины, а также такими документами, как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и других убеждений и многими другими актами международного значения. Очень надеюсь, что мои слова будут услышаны", — сказал патриарх Кирилл.

Он напомнил, что Киево-Печерская лавра — один из крупнейших православных монастырей мира, в котором проживают более 200 монахов и послушников. На ее территории также размещен центр управления Украинской православной церкви, там же проживают сотни будущих священников — студентов Киевской духовной академии и семинарии.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть здания монастыря до 29 марта. Исполняющий обязанности гендиректора Александр Рудник сослался на выводы межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики постсоветской республики. Там говорится, что монастырь нарушил условия договора по использованию госимущества. Подтверждений этого не приводится.
Священник идет на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Наместник Киево-Печерской лавры заявил об угрозах монахам от националистов
15 марта, 18:20
После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь — крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) — конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
УПЦ на синоде обсудит ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
15 марта, 18:59
В прошлом году Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Верховную раду внесли законопроект о ее фактическом запрете.
Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Сейчас в ведении заповедника находится так называемая верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где, согласно сайту монастыря, находятся действующий монастырь и пещеры, — в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля УПЦ.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Монахам Киево-Печерской Лавры предложили перейти в раскольническую ПЦУ
14 марта, 23:01
 
РелигияРелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)КиевУкраинаКиево-Печерская Лавра
 
 
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