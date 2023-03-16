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В Сочи на горнолыжном курорте сошла лавина - РИА Новости, 16.03.2023
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Туризм
 
18:31 16.03.2023 (обновлено: 18:32 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/lavina-1858408243.html
В Сочи на горнолыжном курорте сошла лавина
В Сочи на горнолыжном курорте сошла лавина - РИА Новости, 16.03.2023
В Сочи на горнолыжном курорте сошла лавина
Сход самопроизвольной лавины произошёл на территории горнолыжного курорта Сочи в четверг, люди и инфраструктура не пострадали, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:31
2023-03-16T18:32
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
туризм
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 16 мар - РИА Новости. Сход самопроизвольной лавины произошёл на территории горнолыжного курорта Сочи в четверг, люди и инфраструктура не пострадали, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. "Одна самопроизвольная лавина сошла в районе "Альпика-сервис". Без угрозы для объектов инфраструктуры. Сход не угрожал пребыванию людей", - прокомментировали в ведомстве. По сообщению очевидцев, лавина могла сойти и на ближайшие трассы "Розы Хутор", однако в этот момент они были закрыты для катания, и никто не пострадал.
https://ria.ru/20230307/lavina-1856418394.html
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сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм
Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
В Сочи на горнолыжном курорте сошла лавина

В Сочи на горнолыжном курорте "Альпика-сервис" сошла лавина, никто не пострадал

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Александр Патрин
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Отдыхающие на горнолыжном курорте в Сочи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 мар - РИА Новости. Сход самопроизвольной лавины произошёл на территории горнолыжного курорта Сочи в четверг, люди и инфраструктура не пострадали, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"Одна самопроизвольная лавина сошла в районе "Альпика-сервис". Без угрозы для объектов инфраструктуры. Сход не угрожал пребыванию людей", - прокомментировали в ведомстве.
По сообщению очевидцев, лавина могла сойти и на ближайшие трассы "Розы Хутор", однако в этот момент они были закрыты для катания, и никто не пострадал.
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ТуризмСочиКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияНовости - Туризм
 
 
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