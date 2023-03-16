https://ria.ru/20230316/kvantoriumy-1858338476.html

Кванториумы построят в трех крупных городах Ямала

Кванториумы построят в трех крупных городах Ямала - РИА Новости, 16.03.2023

Кванториумы построят в трех крупных городах Ямала

Кванториумы построят в трех крупных городах Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:31

2023-03-16T15:31

2023-03-16T15:31

ямало-ненецкий автономный округ

кванториум

ямал

ноябрьск

новый уренгой

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

образование

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САЛЕХАРД, 16 мар – РИА Новости. Кванториумы построят в трех крупных городах Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба губернатора региона."В трех крупных городах Ямала построят кванториумы. Современные центры нового формата дополнительного образования появятся в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде", - говорится в сообщении.В активной стадии строительства кванториум в самом южном городе округа – Ноябрьске. Он станет первым на Ямале. Детский центр возводят рядом с местным колледжем. В здании в форме шестигранника разместятся 15 современных лабораторий для изучения естественных и технических наук, гараж и мастерские. Рядом будет оборудован автодром. В центре школьники смогут заниматься дизайном, проектированием роботов, разработкой виртуальной реальности и авиамоделированием, отмечает пресс-служба.В Новом Уренгое инновационный центр интеллектуального развития и досуга для детей и подростков расположится в микрорайоне Славянский. Здание высотой в четыре этажа и площадью чуть больше девяти тысяч квадратных метров будет иметь шестиугольную форму с кубическими объемами, выступающими за плоскость основного фасада. С первого по третий этажи разместятся пространства, оснащенные высокотехнологичным оборудованием и учебными программами по проектированию виртуальной реальности, нанотехнологиям, авиации, робототехнике, космонавтике, геоинформатике, энергетике и промышленному дизайну."В каждом кванториуме предусмотрены лаборантские и мастерские. Для детей будут доступны многофункциональные залы, буфеты, медицинский кабинет, шахматная гостиная, зоны свободной коммуникации. Четвертый этаж предназначен для планетария, зоны проектной деятельности и коворкинг-пространства", - приводятся в сообщении слова куратора проектов, заместителя руководителя "Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО" Алексея Подсезерцева.В Салехарде детский технопарк "Кванториум" построят в микрорайоне Обдорский. Это будет здание восьмиугольной формы высотой в четыре этажа и площадью почти восемь тысяч квадратных метров, уточняют власти.

https://ria.ru/20230303/obnovlenie-1855679041.html

ямал

ноябрьск

новый уренгой

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кванториум, ямал, ноябрьск, новый уренгой, ямало-ненецкий автономный округ (янао), образование