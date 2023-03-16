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Аксенов рассказал, что способствовало успеху воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 16.03.2023
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11:01 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/krym-1858234026.html
Аксенов рассказал, что способствовало успеху воссоединения Крыма с Россией
Аксенов рассказал, что способствовало успеху воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 16.03.2023
Аксенов рассказал, что способствовало успеху воссоединения Крыма с Россией
Залогом успешного воссоединения Крыма с Россией девять лет назад было то, что этот процесс лично поддержал президент страны Владимир Путин, заявил глава... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:01
2023-03-16T11:01
политика
россия
севастополь
республика крым
владимир путин
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Залогом успешного воссоединения Крыма с Россией девять лет назад было то, что этот процесс лично поддержал президент страны Владимир Путин, заявил глава республики Сергей Аксенов. 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся всенародный референдум. "Залогом успешной реализации всех мероприятий было то, что сам лидер лично руководил полностью этим процессом, лично все держал под контролем, у нас был прямой выход на руководителя, соответственно мы могли очень быстро принимать решения без различных бюрократических процедур", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Аксенов подчеркнул, что тогда была проделана большая командная работа, добавив, что крымчане стремились вернуться в Россию задолго до 2014 года. По его словам, референдум прошел честно и справедливо. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858217697.html
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политика, россия, севастополь, республика крым, владимир путин, сергей аксенов (политик), оон
Политика, Россия, Севастополь, Республика Крым, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик), ООН
Аксенов рассказал, что способствовало успеху воссоединения Крыма с Россией

Аксенов: поддержка президента Путина стала залогом успеха воссоединения Крыма с Россией

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Залогом успешного воссоединения Крыма с Россией девять лет назад было то, что этот процесс лично поддержал президент страны Владимир Путин, заявил глава республики Сергей Аксенов.
16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся всенародный референдум.
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"Залогом успешной реализации всех мероприятий было то, что сам лидер лично руководил полностью этим процессом, лично все держал под контролем, у нас был прямой выход на руководителя, соответственно мы могли очень быстро принимать решения без различных бюрократических процедур", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
Аксенов подчеркнул, что тогда была проделана большая командная работа, добавив, что крымчане стремились вернуться в Россию задолго до 2014 года.
«
"Слова благодарности всем крымчанам без исключения. Только их позиция сыграла ключевую роль. Мы видели их глаза, понимали, что по-другому не будет. Это был единый порыв. Мы жителям Крыма обязаны тем, что сегодня мы в России, россиянам, всем нашим согражданам за то, что поддержали, но и лидеру за то, что он сам этим процессом руководил. Без него ничего бы не состоялось. Если бы сам президент не держал руку на пульсе, то решение бы не состоялось", - подчеркнул Аксенов.
По его словам, референдум прошел честно и справедливо.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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ПолитикаРоссияСевастопольРеспублика КрымВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)ООН
 
 
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