https://ria.ru/20230316/krym-1858234026.html

Аксенов рассказал, что способствовало успеху воссоединения Крыма с Россией

Аксенов рассказал, что способствовало успеху воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 16.03.2023

Аксенов рассказал, что способствовало успеху воссоединения Крыма с Россией

Залогом успешного воссоединения Крыма с Россией девять лет назад было то, что этот процесс лично поддержал президент страны Владимир Путин, заявил глава... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:01

2023-03-16T11:01

2023-03-16T11:01

политика

россия

севастополь

республика крым

владимир путин

сергей аксенов (политик)

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Залогом успешного воссоединения Крыма с Россией девять лет назад было то, что этот процесс лично поддержал президент страны Владимир Путин, заявил глава республики Сергей Аксенов. 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся всенародный референдум. "Залогом успешной реализации всех мероприятий было то, что сам лидер лично руководил полностью этим процессом, лично все держал под контролем, у нас был прямой выход на руководителя, соответственно мы могли очень быстро принимать решения без различных бюрократических процедур", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Аксенов подчеркнул, что тогда была проделана большая командная работа, добавив, что крымчане стремились вернуться в Россию задолго до 2014 года. По его словам, референдум прошел честно и справедливо. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858217697.html

https://ria.ru/20230316/krym-1858212429.html

россия

севастополь

республика крым

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, севастополь, республика крым, владимир путин, сергей аксенов (политик), оон