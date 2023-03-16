https://ria.ru/20230316/krasnoyarsk-1858385912.html
Усс: перенос офисов крупных компаний в Красноярск придаст ему "столичности"
Усс: перенос офисов крупных компаний в Красноярск придаст ему "столичности" - РИА Новости, 16.03.2023
Усс: перенос офисов крупных компаний в Красноярск придаст ему "столичности"
Губернатор Красноярского края Александр Усс после появившегося заявления о якобы планах переноса столицы России вглубь страны, заявил, что Москва - крупнейший... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:32
2023-03-16T17:32
2023-03-16T17:32
красноярск
александр усс
алексей данилов
дмитрий песков
русгидро
россия
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КРАСНОЯРСК, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс после появившегося заявления о якобы планах переноса столицы России вглубь страны, заявил, что Москва - крупнейший мегаполис мира с неоспоримым статусом, при этом Красноярск приобрел некоторые черты "столичности", особенно после Универсиады-2019, а перенос головных офисов крупных компаний в город только укрепит его положение. Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас в РФ якобы "ведут разговор о переносе столицы вглубь России, и многие другие процессы уже продолжаются". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что данные заявления не соответствуют действительности. "Российская столица – город Москва – крупнейший мегаполис мира, статус которого складывался веками. Что касается Красноярска, то говорить об элементах "столичности" применительно к нему тоже вполне реально. Он может и должен стать основным местом расположения головных офисов крупнейших компаний, финансовых институтов, а также некоторых федеральных структур, деятельность которых напрямую связана с необходимостью ускоренного развития Сибири. Такая тенденция уже формируется", - сказал Усс. Он отметил, что в его понимании "столичность" – это особая атмосфера и стандарт жизни. Новые соцобьекты, развитая инфраструктура, достойный аэропорт, университет, события национального и международного масштаба в сфере культуры и спорта, уровень гастрономии, чистота улиц и многое другое. "Такой статус не присваивается волевым решением, а создается совместными усилиями власти, жителей и бизнес-сообщества", - подчеркнул губернатор. Ранее российский бизнесмен-миллиардер Олег Дерипаска предлагал перенести столицу из Москвы в Сибирь. Также директор по управлению персоналом ПАО "Русгидро" Алексей Ткачев в рамках работы Красноярского экономического форума (КЭФ-2023) подтвердил, что переезд сотрудников исполнительного аппарата компании "Русгидро" на работу в Красноярск начнется с 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, александр усс, алексей данилов, дмитрий песков, русгидро, россия
Красноярск, Александр Усс, Алексей Данилов, Дмитрий Песков, РусГидро, Россия
Усс: перенос офисов крупных компаний в Красноярск придаст ему "столичности"
Усс: перенос головных офисов крупных компаний в Красноярск придаст ему "столичности"
КРАСНОЯРСК, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс после появившегося заявления о якобы планах переноса столицы России вглубь страны, заявил, что Москва - крупнейший мегаполис мира с неоспоримым статусом, при этом Красноярск приобрел некоторые черты "столичности", особенно после Универсиады-2019, а перенос головных офисов крупных компаний в город только укрепит его положение.
Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов
заявил, что сейчас в РФ якобы "ведут разговор о переносе столицы вглубь России, и многие другие процессы уже продолжаются". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил РИА Новости, что данные заявления не соответствуют действительности.
Красноярский флагшток вошел в Книгу рекордов России как самый высокий
"Российская столица – город Москва
– крупнейший мегаполис мира, статус которого складывался веками. Что касается Красноярска, то говорить об элементах "столичности" применительно к нему тоже вполне реально. Он может и должен стать основным местом расположения головных офисов крупнейших компаний, финансовых институтов, а также некоторых федеральных структур, деятельность которых напрямую связана с необходимостью ускоренного развития Сибири. Такая тенденция уже формируется", - сказал Усс.
Он отметил, что в его понимании "столичность" – это особая атмосфера и стандарт жизни. Новые соцобьекты, развитая инфраструктура, достойный аэропорт, университет, события национального и международного масштаба в сфере культуры и спорта, уровень гастрономии, чистота улиц и многое другое.
"Такой статус не присваивается волевым решением, а создается совместными усилиями власти, жителей и бизнес-сообщества", - подчеркнул губернатор.
Ранее российский бизнесмен-миллиардер Олег Дерипаска
предлагал перенести столицу из Москвы в Сибирь. Также директор по управлению персоналом ПАО "Русгидро
" Алексей Ткачев в рамках работы Красноярского экономического форума (КЭФ-2023) подтвердил, что переезд сотрудников исполнительного аппарата компании "Русгидро" на работу в Красноярск начнется с 2024 года.
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