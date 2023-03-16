https://ria.ru/20230316/krasnoyarsk-1858385912.html

Усс: перенос офисов крупных компаний в Красноярск придаст ему "столичности"

Усс: перенос офисов крупных компаний в Красноярск придаст ему "столичности" - РИА Новости, 16.03.2023

Усс: перенос офисов крупных компаний в Красноярск придаст ему "столичности"

Губернатор Красноярского края Александр Усс после появившегося заявления о якобы планах переноса столицы России вглубь страны, заявил, что Москва - крупнейший... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:32

2023-03-16T17:32

2023-03-16T17:32

красноярск

александр усс

алексей данилов

дмитрий песков

русгидро

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98927/86/989278650_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_caf20541e594644b713b41a499bfdb82.jpg

КРАСНОЯРСК, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс после появившегося заявления о якобы планах переноса столицы России вглубь страны, заявил, что Москва - крупнейший мегаполис мира с неоспоримым статусом, при этом Красноярск приобрел некоторые черты "столичности", особенно после Универсиады-2019, а перенос головных офисов крупных компаний в город только укрепит его положение. Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас в РФ якобы "ведут разговор о переносе столицы вглубь России, и многие другие процессы уже продолжаются". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что данные заявления не соответствуют действительности. "Российская столица – город Москва – крупнейший мегаполис мира, статус которого складывался веками. Что касается Красноярска, то говорить об элементах "столичности" применительно к нему тоже вполне реально. Он может и должен стать основным местом расположения головных офисов крупнейших компаний, финансовых институтов, а также некоторых федеральных структур, деятельность которых напрямую связана с необходимостью ускоренного развития Сибири. Такая тенденция уже формируется", - сказал Усс. Он отметил, что в его понимании "столичность" – это особая атмосфера и стандарт жизни. Новые соцобьекты, развитая инфраструктура, достойный аэропорт, университет, события национального и международного масштаба в сфере культуры и спорта, уровень гастрономии, чистота улиц и многое другое. "Такой статус не присваивается волевым решением, а создается совместными усилиями власти, жителей и бизнес-сообщества", - подчеркнул губернатор. Ранее российский бизнесмен-миллиардер Олег Дерипаска предлагал перенести столицу из Москвы в Сибирь. Также директор по управлению персоналом ПАО "Русгидро" Алексей Ткачев в рамках работы Красноярского экономического форума (КЭФ-2023) подтвердил, что переезд сотрудников исполнительного аппарата компании "Русгидро" на работу в Красноярск начнется с 2024 года.

https://ria.ru/20230209/flagshtok-1850857211.html

https://ria.ru/20230208/zheleznogorsk-1850581012.html

красноярск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

красноярск, александр усс, алексей данилов, дмитрий песков, русгидро, россия