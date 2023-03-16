https://ria.ru/20230316/koronavirus-1858239210.html
В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.03.2023
В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 2258 случаев COVID-19, пять человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:23
2023-03-16T11:23
2023-03-16T11:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 2258 случаев COVID-19, пять человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2258, госпитализированы 137 человек, выздоровели 1354 человека, пять человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 2373 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 452 545 случаев коронавируса, выздоровели 3 255 090 человек, умерли 48 353 человека.
https://ria.ru/20230314/koronavirus-1857718934.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
распространение коронавируса, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Москва, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2258 новых случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек