https://ria.ru/20230316/koronavirus-1858239210.html

В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.03.2023

В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 2258 случаев COVID-19, пять человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:23

2023-03-16T11:23

2023-03-16T11:23

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

москва

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 2258 случаев COVID-19, пять человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2258, госпитализированы 137 человек, выздоровели 1354 человека, пять человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 2373 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 452 545 случаев коронавируса, выздоровели 3 255 090 человек, умерли 48 353 человека.

https://ria.ru/20230314/koronavirus-1857718934.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

распространение коронавируса, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии