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В России за сутки госпитализировали 1403 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 16.03.2023
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11:18 16.03.2023
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В России за сутки госпитализировали 1403 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1403 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 16.03.2023
В России за сутки госпитализировали 1403 пациента с COVID-19
Более 13 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:18
2023-03-16T11:18
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Более 13 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 403 человека, на 17% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 30 субъектах, снижение - в 48 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровели за сутки 11 360 человек, или на 19,4% меньше в сравнении с 15 марта 2023 года. Выявлено 13 009 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 38 человек", - говорится в сообщении.
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Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса, Коронавирусы, Здоровье - Общество
В России за сутки госпитализировали 1403 пациента с COVID-19

В России за сутки выявили 13 009 новых случаев COVID-19, умерли 38 человек

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМедицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Более 13 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 403 человека, на 17% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 30 субъектах, снижение - в 48 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений.
"Выздоровели за сутки 11 360 человек, или на 19,4% меньше в сравнении с 15 марта 2023 года. Выявлено 13 009 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 38 человек", - говорится в сообщении.
 
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