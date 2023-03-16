https://ria.ru/20230316/koronavirus-1858238176.html

В России за сутки госпитализировали 1403 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1403 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 16.03.2023

В России за сутки госпитализировали 1403 пациента с COVID-19

Более 13 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:18

2023-03-16T11:18

2023-03-16T11:18

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

распространение коронавируса

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Более 13 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 403 человека, на 17% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 30 субъектах, снижение - в 48 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровели за сутки 11 360 человек, или на 19,4% меньше в сравнении с 15 марта 2023 года. Выявлено 13 009 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 38 человек", - говорится в сообщении.

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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