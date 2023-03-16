https://ria.ru/20230316/konvasel-1858395509.html

Вакцину от COVID-19 "Конвасэл" теперь можно вводить однократно

Вакцину от COVID-19 "Конвасэл" теперь можно вводить однократно - РИА Новости, 16.03.2023

Вакцину от COVID-19 "Конвасэл" теперь можно вводить однократно

Вакцину для профилактики коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, теперь можно вводить однократно,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T18:00

2023-03-16T18:00

2023-03-16T18:00

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вакцину для профилактики коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, теперь можно вводить однократно, препарат дает защиту от COVID-19 на один год, соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату. Ранее в инструкции было указано, что вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день. Кроме того, стала известна продолжительность иммунитета и защиты после введения препарата - 12 месяцев, ранее эти данные не указывались, так как изучались. Вакцина также стала доступна для пожилых людей – возраст старше 60 лет теперь не является противопоказанием, уточняется в инструкции.

https://ria.ru/20230120/konvasel-1846293862.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирусы, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19, россия