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Вакцину от COVID-19 "Конвасэл" теперь можно вводить однократно
Вакцину от COVID-19 "Конвасэл" теперь можно вводить однократно - РИА Новости, 16.03.2023
Вакцину от COVID-19 "Конвасэл" теперь можно вводить однократно
Вакцину для профилактики коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, теперь можно вводить однократно,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:00
2023-03-16T18:00
2023-03-16T18:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вакцину для профилактики коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, теперь можно вводить однократно, препарат дает защиту от COVID-19 на один год, соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату. Ранее в инструкции было указано, что вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день. Кроме того, стала известна продолжительность иммунитета и защиты после введения препарата - 12 месяцев, ранее эти данные не указывались, так как изучались. Вакцина также стала доступна для пожилых людей – возраст старше 60 лет теперь не является противопоказанием, уточняется в инструкции.
https://ria.ru/20230120/konvasel-1846293862.html
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РИА Новости
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Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирусы, Вакцинация, Вакцинация россиян от COVID-19, Россия
Вакцину от COVID-19 "Конвасэл" теперь можно вводить однократно
Вакцину "Конвасэл" теперь можно вводить однократно, препарат защищает от COVID-19 на год
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вакцину для профилактики коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, теперь можно вводить однократно, препарат дает защиту от COVID-19 на один год, соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату.
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"Вакцина вводится однократно в дозе 0,5 мл инъекции, внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча", - говорится в инструкции, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств.
Ранее в инструкции было указано, что вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день.
Кроме того, стала известна продолжительность иммунитета и защиты после введения препарата - 12 месяцев, ранее эти данные не указывались, так как изучались.
Вакцина также стала доступна для пожилых людей – возраст старше 60 лет теперь не является противопоказанием, уточняется в инструкции.
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