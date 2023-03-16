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Вакцину от COVID-19 "Конвасэл" теперь можно вводить однократно - РИА Новости, 16.03.2023
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18:00 16.03.2023
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Вакцину от COVID-19 "Конвасэл" теперь можно вводить однократно
Вакцину от COVID-19 "Конвасэл" теперь можно вводить однократно - РИА Новости, 16.03.2023
Вакцину от COVID-19 "Конвасэл" теперь можно вводить однократно
Вакцину для профилактики коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, теперь можно вводить однократно,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:00
2023-03-16T18:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вакцину для профилактики коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, теперь можно вводить однократно, препарат дает защиту от COVID-19 на один год, соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату. Ранее в инструкции было указано, что вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день. Кроме того, стала известна продолжительность иммунитета и защиты после введения препарата - 12 месяцев, ранее эти данные не указывались, так как изучались. Вакцина также стала доступна для пожилых людей – возраст старше 60 лет теперь не является противопоказанием, уточняется в инструкции.
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Вакцину от COVID-19 "Конвасэл" теперь можно вводить однократно

Вакцину "Конвасэл" теперь можно вводить однократно, препарат защищает от COVID-19 на год

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики Covid-19
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики Covid-19 - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики Covid-19. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вакцину для профилактики коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, теперь можно вводить однократно, препарат дает защиту от COVID-19 на один год, соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату.
«
"Вакцина вводится однократно в дозе 0,5 мл инъекции, внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча", - говорится в инструкции, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств.
Ранее в инструкции было указано, что вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день.
Кроме того, стала известна продолжительность иммунитета и защиты после введения препарата - 12 месяцев, ранее эти данные не указывались, так как изучались.
Вакцина также стала доступна для пожилых людей – возраст старше 60 лет теперь не является противопоказанием, уточняется в инструкции.
Конвасэл - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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