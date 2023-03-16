https://ria.ru/20230316/konkurs-1858268925.html

Гладков рассказал о новом этапе белгородского конкурса бизнес-идей

Гладков рассказал о новом этапе белгородского конкурса бизнес-идей - РИА Новости, 16.03.2023

Гладков рассказал о новом этапе белгородского конкурса бизнес-идей

Пять тысяч участников заявились на третий этап конкурса бизнес-идей "Новые возможности" в Белгородской области, призовой фонд увеличен до 30 миллионов рублей,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:53

2023-03-16T12:53

2023-03-16T12:53

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

россия

бизнес

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БЕЛГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Пять тысяч участников заявились на третий этап конкурса бизнес-идей "Новые возможности" в Белгородской области, призовой фонд увеличен до 30 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Проводим третий этап конкурса "Новые возможности". Замечательные даёт результаты. Зарегистрировались пять тысяч человек. Сейчас проходят муниципальные конференции, где представители министерства экономического развития Белгородской области, непосредственно бизнесмены, рассказывают о том, как начать своё дело", — сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. По поручению губернатора Белгородской области в 2023 году призовой фонд областного конкурса бизнес-идей проекта "Новые возможности" был увеличен до 30 миллионов рублей. Глава региона рассказал, что благодаря новому этапу конкурса уже появилось одно новое предприятие. Как пояснили в правительстве, Евгений — свадебный фотограф, который открыл свадебный салон с полным спектром услуг для невест в одном месте. Областной конкурс бизнес-идей проекта "Новые возможности" был создан по инициативе главы региона. Цель – дать возможность амбициозным и предприимчивым жителям реализоваться через предпринимательство, помочь им на первоначальных этапах становления бизнеса. В первом этапе проекта "Новые возможности" приняли участие более четырёх тысяч человек. По итогу было зарегистрировано 400 новых предприятий МСП.

https://ria.ru/20230315/reki-1858061617.html

https://ria.ru/20230309/kapremont-1856875298.html

белгородская область

россия

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Владимир Лаврентьев

белгородская область, вячеслав гладков, россия, бизнес