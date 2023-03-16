https://ria.ru/20230316/kherson-1858280814.html

Сальдо рассказал, как жители Херсона отказываются от эвакуации

Сальдо рассказал, как жители Херсона отказываются от эвакуации - РИА Новости, 16.03.2023

Сальдо рассказал, как жители Херсона отказываются от эвакуации

Жители Херсона, находящегося под контролем Киева, не пользуются возможностью эвакуации в украинские Николаев и Одессу, они ждут, что Россия вернется, заявил... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:20

2023-03-16T13:20

2023-03-16T13:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

херсон

херсонская область

владимир сальдо

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Жители Херсона, находящегося под контролем Киева, не пользуются возможностью эвакуации в украинские Николаев и Одессу, они ждут, что Россия вернется, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он рассказал журналистам, что в Херсоне нет большого количества украинских военных, они боятся и появляются в городе только в дневное время. "Силком пытаются выталкивать оставшихся врачей на западную Украину. Организовали бесплатные автобусы в сторону Николаева и Одессы, но они особо не востребованы. Люди начинают прятаться, ждать, что мы вернемся. Вот такая ситуация", - рассказал Сальдо. Он добавил, что украинская сторона начала вывозить ценности из художественных музеев города и из краеведческого музея. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.

https://ria.ru/20230221/kherson-1853445430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, херсон, херсонская область , владимир сальдо, украина, ситуация в днр и лнр