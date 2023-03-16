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Сальдо рассказал, как жители Херсона отказываются от эвакуации - РИА Новости, 16.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/kherson-1858280814.html
Сальдо рассказал, как жители Херсона отказываются от эвакуации
Сальдо рассказал, как жители Херсона отказываются от эвакуации - РИА Новости, 16.03.2023
Сальдо рассказал, как жители Херсона отказываются от эвакуации
Жители Херсона, находящегося под контролем Киева, не пользуются возможностью эвакуации в украинские Николаев и Одессу, они ждут, что Россия вернется, заявил... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:20
2023-03-16T13:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсон
херсонская область
владимир сальдо
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Жители Херсона, находящегося под контролем Киева, не пользуются возможностью эвакуации в украинские Николаев и Одессу, они ждут, что Россия вернется, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он рассказал журналистам, что в Херсоне нет большого количества украинских военных, они боятся и появляются в городе только в дневное время. "Силком пытаются выталкивать оставшихся врачей на западную Украину. Организовали бесплатные автобусы в сторону Николаева и Одессы, но они особо не востребованы. Люди начинают прятаться, ждать, что мы вернемся. Вот такая ситуация", - рассказал Сальдо. Он добавил, что украинская сторона начала вывозить ценности из художественных музеев города и из краеведческого музея. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.
https://ria.ru/20230221/kherson-1853445430.html
россия
херсон
херсонская область
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безопасность, россия, херсон, херсонская область , владимир сальдо, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо рассказал, как жители Херсона отказываются от эвакуации

Сальдо: херсонцы отказываются от эвакуации в Николаев и Одессу и ждут возвращения России

© РИА Новости / РИА Новости Крым | Перейти в медиабанкНабережная реки Днепр в Херсоне
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / РИА Новости Крым
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Набережная реки Днепр в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Жители Херсона, находящегося под контролем Киева, не пользуются возможностью эвакуации в украинские Николаев и Одессу, они ждут, что Россия вернется, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Он рассказал журналистам, что в Херсоне нет большого количества украинских военных, они боятся и появляются в городе только в дневное время.
"Силком пытаются выталкивать оставшихся врачей на западную Украину. Организовали бесплатные автобусы в сторону Николаева и Одессы, но они особо не востребованы. Люди начинают прятаться, ждать, что мы вернемся. Вот такая ситуация", - рассказал Сальдо. Он добавил, что украинская сторона начала вывозить ценности из художественных музеев города и из краеведческого музея.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонХерсонская областьВладимир СальдоУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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