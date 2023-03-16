https://ria.ru/20230316/kambodzha-1858271281.html

Премьер Камбоджи заявил о готовности передать эстафету власти

Премьер Камбоджи заявил о готовности передать эстафету власти - РИА Новости, 16.03.2023

Премьер Камбоджи заявил о готовности передать эстафету власти

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен выразил намерение передать свой пост более молодому кандидату и прервать самый долгий среди действующих премьеров срок... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:59

2023-03-16T12:59

2023-03-16T12:59

в мире

камбоджа

хун сен

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен выразил намерение передать свой пост более молодому кандидату и прервать самый долгий среди действующих премьеров срок пребывания в должности, сообщает камбоджийская газета Khmer Times. Хун Сен заявил, что правящая Народная партия Камбоджи (НПК) хорошо подготовлена к смене руководства во время следующих выборов. "Мы нашли потенциальных молодых преемников, и нам лучше передать эстафету и просто остаться с ними для поддержки. Мне сказали, что я доживу до 93 лет. Если так, то у меня осталось 22 года, но никто не может занимать пост до самой смерти", — добавил премьер-министр. Хун Сен отметил свое 38-летие у власти в январе 2023 года. Впервые он вступил в должность премьер-министра 14 января 1985 года, после того как Национальная ассамблея единогласно избрала его преемником Чан Си, скончавшегося при исполнении служебных обязанностей в декабре 1984 года. Тогда Хун Сен стал самым молодым премьер-министром в мире в возрасте 32 лет. После смерти 11 ноября 2020 года премьер-министра Бахрейна Халифы ибн Салман Аль Халифы именно Хун Сен стал рекордсменом среди действующих премьеров по продолжительности пребывания в должности. Ранее премьер Камбоджи заявлял, что его партия уже "выстраивает в очередь" молодых людей, которые будут назначены на министерские должности вместо высокопоставленных чиновников в возрасте старше 60 лет.

https://ria.ru/20230126/kambodzha-1847508247.html

https://ria.ru/20221103/kambodzha-1828642851.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, камбоджа, хун сен