https://ria.ru/20230316/italiya-1857977997.html

В Италии продается замок, которому почти 900 лет

В Италии продается замок, которому почти 900 лет - РИА Новости, 16.03.2023

В Италии продается замок, которому почти 900 лет

В итальянской провинции Римини продается средневековый замок, построенный за шесть лет до основания российской столицы, сообщили РИА Новости в агентстве... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T05:09

2023-03-16T05:09

2023-03-16T05:09

туризм

туризм

новости - туризм

италия

римини

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40771/85/407718532_0:257:2273:1535_1920x0_80_0_0_7f03077b8d1546eb954f802a88c1c07b.jpg

РИМ, 16 мар — РИА Новости. В итальянской провинции Римини продается средневековый замок, построенный за шесть лет до основания российской столицы, сообщили РИА Новости в агентстве недвижимости, которое сопровождает сделку. "Хозяева назовут точную стоимость заинтересованному покупателю. Могу сказать, что она меньше пяти миллионов евро. Мы пока не получили значимых предложений, так как продажа открылась несколько дней назад", — сказал Стефано Леуцци из риелторской конторы Iservice городка Сан-Мауро-Пасколи. По его словам, в замке площадью три тысячи квадратных метров есть ресторан, который готов для проведения массовых мероприятий. Помимо кухни, зала и террасы на открытом воздухе в здании оборудованы 13 гостиничных номеров. Строение стоит на холме, из окон видно море.Первые упоминания о замке Due Torri ("Две башни") относятся к 1141 году, когда он принадлежал церкви. Строение расположено на живописном холме в 20 километрах от Римини и побережья Адриатического моря и в десяти километрах от Республики Сан-Марино.

https://ria.ru/20230304/gostinitsy-1855536263.html

италия

римини

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, италия, римини