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В Италии продается замок, которому почти 900 лет - РИА Новости, 16.03.2023
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Туризм
 
05:09 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/italiya-1857977997.html
В Италии продается замок, которому почти 900 лет
В Италии продается замок, которому почти 900 лет - РИА Новости, 16.03.2023
В Италии продается замок, которому почти 900 лет
В итальянской провинции Римини продается средневековый замок, построенный за шесть лет до основания российской столицы, сообщили РИА Новости в агентстве... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T05:09
2023-03-16T05:09
туризм
туризм
новости - туризм
италия
римини
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РИМ, 16 мар — РИА Новости. В итальянской провинции Римини продается средневековый замок, построенный за шесть лет до основания российской столицы, сообщили РИА Новости в агентстве недвижимости, которое сопровождает сделку. "Хозяева назовут точную стоимость заинтересованному покупателю. Могу сказать, что она меньше пяти миллионов евро. Мы пока не получили значимых предложений, так как продажа открылась несколько дней назад", — сказал Стефано Леуцци из риелторской конторы Iservice городка Сан-Мауро-Пасколи. По его словам, в замке площадью три тысячи квадратных метров есть ресторан, который готов для проведения массовых мероприятий. Помимо кухни, зала и террасы на открытом воздухе в здании оборудованы 13 гостиничных номеров. Строение стоит на холме, из окон видно море.Первые упоминания о замке Due Torri ("Две башни") относятся к 1141 году, когда он принадлежал церкви. Строение расположено на живописном холме в 20 километрах от Римини и побережья Адриатического моря и в десяти километрах от Республики Сан-Марино.
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туризм, новости - туризм, италия, римини
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Италия, Римини
В Италии продается замок, которому почти 900 лет

В Италии за несколько миллионов евро продается замок XII века

© flickr.com/shansbyЗамок Барди, Италия
Замок Барди, Италия
© flickr.com/shansby
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РИМ, 16 мар — РИА Новости. В итальянской провинции Римини продается средневековый замок, построенный за шесть лет до основания российской столицы, сообщили РИА Новости в агентстве недвижимости, которое сопровождает сделку.
"Хозяева назовут точную стоимость заинтересованному покупателю. Могу сказать, что она меньше пяти миллионов евро. Мы пока не получили значимых предложений, так как продажа открылась несколько дней назад", — сказал Стефано Леуцци из риелторской конторы Iservice городка Сан-Мауро-Пасколи.
По его словам, в замке площадью три тысячи квадратных метров есть ресторан, который готов для проведения массовых мероприятий. Помимо кухни, зала и террасы на открытом воздухе в здании оборудованы 13 гостиничных номеров. Строение стоит на холме, из окон видно море.
Первые упоминания о замке Due Torri ("Две башни") относятся к 1141 году, когда он принадлежал церкви. Строение расположено на живописном холме в 20 километрах от Римини и побережья Адриатического моря и в десяти километрах от Республики Сан-Марино.
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