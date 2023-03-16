https://ria.ru/20230316/investproekt-1858196109.html
Асад рассказал о планах по инвестиционным проектам с Россией
Асад рассказал о планах по инвестиционным проектам с Россией - РИА Новости, 16.03.2023
Асад рассказал о планах по инвестиционным проектам с Россией
Россия и Сирия планируют 40 инвестиционных проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, жилищного строительства, сообщил президент Сирии Башар Асад РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T08:26
2023-03-16T08:26
2023-03-16T15:34
экономика
россия
сирия
башар асад
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия и Сирия планируют 40 инвестиционных проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, жилищного строительства, сообщил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости первым из мировых СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле. "В этот раз заседание совместной (российско-сирийской - ред.) комиссии отличалось. Оно было сосредоточено на вопросах, в частности, на инвестиционных проектах, а также на соглашении, которое будет подписано. Оно касается 40 конкретных инвестиционных проектов в области энергетики, электричества, нефти, транспорта, жилищного строительства, сфер, связанных с промышленностью, и многих других областей, но с четко определенными проектами", - сказал Асад. По его словам, предыдущие встречи не были такими результативными. Кроме того, новые проекты предусматривают механизмы контроля, подчеркнул сирийский лидер. "Это новый этап в отношениях. Ездившая в Россию делегация была большой, потому что работа над этим соглашением длилась не месяцы, а годы", - сказал Асад. Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
https://ria.ru/20230316/asad-1858158216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сирия, башар асад, владимир путин
Экономика, Россия, Сирия, Башар Асад, Владимир Путин
Асад рассказал о планах по инвестиционным проектам с Россией
Асад: Россия и Сирия планируют 40 инвестпроектов, в том числе в энергетике
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия и Сирия планируют 40 инвестиционных проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, жилищного строительства, сообщил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
РИА Новости первым из мировых СМИ поговорило с Асадом
сразу после его переговоров в Кремле.
"В этот раз заседание совместной (российско-сирийской - ред.) комиссии отличалось. Оно было сосредоточено на вопросах, в частности, на инвестиционных проектах, а также на соглашении, которое будет подписано. Оно касается 40 конкретных инвестиционных проектов в области энергетики, электричества, нефти, транспорта, жилищного строительства, сфер, связанных с промышленностью, и многих других областей, но с четко определенными проектами", - сказал Асад.
По его словам, предыдущие встречи не были такими результативными. Кроме того, новые проекты предусматривают механизмы контроля, подчеркнул сирийский лидер.
"Это новый этап в отношениях. Ездившая в Россию делегация была большой, потому что работа над этим соглашением длилась не месяцы, а годы", - сказал Асад.
Башар Асад дождался исторического поворота