https://ria.ru/20230316/investitsii-1858330465.html

Путин поручил правительству держать на контроле механизмы инвестирования

Путин поручил правительству держать на контроле механизмы инвестирования - РИА Новости, 16.03.2023

Путин поручил правительству держать на контроле механизмы инвестирования

Президент России Владимир Путин поручил правительству держать на постоянном контроле механизмы инвестирования. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:14

2023-03-16T15:14

2023-03-16T18:20

экономика

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству держать на постоянном контроле механизмы инвестирования. "В помощь этому (устранению проблем в экономике РФ в среднесрочной перспективе - ред.) запущены механизмы промышленной ипотеки и кластерные инвестиционные платформы. Я прошу правительство держать на постоянном контроле их эффективность с помощью обратной связи от предпринимателей и регионов. Такая обратная связь налажена и ничего не предвещает, что она должна развалиться, напротив, думаю, что наше взаимодействие на бизнес-уровне и на уровне администрации всех уровней будет только развиваться", - сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

https://ria.ru/20230316/biznes-1858309733.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей