https://ria.ru/20230316/investitsii-1858330465.html
Путин поручил правительству держать на контроле механизмы инвестирования
Путин поручил правительству держать на контроле механизмы инвестирования - РИА Новости, 16.03.2023
Путин поручил правительству держать на контроле механизмы инвестирования
Президент России Владимир Путин поручил правительству держать на постоянном контроле механизмы инвестирования. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:14
2023-03-16T15:14
2023-03-16T18:20
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству держать на постоянном контроле механизмы инвестирования. "В помощь этому (устранению проблем в экономике РФ в среднесрочной перспективе - ред.) запущены механизмы промышленной ипотеки и кластерные инвестиционные платформы. Я прошу правительство держать на постоянном контроле их эффективность с помощью обратной связи от предпринимателей и регионов. Такая обратная связь налажена и ничего не предвещает, что она должна развалиться, напротив, думаю, что наше взаимодействие на бизнес-уровне и на уровне администрации всех уровней будет только развиваться", - сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
https://ria.ru/20230316/biznes-1858309733.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин поручил правительству держать на контроле механизмы инвестирования
Путин поручил правительству держать на постоянном контроле механизмы инвестирования