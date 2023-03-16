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Путин поручил правительству держать на контроле механизмы инвестирования - РИА Новости, 16.03.2023
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15:14 16.03.2023 (обновлено: 18:20 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/investitsii-1858330465.html
Путин поручил правительству держать на контроле механизмы инвестирования
Путин поручил правительству держать на контроле механизмы инвестирования - РИА Новости, 16.03.2023
Путин поручил правительству держать на контроле механизмы инвестирования
Президент России Владимир Путин поручил правительству держать на постоянном контроле механизмы инвестирования. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:14
2023-03-16T18:20
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству держать на постоянном контроле механизмы инвестирования. "В помощь этому (устранению проблем в экономике РФ в среднесрочной перспективе - ред.) запущены механизмы промышленной ипотеки и кластерные инвестиционные платформы. Я прошу правительство держать на постоянном контроле их эффективность с помощью обратной связи от предпринимателей и регионов. Такая обратная связь налажена и ничего не предвещает, что она должна развалиться, напротив, думаю, что наше взаимодействие на бизнес-уровне и на уровне администрации всех уровней будет только развиваться", - сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин поручил правительству держать на контроле механизмы инвестирования

Путин поручил правительству держать на постоянном контроле механизмы инвестирования

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству держать на постоянном контроле механизмы инвестирования.
"В помощь этому (устранению проблем в экономике РФ в среднесрочной перспективе - ред.) запущены механизмы промышленной ипотеки и кластерные инвестиционные платформы. Я прошу правительство держать на постоянном контроле их эффективность с помощью обратной связи от предпринимателей и регионов. Такая обратная связь налажена и ничего не предвещает, что она должна развалиться, напротив, думаю, что наше взаимодействие на бизнес-уровне и на уровне администрации всех уровней будет только развиваться", - сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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