https://ria.ru/20230316/infrastruktura-1858322271.html

Омский губернатор рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры

Омский губернатор рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры - РИА Новости, 16.03.2023

Омский губернатор рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры

Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал в своем официальном Telegram-канале о модернизации инженерной инфраструктуры региона, на которую выделят... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:57

2023-03-16T14:57

2023-03-16T14:57

омская область

экономика

омская область

россия

омск

марат хуснуллин

александр бурков

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ОМСК, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал в своем официальном Telegram-канале о модернизации инженерной инфраструктуры региона, на которую выделят 2,2 миллиарда рублей. Комиссия под председательством вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина одобрила региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Она рассчитана на 2023-2027 годы. Финансирование модернизации на 2023-2024 годы составит 2,2 миллиарда рублей. "За последние несколько лет мы последовательно обновляем коммунальную инфраструктуру, и поддержка федерального бюджета играет в этом вопросе большую роль. Модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения — одна из наших ключевых задач. Региональная программа, поддержанная Маратом Шакирзяновичем, открывает большие возможности для этого. Мы вошли в неё с максимально возможным количеством объектов. Уверен, что благодаря запланированным мероприятиям мы уже в ближайшее время увидим позитивные перемены в сфере ЖКХ", - сообщил Александр Бурков. В программу Омской области вошли 48 объектов коммунальной инфраструктуры. В том числе 14 объектов сферы водоснабжения и 34 объекта в сфере теплоснабжения. В результате заменят 11,2 километра водопроводных и 87,6 километра тепловых сетей на территории 9 муниципальных районов и города Омска.

https://ria.ru/20230315/oklad-1858003775.html

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экономика, омская область, россия, омск, марат хуснуллин, александр бурков