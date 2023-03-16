Омский губернатор рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры
Омский губернатор Бурков рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе
© Фото : Пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : Пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
ОМСК, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал в своем официальном Telegram-канале о модернизации инженерной инфраструктуры региона, на которую выделят 2,2 миллиарда рублей.
Комиссия под председательством вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина одобрила региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Она рассчитана на 2023-2027 годы. Финансирование модернизации на 2023-2024 годы составит 2,2 миллиарда рублей.
"За последние несколько лет мы последовательно обновляем коммунальную инфраструктуру, и поддержка федерального бюджета играет в этом вопросе большую роль. Модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения — одна из наших ключевых задач. Региональная программа, поддержанная Маратом Шакирзяновичем, открывает большие возможности для этого. Мы вошли в неё с максимально возможным количеством объектов. Уверен, что благодаря запланированным мероприятиям мы уже в ближайшее время увидим позитивные перемены в сфере ЖКХ", - сообщил Александр Бурков.
В программу Омской области вошли 48 объектов коммунальной инфраструктуры. В том числе 14 объектов сферы водоснабжения и 34 объекта в сфере теплоснабжения. В результате заменят 11,2 километра водопроводных и 87,6 километра тепловых сетей на территории 9 муниципальных районов и города Омска.