Рейтинг@Mail.ru
Инфляция в России в марте будет меньше, чем в ЕС, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 16.03.2023 (обновлено: 15:09 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/inflyatsiya-1858309409.html
Инфляция в России в марте будет меньше, чем в ЕС, заявил Путин
Инфляция в России в марте будет меньше, чем в ЕС, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023
Инфляция в России в марте будет меньше, чем в ЕС, заявил Путин
Инфляция в марте в России будет меньше, чем в странах Европы, которые ждут коллапса в российской экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:40
2023-03-16T15:09
экономика
россия
европа
евросоюз
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858327992_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a5649469b7ab5303ca86e60e963a26cb.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Инфляция в марте в России будет меньше, чем в странах Европы, которые ждут коллапса в российской экономике, заявил президент РФ Владимир Путин."Для сравнения, конечно, это (инфляция в марте в России - ред.) будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики", - сказал Путин на съезде РСПП.Глава государства подчеркнул, что страны Европы стараются убедить в коллапсе экономики РФ и себя, и своих, и российских партнёров."На 13 марта инфляция 7,6%, а к концу месяца - в начале апреля уже до целевых показателей дойдёт", - сказал Путин на съезде РСПП.Глава государства также вспомнил слова Марка Твена."Который сказал как-то, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики", - подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20230316/biznes-1858309733.html
https://ria.ru/20230316/ekonomika-1858306182.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на съезде РСПП цитирует Марка Твена
Путин на съезде РСПП цитирует Марка Твена
2023-03-16T14:40
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858327992_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_22cde5b6aa52bf797ef060a818496ad0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, евросоюз, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Европа, Евросоюз, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Инфляция в России в марте будет меньше, чем в ЕС, заявил Путин

Путин: по итогам марта инфляция в России составит четыре процента

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Инфляция в марте в России будет меньше, чем в странах Европы, которые ждут коллапса в российской экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для сравнения, конечно, это (инфляция в марте в России - ред.) будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики", - сказал Путин на съезде РСПП.
Путин о бизнесе: оставшиеся в РФ оказались умнее тех, кто дает рекомендации нашим недоброжелателям - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Путин оценил компании, оставшиеся в России
Вчера, 14:40
Глава государства подчеркнул, что страны Европы стараются убедить в коллапсе экономики РФ и себя, и своих, и российских партнёров.
«
"Ожидается, что по итогам марта инфляция составит меньше 4%. Но у разных экспертов разное мнение, в том числе у здесь присутствующих. Кто-то говорит четыре, кто-то говорит чуть меньше, кто-то говорит пять и в таком примерно ключе. Но ясно, что это будет целевая инфляция", - сказал Путин на съезде РСПП.
"На 13 марта инфляция 7,6%, а к концу месяца - в начале апреля уже до целевых показателей дойдёт", - сказал Путин на съезде РСПП.
Глава государства также вспомнил слова Марка Твена.
"Который сказал как-то, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики", - подчеркнул российский лидер.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Путин назвал причину спада в экономике России летом 2022 года
Вчера, 14:33
 
ЭкономикаРоссияЕвропаЕвросоюзВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала