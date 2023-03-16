https://ria.ru/20230316/inflyatsiya-1858309409.html
Инфляция в России в марте будет меньше, чем в ЕС, заявил Путин
Инфляция в России в марте будет меньше, чем в ЕС, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023
Инфляция в России в марте будет меньше, чем в ЕС, заявил Путин
Инфляция в марте в России будет меньше, чем в странах Европы, которые ждут коллапса в российской экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:40
2023-03-16T14:40
2023-03-16T15:09
экономика
россия
европа
евросоюз
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Инфляция в марте в России будет меньше, чем в странах Европы, которые ждут коллапса в российской экономике, заявил президент РФ Владимир Путин."Для сравнения, конечно, это (инфляция в марте в России - ред.) будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики", - сказал Путин на съезде РСПП.Глава государства подчеркнул, что страны Европы стараются убедить в коллапсе экономики РФ и себя, и своих, и российских партнёров."На 13 марта инфляция 7,6%, а к концу месяца - в начале апреля уже до целевых показателей дойдёт", - сказал Путин на съезде РСПП.Глава государства также вспомнил слова Марка Твена."Который сказал как-то, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики", - подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20230316/biznes-1858309733.html
https://ria.ru/20230316/ekonomika-1858306182.html
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7 495 645-6601
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Путин на съезде РСПП цитирует Марка Твена
Путин на съезде РСПП цитирует Марка Твена
2023-03-16T14:40
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PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, европа, евросоюз, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Европа, Евросоюз, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Инфляция в России в марте будет меньше, чем в ЕС, заявил Путин
Путин: по итогам марта инфляция в России составит четыре процента
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Инфляция в марте в России будет меньше, чем в странах Европы, которые ждут коллапса в российской экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для сравнения, конечно, это (инфляция в марте в России - ред.) будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики", - сказал Путин на съезде РСПП
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Путин оценил компании, оставшиеся в России
Глава государства подчеркнул, что страны Европы стараются убедить в коллапсе экономики РФ и себя, и своих, и российских партнёров.
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"Ожидается, что по итогам марта инфляция составит меньше 4%. Но у разных экспертов разное мнение, в том числе у здесь присутствующих. Кто-то говорит четыре, кто-то говорит чуть меньше, кто-то говорит пять и в таком примерно ключе. Но ясно, что это будет целевая инфляция", - сказал Путин на съезде РСПП.
"На 13 марта инфляция 7,6%, а к концу месяца - в начале апреля уже до целевых показателей дойдёт", - сказал Путин на съезде РСПП.
Глава государства также вспомнил слова Марка Твена.
"Который сказал как-то, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики", - подчеркнул российский лидер.
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