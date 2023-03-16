https://ria.ru/20230316/inflyatsiya-1858309409.html

Инфляция в России в марте будет меньше, чем в ЕС, заявил Путин

Инфляция в России в марте будет меньше, чем в ЕС, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023

Инфляция в России в марте будет меньше, чем в ЕС, заявил Путин

Инфляция в марте в России будет меньше, чем в странах Европы, которые ждут коллапса в российской экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:40

2023-03-16T14:40

2023-03-16T15:09

экономика

россия

европа

евросоюз

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858327992_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a5649469b7ab5303ca86e60e963a26cb.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Инфляция в марте в России будет меньше, чем в странах Европы, которые ждут коллапса в российской экономике, заявил президент РФ Владимир Путин."Для сравнения, конечно, это (инфляция в марте в России - ред.) будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики", - сказал Путин на съезде РСПП.Глава государства подчеркнул, что страны Европы стараются убедить в коллапсе экономики РФ и себя, и своих, и российских партнёров."На 13 марта инфляция 7,6%, а к концу месяца - в начале апреля уже до целевых показателей дойдёт", - сказал Путин на съезде РСПП.Глава государства также вспомнил слова Марка Твена."Который сказал как-то, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики", - подчеркнул российский лидер.

https://ria.ru/20230316/biznes-1858309733.html

https://ria.ru/20230316/ekonomika-1858306182.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на съезде РСПП цитирует Марка Твена Путин на съезде РСПП цитирует Марка Твена 2023-03-16T14:40 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, европа, евросоюз, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей