https://ria.ru/20230316/infantino-1858272908.html

Биография Джанни Инфантино

Биография Джанни Инфантино - РИА Новости, 16.03.2023

Биография Джанни Инфантино

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино родился 23 марта 1970 года в городе Бриг (Швейцария). РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:08

2023-03-16T13:08

2023-03-16T13:08

справки

джанни инфантино

швейцария

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Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино родился 23 марта 1970 года в городе Бриг (Швейцария).Изучал право во Фрибургском университете в Швейцарии.Работал советником футбольных организаций в Испании, Италии и Швейцарии. Занимал пост генерального секретаря Международного центра спортивных исследований при Университете Невшателя (Швейцария).С 2000 года работал в Союзе европейских футбольных ассоциаций (Union of European Football Associations, UEFA; УЕФА). В его компетенцию входили юридические и коммерческие вопросы, а также проблемы профессионального футбола. С 2004 по 2009 год занимал должность директора отдела по правовым вопросам и лицензированию клубов. Курировал связи УЕФА с Евросоюзом, Советом Европы, правительствами европейских государств.С февраля по май 2007 года был исполняющим обязанности директора-распорядителя УЕФА.С мая 2007 по 30 сентября 2009 года – заместитель генерального секретаря УЕФА, председатель Управления по правовым вопросам.В 2009-2016 годах занимал должность генерального секретаря УЕФА.Поддержал проведенные организацией реформы: введение финансового фейр-плей (требования, согласно которым футбольные клубы должны быть безубыточными, в противном случае они могут быть дисквалифицированы), изменение формата Лиги чемпионов и чемпионата Европы, учреждение Лиги наций УЕФА и др.За семь лет пребывания Инфантино на посту генерального секретаря доходы от европейских клубных соревнований выросли, но увеличилось и неравенство между элитными клубами и остальными.В 2015 году Джанни Инфантино вошел в состав комитета по реформам ФИФА.В октябре 2015 года Инфантино выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФИФА, после того как первоначальный кандидат от УЕФА – глава организации Мишель Платини – был отстранен от футбольной деятельности. Джанни Инфантино был официально поддержан Российским футбольным союзом. 26 февраля 2016 года Джанни Инфантино был избран новым президентом Международной федерации футбола (ФИФА). Во втором туре его поддержали 115 из 207 национальных футбольных ассоциаций. Во время президентства Инфантино в 2017 году совет ФИФА одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд. Новый формат будет действовать, начиная с чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.5 июня 2019 года на безальтернативной основе был переизбран на пост главы ФИФА.16 марта 2023 года Джанни Инфантино вновь был переизбран на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Инфантино был единственным кандидатом на должность. Процедуры голосования не было, делегаты поддержали переизбрание аплодисментами. По уставу ФИФА, в случае выдвижения единственного кандидата на пост президента конгресс может избрать его одобрением в виде аплодисментов. Срок полномочий Инфантино рассчитан до 2027 года. В 2020 году в отношении Джанни Инфантино было начато разбирательство за использование забронированного организацией частного самолета в 2017 году для полета в Женеву из Суринама после встречи с представителями федераций футбола стран Карибского бассейна. В марте 2023 года генеральная прокуратура Швейцарии закрыла расследование в отношении президента Джанни Инфантино. В ходе расследования было подтверждено, что организация поездки, осуществленная канцелярией президента и туристическим отделом ФИФА, соответствовала правилам и нормам организации.Инфантино – член Международного олимпийского комитета (2020).В феврале 2019 года был награжден российским орденом Дружбы (2019) за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу, который впервые состоялся в России летом 2018 года.Говорит на итальянском, английском, французском, немецком и испанском языках.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

швейцария

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, джанни инфантино, швейцария