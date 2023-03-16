https://ria.ru/20230316/gonkong-1858193164.html
Гонконг поблагодарил Пекин за помощь в борьбе с вмешательством извне
Гонконг поблагодарил Пекин за помощь в борьбе с вмешательством извне - РИА Новости, 16.03.2023
Гонконг поблагодарил Пекин за помощь в борьбе с вмешательством извне
Глава администрации Гонконга Джон Ли (Ли Цзячао) в ходе встречи с министром иностранных дел Цинь Ганом в Пекине поблагодарил МИД КНР за помощь в борьбе с... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T07:58
2023-03-16T07:58
2023-03-16T07:58
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гонконг
китай
пекин
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ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Джон Ли (Ли Цзячао) в ходе встречи с министром иностранных дел Цинь Ганом в Пекине поблагодарил МИД КНР за помощь в борьбе с внешним вмешательством. "Благодарю министерство иностранных дел за многолетнюю поддержку специального административного района Гонконг, особенно в деле борьбы с вмешательством и защиты принципа "одна страна - две системы", а также за содействие международным обменам и сотрудничеству Гонконга", - сказал Джон Ли, слова которого приводит министерство иностранных дел КНР. Он также выразил надежду на то, что Гонконг продолжит получать руководство и поддержку МИД в вопросах, связанных с внешней политикой. В свою очередь Цинь Ган заверил его, что МИД продолжит поддерживать и направлять Гонконг во внешнеполитической работе, "твердо защищая государственный суверенитет, безопасность и интересы развития". Власти Китая после масштабных антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году для предотвращения дальнейших беспорядков приняли закон о защите национальной безопасности Гонконга, который вступил в силу 30 июня 2020 года. В нем обозначено наказание за четыре вида преступлений в Гонконге, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва госвласти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами за границей с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
https://ria.ru/20230304/gonkong-1855804570.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гонконг, китай, пекин, цинь ган
В мире, Гонконг, Китай, Пекин, Цинь Ган
Гонконг поблагодарил Пекин за помощь в борьбе с вмешательством извне
Глава администрации Гонконга поблагодарил Пекин за помощь в борьбе с вмешательством извне
ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Джон Ли (Ли Цзячао) в ходе встречи с министром иностранных дел Цинь Ганом в Пекине поблагодарил МИД КНР за помощь в борьбе с внешним вмешательством.
"Благодарю министерство иностранных дел за многолетнюю поддержку специального административного района Гонконг, особенно в деле борьбы с вмешательством и защиты принципа "одна страна - две системы", а также за содействие международным обменам и сотрудничеству Гонконга", - сказал Джон Ли, слова которого приводит министерство иностранных дел КНР.
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Он также выразил надежду на то, что Гонконг продолжит получать руководство и поддержку МИД в вопросах, связанных с внешней политикой.
В свою очередь Цинь Ган заверил его, что МИД продолжит поддерживать и направлять Гонконг во внешнеполитической работе, "твердо защищая государственный суверенитет, безопасность и интересы развития".
Власти Китая после масштабных антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году для предотвращения дальнейших беспорядков приняли закон о защите национальной безопасности Гонконга, который вступил в силу 30 июня 2020 года. В нем обозначено наказание за четыре вида преступлений в Гонконге, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва госвласти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами за границей с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
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