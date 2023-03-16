https://ria.ru/20230316/gazoprovod-1858287678.html

Из Крыма в новый город в Херсонской области начали строить газопровод

Из Крыма в новый город в Херсонской области начали строить газопровод - РИА Новости, 16.03.2023

Из Крыма в новый город в Херсонской области начали строить газопровод

Строительство нового газопровода из Крыма в Геническую агломерацию для газоснабжения района и строящегося нового города в Херсонской области уже начато, сообщил РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:39

2023-03-16T13:39

2023-03-16T13:39

херсонская область

владимир сальдо

геническ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Строительство нового газопровода из Крыма в Геническую агломерацию для газоснабжения района и строящегося нового города в Херсонской области уже начато, сообщил журналистам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Решение принято… Газопровод строится со стороны магистрального газопровода. В свое время он был из Херсонской области в Крым, теперь реверсный режим. Геническая агломерация требует все больше и больше газа, потому что начато строительство нового города. Инвесторы проявляют очень высокую активность в будущем этого города", - сказал он. О старте строительства города на Арабатской стрелке в Херсонской области, рассчитанного на 30 тысяч человек, Сальдо объявил 1 февраля. По проекту, на стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами. Первые здания в нем могут появиться уже к маю, сообщили власти.

https://ria.ru/20230306/elektroseti-1856241962.html

херсонская область

геническ

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Влада Копылова

херсонская область , владимир сальдо, геническ