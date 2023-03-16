https://ria.ru/20230316/gazoprovod-1858287678.html
Из Крыма в новый город в Херсонской области начали строить газопровод
Из Крыма в новый город в Херсонской области начали строить газопровод - РИА Новости, 16.03.2023
Из Крыма в новый город в Херсонской области начали строить газопровод
Строительство нового газопровода из Крыма в Геническую агломерацию для газоснабжения района и строящегося нового города в Херсонской области уже начато, сообщил РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:39
2023-03-16T13:39
2023-03-16T13:39
херсонская область
владимир сальдо
геническ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Строительство нового газопровода из Крыма в Геническую агломерацию для газоснабжения района и строящегося нового города в Херсонской области уже начато, сообщил журналистам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Решение принято… Газопровод строится со стороны магистрального газопровода. В свое время он был из Херсонской области в Крым, теперь реверсный режим. Геническая агломерация требует все больше и больше газа, потому что начато строительство нового города. Инвесторы проявляют очень высокую активность в будущем этого города", - сказал он. О старте строительства города на Арабатской стрелке в Херсонской области, рассчитанного на 30 тысяч человек, Сальдо объявил 1 февраля. По проекту, на стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами. Первые здания в нем могут появиться уже к маю, сообщили власти.
https://ria.ru/20230306/elektroseti-1856241962.html
херсонская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область , владимир сальдо, геническ
Херсонская область , Владимир Сальдо, Геническ
Из Крыма в новый город в Херсонской области начали строить газопровод
Сальдо: из Крыма в новый город на Арбатской стрелке под Херсоном начали строить газопровод
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Строительство нового газопровода из Крыма в Геническую агломерацию для газоснабжения района и строящегося нового города в Херсонской области уже начато, сообщил журналистам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Решение принято… Газопровод строится со стороны магистрального газопровода. В свое время он был из Херсонской области в Крым, теперь реверсный режим. Геническая агломерация требует все больше и больше газа, потому что начато строительство нового города. Инвесторы проявляют очень высокую активность в будущем этого города", - сказал он.
О старте строительства города на Арабатской стрелке в Херсонской области, рассчитанного на 30 тысяч человек, Сальдо объявил 1 февраля. По проекту, на стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами. Первые здания в нем могут появиться уже к маю, сообщили власти.
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