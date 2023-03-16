https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858414936.html

Ле Пен заявила, что ее партия выдвинет вотум недоверия правительству

Ле Пен заявила, что ее партия выдвинет вотум недоверия правительству - РИА Новости, 16.03.2023

Ле Пен заявила, что ее партия выдвинет вотум недоверия правительству

Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что ее партия выдвинет вотум недоверия... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T18:48

2023-03-16T18:48

2023-03-16T18:50

в мире

франция

марин ле пен

элизабет борн

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149387/71/1493877180_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_32842610e7dfccc65c578111302f13a1.jpg

ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что ее партия выдвинет вотум недоверия правительству после того, как премьер-министр Элизабет Борн заявила, что правительство приняло закон о пенсионной реформе без одобрения парламента. "Мы надеемся, что те, кто хотел проголосовать против этого законопроекта, поддержат вотум недоверия. Мы выдвинем вотум недоверия правительству и полностью поддержим петиции всех других партий", - заявила Ле Пен в эфире телеканала BFMTV по итогам заседания в Нацсобрании. Ранее Борн заявила, что правительство приняло закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет в обход голосования в парламенте, где у президента Макрона нет достаточной поддержки депутатов. Премьер в 11 раз с осени 2022 года прибегла к использованию статьи 49.3 конституции страны. Депутаты от коалиции левых сил "Непокорившаяся Франция" - "Новый народный экологический и социальный союз" (LFI-Nupes) Клементин Отан и Жюльен Байу, а также лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отметили, что правительство Борн лишилось всяческой легитимности, и что Борн должна уйти в отставку. После парламентских выборов в июне партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение" даже в составе коалиции с тремя другими партиями не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате парламента. Вместо необходимых для парламентского большинства 289 мандатов президентский блок "Вместе!" получил всего 245 из 577. Если 289 депутатов, составляющих парламентское большинство, поддержат вотум недоверия, премьер-министр и кабмин будут вынуждены уйти в отставку. Фракция Ле Пен в Нацсобрании насчитывает 88 депутатов. Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет вместо нынешних 62. Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями страж порядка с протестующими.

https://ria.ru/20230313/prizyv-1857437585.html

https://ria.ru/20230307/frantsiya-1856185232.html

https://ria.ru/20230219/makron-1852971682.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, марин ле пен, элизабет борн, эммануэль макрон