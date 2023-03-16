https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858387370.html

Ле Пен заявила, что премьер Франции должна уйти в отставку

Ле Пен заявила, что премьер Франции должна уйти в отставку - РИА Новости, 16.03.2023

Ле Пен заявила, что премьер Франции должна уйти в отставку

Премьер-министр Франции Элизабет Борн должна уйти в отставку, потому что ее действия – это "пощечина демократии", заявила лидер фракции крайне правой партии... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:34

2023-03-16T17:34

2023-03-16T17:59

в мире

франция

марин ле пен

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ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн должна уйти в отставку, потому что ее действия – это "пощечина демократии", заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.Ранее Борн заявила, что правительство принимает закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет в обход голосования в парламенте, где у президента Макрона нет достаточной поддержки депутатов."Это ее провал. Я не представляю, как можно оставаться на посту. Она должна уйти", - сказала Ле Пен в эфире телеканала BFMTV по итогам заседания в Нацсобрании.Политик отметила, что действия премьера, которая в 11 раз с осени 2022 года прибегла к использованию статьи 49.3 конституции страны, позволяющей принять закон без голосования в парламенте, – это "пощечина демократии, которых мы уже видели достаточно".Он отметила, что "ничего не ожидает" от президента Эммануэля Макрона, однако, по ее мнению, Франция отныне находится в политическом кризисе.

https://ria.ru/20230314/krakh-1857678572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, марин ле пен