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Ле Пен заявила, что премьер Франции должна уйти в отставку
Ле Пен заявила, что премьер Франции должна уйти в отставку - РИА Новости, 16.03.2023
Ле Пен заявила, что премьер Франции должна уйти в отставку
Премьер-министр Франции Элизабет Борн должна уйти в отставку, потому что ее действия – это "пощечина демократии", заявила лидер фракции крайне правой партии... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:34
2023-03-16T17:34
2023-03-16T17:59
в мире
франция
марин ле пен
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ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн должна уйти в отставку, потому что ее действия – это "пощечина демократии", заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.Ранее Борн заявила, что правительство принимает закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет в обход голосования в парламенте, где у президента Макрона нет достаточной поддержки депутатов."Это ее провал. Я не представляю, как можно оставаться на посту. Она должна уйти", - сказала Ле Пен в эфире телеканала BFMTV по итогам заседания в Нацсобрании.Политик отметила, что действия премьера, которая в 11 раз с осени 2022 года прибегла к использованию статьи 49.3 конституции страны, позволяющей принять закон без голосования в парламенте, – это "пощечина демократии, которых мы уже видели достаточно".Он отметила, что "ничего не ожидает" от президента Эммануэля Макрона, однако, по ее мнению, Франция отныне находится в политическом кризисе.
https://ria.ru/20230314/krakh-1857678572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, марин ле пен
В мире, Франция, Марин Ле Пен
Ле Пен заявила, что премьер Франции должна уйти в отставку
Ле Пен: премьер Франции должна уйти в отставку после объявления пенсионной реформы
ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн должна уйти в отставку, потому что ее действия – это "пощечина демократии", заявила
лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.
Ранее Борн заявила, что правительство принимает закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет в обход голосования в парламенте, где у президента Макрона
нет достаточной поддержки депутатов.
"Это ее провал. Я не представляю, как можно оставаться на посту. Она должна уйти", - сказала Ле Пен в эфире телеканала BFMTV по итогам заседания в Нацсобрании.
Политик отметила, что действия премьера, которая в 11 раз с осени 2022 года прибегла к использованию статьи 49.3 конституции страны, позволяющей принять закон без голосования в парламенте, – это "пощечина демократии, которых мы уже видели достаточно".
Он отметила, что "ничего не ожидает" от президента Эммануэля Макрона, однако, по ее мнению, Франция отныне находится в политическом кризисе.
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