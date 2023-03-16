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Французские депутаты потребовали отставки премьера - РИА Новости, 16.03.2023
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17:22 16.03.2023 (обновлено: 17:47 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858381968.html
Французские депутаты потребовали отставки премьера
Французские депутаты потребовали отставки премьера - РИА Новости, 16.03.2023
Французские депутаты потребовали отставки премьера
Премьер-министра Франции Элизабет Борн в Нацсобрании пытается объявить о принятии закона о повышении пенсионного возраста, однако ее речь прерывается... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:22
2023-03-16T17:47
в мире
франция
элизабет борн
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Премьер-министра Франции Элизабет Борн в Нацсобрании пытается объявить о принятии закона о повышении пенсионного возраста, однако ее речь прерывается возмущенными криками депутатов, которые начали петь Марсельезу, не давая главе правительства взять слово.На заседании в нижней палате французского парламента должно было состояться голосование по проекту пенсионной реформы в стране. Однако за несколько минут до его начала по итогам встречи президента Франции Эммануэля Макрона с министрами, было принято решение провести закон без голосования, используя статью 49.3 конституции Франции.В результате в парламенте начались волнения. Когда на трибуну поднялась премьер-министр, депутаты стали дружно издавать звуки неодобрения, а потом принялись хором распевать Марсельезу, не давая премьеру слово.Борн, тем не менее, на повышенных тонах пыталась продолжить выступление. Тогда депутаты начали скандировать "в отставку!". Президент Нацсобрания Яэль Браун-Пиве была вынуждена прервать заседание.
https://ria.ru/20230307/frantsiya-1856185232.html
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в мире, франция, элизабет борн, эммануэль макрон
В мире, Франция, Элизабет Борн, Эммануэль Макрон
Французские депутаты потребовали отставки премьера

Французские депутаты потребовали отставки премьера Борн из-за пенсионной реформы

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЭлизабет Борн
Элизабет Борн - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Элизабет Борн . Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Премьер-министра Франции Элизабет Борн в Нацсобрании пытается объявить о принятии закона о повышении пенсионного возраста, однако ее речь прерывается возмущенными криками депутатов, которые начали петь Марсельезу, не давая главе правительства взять слово.
На заседании в нижней палате французского парламента должно было состояться голосование по проекту пенсионной реформы в стране. Однако за несколько минут до его начала по итогам встречи президента Франции Эммануэля Макрона с министрами, было принято решение провести закон без голосования, используя статью 49.3 конституции Франции.
В результате в парламенте начались волнения. Когда на трибуну поднялась премьер-министр, депутаты стали дружно издавать звуки неодобрения, а потом принялись хором распевать Марсельезу, не давая премьеру слово.
Борн, тем не менее, на повышенных тонах пыталась продолжить выступление. Тогда депутаты начали скандировать "в отставку!". Президент Нацсобрания Яэль Браун-Пиве была вынуждена прервать заседание.
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