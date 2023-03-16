https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858381968.html

Французские депутаты потребовали отставки премьера

Французские депутаты потребовали отставки премьера - РИА Новости, 16.03.2023

Французские депутаты потребовали отставки премьера

Премьер-министра Франции Элизабет Борн в Нацсобрании пытается объявить о принятии закона о повышении пенсионного возраста, однако ее речь прерывается... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:22

2023-03-16T17:22

2023-03-16T17:47

в мире

франция

элизабет борн

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Премьер-министра Франции Элизабет Борн в Нацсобрании пытается объявить о принятии закона о повышении пенсионного возраста, однако ее речь прерывается возмущенными криками депутатов, которые начали петь Марсельезу, не давая главе правительства взять слово.На заседании в нижней палате французского парламента должно было состояться голосование по проекту пенсионной реформы в стране. Однако за несколько минут до его начала по итогам встречи президента Франции Эммануэля Макрона с министрами, было принято решение провести закон без голосования, используя статью 49.3 конституции Франции.В результате в парламенте начались волнения. Когда на трибуну поднялась премьер-министр, депутаты стали дружно издавать звуки неодобрения, а потом принялись хором распевать Марсельезу, не давая премьеру слово.Борн, тем не менее, на повышенных тонах пыталась продолжить выступление. Тогда депутаты начали скандировать "в отставку!". Президент Нацсобрания Яэль Браун-Пиве была вынуждена прервать заседание.

https://ria.ru/20230307/frantsiya-1856185232.html

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в мире, франция, элизабет борн, эммануэль макрон