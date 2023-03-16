https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858377543.html

Во Франции примут закон о пенсионном возрасте без голосования в парламенте

Во Франции примут закон о пенсионном возрасте без голосования в парламенте - РИА Новости, 16.03.2023

Во Франции примут закон о пенсионном возрасте без голосования в парламенте

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение провести закон о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:18

2023-03-16T17:18

2023-03-16T17:22

в мире

франция

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858377433_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_860b5a1998130bd8db6441263bd71a1e.jpg

ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение провести закон о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте, сообщил телеканал BFMTV. Перед финальным голосованием в нижней палате французского парламента по тексту реформы Макрон собрал министров, чтобы решить, можно ли положиться на то, что реформа будет поддержана большинством голосов. "По итогам заседания правительство решило прибегнуть к статье 49.3 конституции", - сообщил телеканал. Отмечается, что Макрон соберет срочный совет министров, где закон будет принят в ближайшие минуты. Согласно данной статье конституции, правительство имеет право провести закон без голосования в парламенте, если у президента нет поддержки большинства депутатов. Осенью премьер-министр Элизабет Борн десять раз прибегала к использованию статьи 49.3 для того, чтобы провести законопроекты о бюджете страны на 2023 год.

https://ria.ru/20230311/protest-1857269862.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Французы скандируют "Макрона – в отставку" на манифестации против пенсионной реформы Французы скандируют "Макрона – в отставку" на манифестации против пенсионной реформы 2023-03-16T17:18 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, эммануэль макрон