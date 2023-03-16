https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858377543.html
Во Франции примут закон о пенсионном возрасте без голосования в парламенте
Во Франции примут закон о пенсионном возрасте без голосования в парламенте - РИА Новости, 16.03.2023
Во Франции примут закон о пенсионном возрасте без голосования в парламенте
Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение провести закон о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:18
2023-03-16T17:18
2023-03-16T17:22
в мире
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение провести закон о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте, сообщил телеканал BFMTV. Перед финальным голосованием в нижней палате французского парламента по тексту реформы Макрон собрал министров, чтобы решить, можно ли положиться на то, что реформа будет поддержана большинством голосов. "По итогам заседания правительство решило прибегнуть к статье 49.3 конституции", - сообщил телеканал. Отмечается, что Макрон соберет срочный совет министров, где закон будет принят в ближайшие минуты. Согласно данной статье конституции, правительство имеет право провести закон без голосования в парламенте, если у президента нет поддержки большинства депутатов. Осенью премьер-министр Элизабет Борн десять раз прибегала к использованию статьи 49.3 для того, чтобы провести законопроекты о бюджете страны на 2023 год.
https://ria.ru/20230311/protest-1857269862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Французы скандируют "Макрона – в отставку" на манифестации против пенсионной реформы
Французы скандируют "Макрона – в отставку" на манифестации против пенсионной реформы
2023-03-16T17:18
true
PT0M09S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
Во Франции примут закон о пенсионном возрасте без голосования в парламенте
Власти Франции примут закон о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте
ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение провести закон о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте, сообщил телеканал BFMTV
.
Перед финальным голосованием в нижней палате французского парламента по тексту реформы Макрон собрал министров, чтобы решить, можно ли положиться на то, что реформа будет поддержана большинством голосов.
"По итогам заседания правительство решило прибегнуть к статье 49.3 конституции", - сообщил телеканал.
Отмечается, что Макрон соберет срочный совет министров, где закон будет принят в ближайшие минуты.
Согласно данной статье конституции, правительство имеет право провести закон без голосования в парламенте, если у президента нет поддержки большинства депутатов.
Осенью премьер-министр Элизабет Борн
десять раз прибегала к использованию статьи 49.3 для того, чтобы провести законопроекты о бюджете страны на 2023 год.
Во Франции в манифестациях приняли участие более 300 тысяч человек