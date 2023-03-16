Рейтинг@Mail.ru
Во Франции примут закон о пенсионном возрасте без голосования в парламенте - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 16.03.2023 (обновлено: 17:22 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858377543.html
Во Франции примут закон о пенсионном возрасте без голосования в парламенте
Во Франции примут закон о пенсионном возрасте без голосования в парламенте - РИА Новости, 16.03.2023
Во Франции примут закон о пенсионном возрасте без голосования в парламенте
Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение провести закон о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:18
2023-03-16T17:22
в мире
франция
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858377433_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_860b5a1998130bd8db6441263bd71a1e.jpg
ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение провести закон о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте, сообщил телеканал BFMTV. Перед финальным голосованием в нижней палате французского парламента по тексту реформы Макрон собрал министров, чтобы решить, можно ли положиться на то, что реформа будет поддержана большинством голосов. "По итогам заседания правительство решило прибегнуть к статье 49.3 конституции", - сообщил телеканал. Отмечается, что Макрон соберет срочный совет министров, где закон будет принят в ближайшие минуты. Согласно данной статье конституции, правительство имеет право провести закон без голосования в парламенте, если у президента нет поддержки большинства депутатов. Осенью премьер-министр Элизабет Борн десять раз прибегала к использованию статьи 49.3 для того, чтобы провести законопроекты о бюджете страны на 2023 год.
https://ria.ru/20230311/protest-1857269862.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Французы скандируют "Макрона – в отставку" на манифестации против пенсионной реформы
Французы скандируют "Макрона – в отставку" на манифестации против пенсионной реформы
2023-03-16T17:18
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858377433_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_131307e0fce4bf9c9188aa9ff89bd8c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
Во Франции примут закон о пенсионном возрасте без голосования в парламенте

Власти Франции примут закон о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте

© AFP 2023 / ALAIN JOCARDСотрудники правоохранительных органов у здания Национального собрания Франции перед началом голосования по государственной пенсионной реформе в нижней палате французского парламента
Сотрудники правоохранительных органов у здания Национального собрания Франции перед началом голосования по государственной пенсионной реформе в нижней палате французского парламента - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD
Сотрудники правоохранительных органов у здания Национального собрания Франции перед началом голосования по государственной пенсионной реформе в нижней палате французского парламента
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение провести закон о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте, сообщил телеканал BFMTV.
Перед финальным голосованием в нижней палате французского парламента по тексту реформы Макрон собрал министров, чтобы решить, можно ли положиться на то, что реформа будет поддержана большинством голосов.
"По итогам заседания правительство решило прибегнуть к статье 49.3 конституции", - сообщил телеканал.
Отмечается, что Макрон соберет срочный совет министров, где закон будет принят в ближайшие минуты.
Согласно данной статье конституции, правительство имеет право провести закон без голосования в парламенте, если у президента нет поддержки большинства депутатов.
Осенью премьер-министр Элизабет Борн десять раз прибегала к использованию статьи 49.3 для того, чтобы провести законопроекты о бюджете страны на 2023 год.
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Во Франции в манифестациях приняли участие более 300 тысяч человек
11 марта, 21:08
 
В миреФранцияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала