https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858182183.html

СМИ: Францию обвинили в торможении плана ЕС по пополнению снарядов Украины

СМИ: Францию обвинили в торможении плана ЕС по пополнению снарядов Украины - РИА Новости, 16.03.2023

СМИ: Францию обвинили в торможении плана ЕС по пополнению снарядов Украины

Францию обвинили в торможении плана Евросоюза по пополнению запасов артиллерийских снарядов Украины, поскольку Париж требует, чтобы боеприпасы производились... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T02:52

2023-03-16T02:52

2023-03-16T02:52

украина

россия

франция

сергей лавров

дмитрий песков

нато

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Францию обвинили в торможении плана Евросоюза по пополнению запасов артиллерийских снарядов Украины, поскольку Париж требует, чтобы боеприпасы производились внутри блока, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на европейские источники. По словам одного источника, Греция и Кипр поддержали предложение Франции не допускать компании из стран, не входящих в ЕС, в схему закупок, чтобы не допустить участия турецких компаний в торгах за контракты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230307/pomosch-1856500163.html

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украина, россия, франция, сергей лавров, дмитрий песков, нато, евросоюз, в мире