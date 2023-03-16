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СМИ: Францию обвинили в торможении плана ЕС по пополнению снарядов Украины - РИА Новости, 16.03.2023
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02:52 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858182183.html
СМИ: Францию обвинили в торможении плана ЕС по пополнению снарядов Украины
СМИ: Францию обвинили в торможении плана ЕС по пополнению снарядов Украины - РИА Новости, 16.03.2023
СМИ: Францию обвинили в торможении плана ЕС по пополнению снарядов Украины
Францию обвинили в торможении плана Евросоюза по пополнению запасов артиллерийских снарядов Украины, поскольку Париж требует, чтобы боеприпасы производились... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T02:52
2023-03-16T02:52
украина
россия
франция
сергей лавров
дмитрий песков
нато
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Францию обвинили в торможении плана Евросоюза по пополнению запасов артиллерийских снарядов Украины, поскольку Париж требует, чтобы боеприпасы производились внутри блока, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на европейские источники. По словам одного источника, Греция и Кипр поддержали предложение Франции не допускать компании из стран, не входящих в ЕС, в схему закупок, чтобы не допустить участия турецких компаний в торгах за контракты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, россия, франция, сергей лавров, дмитрий песков, нато, евросоюз, в мире
Украина, Россия, Франция, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз, В мире
СМИ: Францию обвинили в торможении плана ЕС по пополнению снарядов Украины

Telegraph: Францию обвинили в торможении плана ЕС по пополнению запасов снарядов Украины

© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Францию обвинили в торможении плана Евросоюза по пополнению запасов артиллерийских снарядов Украины, поскольку Париж требует, чтобы боеприпасы производились внутри блока, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на европейские источники.
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"Францию в среду обвинили в том, что она тормозит планы Евросоюза по пополнению истощающихся запасов артиллерийских снарядов Украины, требуя, чтобы боеприпасы производились внутри блока. Европейские источники сообщили Telegraph, что Париж хочет гарантий, что сделка на два миллиарда евро по совместной закупке оружия принесет пользу только компаниям, базирующимся в ЕС", - говорится в сообщении газеты.
По словам одного источника, Греция и Кипр поддержали предложение Франции не допускать компании из стран, не входящих в ЕС, в схему закупок, чтобы не допустить участия турецких компаний в торгах за контракты.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
МИД Франции призвал к массовой военной помощи Украине для контрнаступления
7 марта, 20:56
 
УкраинаРоссияФранцияСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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