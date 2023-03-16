СМИ: Францию обвинили в торможении плана ЕС по пополнению снарядов Украины
Telegraph: Францию обвинили в торможении плана ЕС по пополнению запасов снарядов Украины
© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Францию обвинили в торможении плана Евросоюза по пополнению запасов артиллерийских снарядов Украины, поскольку Париж требует, чтобы боеприпасы производились внутри блока, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на европейские источники.
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"Францию в среду обвинили в том, что она тормозит планы Евросоюза по пополнению истощающихся запасов артиллерийских снарядов Украины, требуя, чтобы боеприпасы производились внутри блока. Европейские источники сообщили Telegraph, что Париж хочет гарантий, что сделка на два миллиарда евро по совместной закупке оружия принесет пользу только компаниям, базирующимся в ЕС", - говорится в сообщении газеты.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".