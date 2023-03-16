https://ria.ru/20230316/finansirovanie-1858379058.html

Путину доложат по механизму финансирования через казначейские кредиты

Путину доложат по механизму финансирования через казначейские кредиты - РИА Новости, 16.03.2023

Путину доложат по механизму финансирования через казначейские кредиты

Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля доложить о внедрении механизма по поддержке опережающего финансирования создания инфраструктуры через... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:17

2023-03-16T17:17

2023-03-16T17:17

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля доложить о внедрении механизма по поддержке опережающего финансирования создания инфраструктуры через казначейские кредиты, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ при участии комиссии Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы" с учетом ранее данных поручений обеспечить внедрение механизма, предусматривающего поддержку опережающего финансирования создания инфраструктуры, путем предоставления бюджетам субъектов РФ в 2023 году казначейских кредитов (с погашением в апреле 2024 года) в объеме, достаточном для обеспечения реализации всех мероприятий, которые могут быть реализованы с опережением графика, в том числе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, находящихся в собственности субъектов РФ (включая быстровозводимые модульные конструкции), приобретения объектов недвижимости и оборудования", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2023 года, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер.

https://ria.ru/20221209/kredit-1837358655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика, россия