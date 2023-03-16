Путину доложат по механизму финансирования через казначейские кредиты
Путину к апрелю доложат по поводу механизма финансирования через казначейские кредиты
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля доложить о внедрении механизма по поддержке опережающего финансирования создания инфраструктуры через казначейские кредиты, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ при участии комиссии Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы" с учетом ранее данных поручений обеспечить внедрение механизма, предусматривающего поддержку опережающего финансирования создания инфраструктуры, путем предоставления бюджетам субъектов РФ в 2023 году казначейских кредитов (с погашением в апреле 2024 года) в объеме, достаточном для обеспечения реализации всех мероприятий, которые могут быть реализованы с опережением графика, в том числе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, находящихся в собственности субъектов РФ (включая быстровозводимые модульные конструкции), приобретения объектов недвижимости и оборудования", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2023 года, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер.