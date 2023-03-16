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Путину доложат по механизму финансирования через казначейские кредиты - РИА Новости, 16.03.2023
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17:17 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/finansirovanie-1858379058.html
Путину доложат по механизму финансирования через казначейские кредиты
Путину доложат по механизму финансирования через казначейские кредиты - РИА Новости, 16.03.2023
Путину доложат по механизму финансирования через казначейские кредиты
Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля доложить о внедрении механизма по поддержке опережающего финансирования создания инфраструктуры через... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:17
2023-03-16T17:17
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля доложить о внедрении механизма по поддержке опережающего финансирования создания инфраструктуры через казначейские кредиты, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ при участии комиссии Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы" с учетом ранее данных поручений обеспечить внедрение механизма, предусматривающего поддержку опережающего финансирования создания инфраструктуры, путем предоставления бюджетам субъектов РФ в 2023 году казначейских кредитов (с погашением в апреле 2024 года) в объеме, достаточном для обеспечения реализации всех мероприятий, которые могут быть реализованы с опережением графика, в том числе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, находящихся в собственности субъектов РФ (включая быстровозводимые модульные конструкции), приобретения объектов недвижимости и оборудования", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2023 года, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер.
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путину доложат по механизму финансирования через казначейские кредиты

Путину к апрелю доложат по поводу механизма финансирования через казначейские кредиты

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля доложить о внедрении механизма по поддержке опережающего финансирования создания инфраструктуры через казначейские кредиты, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ при участии комиссии Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы" с учетом ранее данных поручений обеспечить внедрение механизма, предусматривающего поддержку опережающего финансирования создания инфраструктуры, путем предоставления бюджетам субъектов РФ в 2023 году казначейских кредитов (с погашением в апреле 2024 года) в объеме, достаточном для обеспечения реализации всех мероприятий, которые могут быть реализованы с опережением графика, в том числе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, находящихся в собственности субъектов РФ (включая быстровозводимые модульные конструкции), приобретения объектов недвижимости и оборудования", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2023 года, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер.
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