Украина планирует отстроить энергосистему за счет международной поддержки
В "Укрэнерго" заявили о планах по децентрализации энергосистемы за счет поддержки Запада
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что правительство намерено реализовать стратегию децентрализации украинской энергосистемы путем строительства генерирующих мощностей и старается "не упустить момент" международной поддержки.
Как сообщала ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз подготовил для отправки на Украину почти шесть тысяч солнечных панелей, переданных итальянским производителем Enel.
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"Уверен, что Украина, в конце концов, станет полигоном внедрения новых технологий в электроэнергетике. В ближайшие годы мы увидим новое качество "ноу-хау" в нашей энергосистеме. Пилотные проекты есть и оборудование едет на Украину. Сейчас очень важно не упустить момент, когда практически весь мир хочет помочь нам отстроить энергосистему в новом формате", - заявил Кудрицкий в эфире национального телемарафона "Единые новости".
Он отметил, что правительство будет привлекать финансирование прозрачным способом и использовать его для строительства новой энергосистемы. По его словам, пилотный проект с шестью тысячами солнечных панелей будет способствовать реализации стратегии децентрализации энергосистемы.