Рейтинг@Mail.ru
Украина планирует отстроить энергосистему за счет международной поддержки - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/energetika-1858364583.html
Украина планирует отстроить энергосистему за счет международной поддержки
Украина планирует отстроить энергосистему за счет международной поддержки - РИА Новости, 16.03.2023
Украина планирует отстроить энергосистему за счет международной поддержки
Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что правительство намерено реализовать стратегию децентрализации... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:49
2023-03-16T16:49
экономика
украина
урсула фон дер ляйен
укрэнерго
евросоюз
еврокомиссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833677697_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_2cc62001b13a41913dffdf4fe393c656.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что правительство намерено реализовать стратегию децентрализации украинской энергосистемы путем строительства генерирующих мощностей и старается "не упустить момент" международной поддержки. Как сообщала ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз подготовил для отправки на Украину почти шесть тысяч солнечных панелей, переданных итальянским производителем Enel. Он отметил, что правительство будет привлекать финансирование прозрачным способом и использовать его для строительства новой энергосистемы. По его словам, пилотный проект с шестью тысячами солнечных панелей будет способствовать реализации стратегии децентрализации энергосистемы.
https://ria.ru/20230207/zamery-1850378844.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833677697_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_474c168da05f002a1800ae02828f18b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, урсула фон дер ляйен, укрэнерго, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Экономика, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Укрэнерго, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Украина планирует отстроить энергосистему за счет международной поддержки

В "Укрэнерго" заявили о планах по децентрализации энергосистемы за счет поддержки Запада

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что правительство намерено реализовать стратегию децентрализации украинской энергосистемы путем строительства генерирующих мощностей и старается "не упустить момент" международной поддержки.
Как сообщала ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз подготовил для отправки на Украину почти шесть тысяч солнечных панелей, переданных итальянским производителем Enel.
«
"Уверен, что Украина, в конце концов, станет полигоном внедрения новых технологий в электроэнергетике. В ближайшие годы мы увидим новое качество "ноу-хау" в нашей энергосистеме. Пилотные проекты есть и оборудование едет на Украину. Сейчас очень важно не упустить момент, когда практически весь мир хочет помочь нам отстроить энергосистему в новом формате", - заявил Кудрицкий в эфире национального телемарафона "Единые новости".
Он отметил, что правительство будет привлекать финансирование прозрачным способом и использовать его для строительства новой энергосистемы. По его словам, пилотный проект с шестью тысячами солнечных панелей будет способствовать реализации стратегии децентрализации энергосистемы.
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
"Укрэнерго" замерит реальное потребление электроэнергии в каждой области
7 февраля, 18:36
 
ЭкономикаУкраинаУрсула фон дер ЛяйенУкрэнергоЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала