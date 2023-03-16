https://ria.ru/20230316/energetika-1858364583.html

Украина планирует отстроить энергосистему за счет международной поддержки

Украина планирует отстроить энергосистему за счет международной поддержки - РИА Новости, 16.03.2023

Украина планирует отстроить энергосистему за счет международной поддержки

Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что правительство намерено реализовать стратегию децентрализации... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:49

2023-03-16T16:49

2023-03-16T16:49

экономика

украина

урсула фон дер ляйен

укрэнерго

евросоюз

еврокомиссия

в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что правительство намерено реализовать стратегию децентрализации украинской энергосистемы путем строительства генерирующих мощностей и старается "не упустить момент" международной поддержки. Как сообщала ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз подготовил для отправки на Украину почти шесть тысяч солнечных панелей, переданных итальянским производителем Enel. Он отметил, что правительство будет привлекать финансирование прозрачным способом и использовать его для строительства новой энергосистемы. По его словам, пилотный проект с шестью тысячами солнечных панелей будет способствовать реализации стратегии децентрализации энергосистемы.

https://ria.ru/20230207/zamery-1850378844.html

украина

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экономика, украина, урсула фон дер ляйен, укрэнерго, евросоюз, еврокомиссия, в мире