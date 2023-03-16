https://ria.ru/20230316/drony-1858184100.html

Российский эксперт напомнил о высокой аварийности американских БПЛА

Российский эксперт напомнил о высокой аварийности американских БПЛА - РИА Новости, 16.03.2023

Российский эксперт напомнил о высокой аварийности американских БПЛА

Аварийность американских беспилотников в разы выше, чем даже у самого аварийного самолета ВВС США F-16, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T03:42

2023-03-16T03:42

2023-03-16T03:42

сша

россия

черное море

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Аварийность американских беспилотников в разы выше, чем даже у самого аварийного самолета ВВС США F-16, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Накануне Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ. Между тем европейское командование ВС США утверждает, что российский самолет Су-27 якобы столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды в районе Черного моря. По данным из открытых источников, с момента начала эксплуатации было зафиксировано 671 крушение F-16 Fighting Falcon. Больше всего "отличились" американские ВВС, потерявшие 286 самолётов. Боевые потери F-16 за всё время участия в локальных войнах составили около 160 истребителей. "Стоит заметить, что США, активно применявшие свои беспилотные летательные аппараты в ходе военных кампаний последних десятилетий, нередко теряли их. Причем причиной потерь было не какое-то целенаправленное воздействие извне, а вполне тривиальные технические сбои", – сказал Федутинов. По его словам, известны данные по аппарату Gray Eagle - другому представителю линейки беспилотников компании General Atomics. Порядка 31,4% аварий этого БПЛА были связаны с проблемами с двигателем, около 20% - с отказами систем связи, 11,4% спровоцированы самопроизвольным отключением некоторых систем, 8,6% - неполадками в системе навигации. При этом причины порядка четверти инцидентов не удалось установить вовсе. "В целом, в ВВС и армии США уровень аварийности даже у лучших образцов используемых беспилотных летательных аппаратов в разы выше аналогичного показателя самолета F-16 - одного из лидеров аварийности в пилотируемой боевой авиации. По тому же БПЛА Gray Eagle отмечалось, что он имеет в среднем наработку на отказ всего 25 часов при требуемых 100 часах, а наземный компонент комплекса – 27 часов при требуемых 300 часах", - сказал Федутинов. Федутинов также привел некоторые открытые данные об аварийных инцидентах с MQ-9 Reaper за последние годы. В частности, данный беспилотник в декабре 2011 года разбился на Сейшельских островах при заходе на посадку. Аналогичный инцидент произошел там же в апреле 2012 года. В феврале 2016 года MQ-9 Reaper разбился при заходе на посадку в провинции Кандагар (Афганистан). Беспилотник данного типа но уже под флагом Франции разбился при невыясненных обстоятельствах в ноябре 2018 года в Нигере. Другой Reaper разбился в сентябре 2020 года при взлёте на базе ВВС США в штате Нью-Мексико, в июле 2022 года в Румынии беспилотник потерпел крушение при заходе на посадку. И наконец, в феврале 2023 года MQ-9 потерпел крушение в Мали.

https://ria.ru/20230316/ssha-1858180721.html

https://ria.ru/20230315/bpla-1858164946.html

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сша, россия, черное море