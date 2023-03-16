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В Курской области усилили досмотр автомобилей - РИА Новости, 16.03.2023
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21:41 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/dosmotr-1858449375.html
В Курской области усилили досмотр автомобилей
В Курской области усилили досмотр автомобилей - РИА Новости, 16.03.2023
В Курской области усилили досмотр автомобилей
В Курской области усилен досмотр автомобилей в связи с сигналом о подозрительных лицах из соседнего региона, сообщили в правительстве Курской области. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T21:41
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происшествия
курская область
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ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. В Курской области усилен досмотр автомобилей в связи с сигналом о подозрительных лицах из соседнего региона, сообщили в правительстве Курской области. "В связи с сигналом о подозрительных лицах, который проверяется в одном из соседних регионов, сегодня усилен досмотр автомобильного транспорта на дорогах нашей области. Проводятся стандартные для таких случаев мероприятия", - сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.
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происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
В Курской области усилили досмотр автомобилей

В Курской области усилили досмотр автомобилей из-за сигнала о подозрительных лицах

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкДосмотр автомобилей
Досмотр автомобилей - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Досмотр автомобилей. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. В Курской области усилен досмотр автомобилей в связи с сигналом о подозрительных лицах из соседнего региона, сообщили в правительстве Курской области.
"В связи с сигналом о подозрительных лицах, который проверяется в одном из соседних регионов, сегодня усилен досмотр автомобильного транспорта на дорогах нашей области. Проводятся стандартные для таких случаев мероприятия", - сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Курские власти опровергли сообщения о проникновении украинских боевиков
9 марта, 18:35
 
ПроисшествияКурская область
 
 
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