https://ria.ru/20230316/dosmotr-1858449375.html

В Курской области усилили досмотр автомобилей

В Курской области усилили досмотр автомобилей - РИА Новости, 16.03.2023

В Курской области усилили досмотр автомобилей

В Курской области усилен досмотр автомобилей в связи с сигналом о подозрительных лицах из соседнего региона, сообщили в правительстве Курской области. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T21:41

2023-03-16T21:41

2023-03-16T21:41

происшествия

курская область

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ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. В Курской области усилен досмотр автомобилей в связи с сигналом о подозрительных лицах из соседнего региона, сообщили в правительстве Курской области. "В связи с сигналом о подозрительных лицах, который проверяется в одном из соседних регионов, сегодня усилен досмотр автомобильного транспорта на дорогах нашей области. Проводятся стандартные для таких случаев мероприятия", - сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.

https://ria.ru/20230309/kursk-1856848361.html

курская область

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2023

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происшествия, курская область