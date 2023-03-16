https://ria.ru/20230316/dosmotr-1858449375.html
В Курской области усилили досмотр автомобилей
В Курской области усилили досмотр автомобилей - РИА Новости, 16.03.2023
В Курской области усилили досмотр автомобилей
В Курской области усилен досмотр автомобилей в связи с сигналом о подозрительных лицах из соседнего региона, сообщили в правительстве Курской области. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T21:41
2023-03-16T21:41
2023-03-16T21:41
происшествия
курская область
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ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. В Курской области усилен досмотр автомобилей в связи с сигналом о подозрительных лицах из соседнего региона, сообщили в правительстве Курской области. "В связи с сигналом о подозрительных лицах, который проверяется в одном из соседних регионов, сегодня усилен досмотр автомобильного транспорта на дорогах нашей области. Проводятся стандартные для таких случаев мероприятия", - сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.
https://ria.ru/20230309/kursk-1856848361.html
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происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
В Курской области усилили досмотр автомобилей
В Курской области усилили досмотр автомобилей из-за сигнала о подозрительных лицах