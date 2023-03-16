https://ria.ru/20230316/donbass-1858205746.html

Под Северодонецком извлекли останки шести военных ЛНР

Под Северодонецком извлекли останки шести военных ЛНР - РИА Новости, 16.03.2023

Под Северодонецком извлекли останки шести военных ЛНР

Сотрудники межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии извлекли останки шести человек из братской могилы в окрестностях... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T09:28

2023-03-16T09:28

2023-03-16T09:59

специальная военная операция на украине

общество

луганская народная республика

северодонецк

киев

анна сорока

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 16 мар - РИА Новости. Сотрудники межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии извлекли останки шести человек из братской могилы в окрестностях поселка Боровское к югу от Северодонецка - предположительно, они были военнослужащими Народной милиции ЛНР и были расстреляны украинскими солдатами, передает корреспондент РИА Новости. "Здесь недалеко стояло подразделение украинской армии. Взяли в плен кого-то из наших военных. По данным местных жителей, они не согласились с какими-то условиями, что им там предлагали. Может быть, предлагали кричать что-то. В общем их привели и здесь <…> расстреляли и бросили туда", - рассказал военнослужащий ЛНР, работавший на месте обнаружения захоронения. По его словам, место погребения указали местные жители. Они же рассказали, что машина с военными ЛНР выехала на украинские позиции и солдаты противника взяли их в плен. Собеседник агентства отметил, что тела в захоронении лежали в неестественных позах, а на черепах были следы пулевых отверстий. Руководитель рабочей группы Анна Сорока заявила, что сегодня были подняты останки шести луганских военнослужащих. По ее словам, такой вывод был сделан на основании документов, найденных в кармане на кителе одного из погибших - Геннадия Галязова, 1991 года рождения, который имел при себе военный билет ЛНР. Кроме того, на месте захоронения были найдены два пакета с военной формой, на которых указаны фамилии Смага и Кобылев, что также может помочь установить личности погибших воинов. По словам Сороки, если будет доказан факт расстрела, данные, полученные в ходе изучения этих останков, лягут в основу уголовного дела по военным преступлениям Киева.

https://ria.ru/20230314/severodonetsk-1857901420.html

https://ria.ru/20221213/ostanki-1838465106.html

луганская народная республика

северодонецк

киев

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Дарья Буймова

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Извлечение останков расстрелянных бойцов Народной милиции ЛНР под Северодонецком Под Северодонецком из братской могилы извлекли останки шести бойцов, предположительно пленных военнослужащих Народной милиции ЛНР, их расстреляли боевики киевского режима. Личности погибших будут устанавливать следователи. 2023-03-16T09:28 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, луганская народная республика, северодонецк, киев, анна сорока