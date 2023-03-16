https://ria.ru/20230316/dokapitalizatsiya-1858336161.html

Путин призвал подумать о докапитализации фонда развития промышленности

Путин призвал подумать о докапитализации фонда развития промышленности - РИА Новости, 16.03.2023

Путин призвал подумать о докапитализации фонда развития промышленности

Надо будет подумать о докапитализации Фонда развития промышленности в будущем, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:24

2023-03-16T15:24

2023-03-16T15:39

экономика

россия

владимир путин

фонд развития промышленности

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Надо будет подумать о докапитализации Фонда развития промышленности в будущем, сказал президент России Владимир Путин."Правительство приняло решение и своевременно докапитализировало этот фонд (Фонд развития промышленности) на 120 миллиардов и общий объем выданных ресурсов оказался рекордным - 144 миллиарда, то есть на 120 (миллиардов) докапитализировали и 144 (миллиарда) выдали, а осталось там всего, если мне память не изменяет... где-то 70 миллиардов. И конечно, нужно смотреть на потребности отраслей и подумать о том, что на каком-то этапе нужно и докапитализировать", - сказал президент на съезде РСПП.

https://ria.ru/20230316/rspp-1858322093.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, фонд развития промышленности, российский союз промышленников и предпринимателей