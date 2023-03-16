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Путин призвал подумать о докапитализации фонда развития промышленности - РИА Новости, 16.03.2023
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15:24 16.03.2023 (обновлено: 15:39 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/dokapitalizatsiya-1858336161.html
Путин призвал подумать о докапитализации фонда развития промышленности
Путин призвал подумать о докапитализации фонда развития промышленности - РИА Новости, 16.03.2023
Путин призвал подумать о докапитализации фонда развития промышленности
Надо будет подумать о докапитализации Фонда развития промышленности в будущем, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:24
2023-03-16T15:39
экономика
россия
владимир путин
фонд развития промышленности
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Надо будет подумать о докапитализации Фонда развития промышленности в будущем, сказал президент России Владимир Путин."Правительство приняло решение и своевременно докапитализировало этот фонд (Фонд развития промышленности) на 120 миллиардов и общий объем выданных ресурсов оказался рекордным - 144 миллиарда, то есть на 120 (миллиардов) докапитализировали и 144 (миллиарда) выдали, а осталось там всего, если мне память не изменяет... где-то 70 миллиардов. И конечно, нужно смотреть на потребности отраслей и подумать о том, что на каком-то этапе нужно и докапитализировать", - сказал президент на съезде РСПП.
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экономика, россия, владимир путин, фонд развития промышленности, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Фонд развития промышленности, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин призвал подумать о докапитализации фонда развития промышленности

Путин призвал в будущем подумать о докапитализации фонда развития промышленности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Надо будет подумать о докапитализации Фонда развития промышленности в будущем, сказал президент России Владимир Путин.
"Правительство приняло решение и своевременно докапитализировало этот фонд (Фонд развития промышленности) на 120 миллиардов и общий объем выданных ресурсов оказался рекордным - 144 миллиарда, то есть на 120 (миллиардов) докапитализировали и 144 (миллиарда) выдали, а осталось там всего, если мне память не изменяет... где-то 70 миллиардов. И конечно, нужно смотреть на потребности отраслей и подумать о том, что на каком-то этапе нужно и докапитализировать", - сказал президент на съезде РСПП.
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Московском международном Доме музыки (ММДМ) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинФонд развития промышленностиРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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