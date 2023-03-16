https://ria.ru/20230316/dokapitalizatsiya-1858336161.html
Путин призвал подумать о докапитализации фонда развития промышленности
Путин призвал подумать о докапитализации фонда развития промышленности - РИА Новости, 16.03.2023
Путин призвал подумать о докапитализации фонда развития промышленности
Надо будет подумать о докапитализации Фонда развития промышленности в будущем, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:24
2023-03-16T15:24
2023-03-16T15:39
экономика
россия
владимир путин
фонд развития промышленности
российский союз промышленников и предпринимателей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858331588_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_9ec7551328220dee92fd29c5e881600d.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Надо будет подумать о докапитализации Фонда развития промышленности в будущем, сказал президент России Владимир Путин."Правительство приняло решение и своевременно докапитализировало этот фонд (Фонд развития промышленности) на 120 миллиардов и общий объем выданных ресурсов оказался рекордным - 144 миллиарда, то есть на 120 (миллиардов) докапитализировали и 144 (миллиарда) выдали, а осталось там всего, если мне память не изменяет... где-то 70 миллиардов. И конечно, нужно смотреть на потребности отраслей и подумать о том, что на каком-то этапе нужно и докапитализировать", - сказал президент на съезде РСПП.
https://ria.ru/20230316/rspp-1858322093.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858331588_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_c75e626928c57b65660c677267b4291e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, фонд развития промышленности, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Фонд развития промышленности, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин призвал подумать о докапитализации фонда развития промышленности
Путин призвал в будущем подумать о докапитализации фонда развития промышленности