https://ria.ru/20230316/deputat-1858382538.html
Суд оштрафовал самарского депутата с лапшой на ушах на 150 тысяч рублей
Суд оштрафовал самарского депутата с лапшой на ушах на 150 тысяч рублей - РИА Новости, 16.03.2023
Суд оштрафовал самарского депутата с лапшой на ушах на 150 тысяч рублей
Новокуйбышевский городской суд Самарской области оштрафовал на 150 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:24
2023-03-16T17:24
2023-03-16T17:24
происшествия
россия
самарская область
самарская губернская дума
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853963740_16:0:3376:1890_1920x0_80_0_0_b06ee497061e27070273637c513758fd.png
САМАРА, 16 мар - РИА Новости. Новокуйбышевский городской суд Самарской области оштрафовал на 150 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента с лапшой на ушах, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Лапузин. Публикация в телеграм-канале депутата ранее привлекала внимание как центрального аппарата КПРФ, так и регионального отделения. Коллеги по парламенту единогласно объявили Абдалкину публичное порицание и решили пожаловаться на него в правоохранительные органы, а депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев попросил проверить коллегу на предмет статьи УК РФ "Оскорбление представителя власти". Позже полиция составила административный протокол о дискредитации ВС РФ на Абдалкина и передала его на рассмотрение в Новокуйбышевский городской суд. "Суд признал Абдалкина виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей", - сказал Лапузин. Он добавил, что сторона защиты депутата будет обжаловать данное решение, так как оно, по ее мнению, противоречит Конституции РФ. В Новокуйбышевском городском суде РИА Новости заявили, что "по телефону не могут предоставить никакую информацию". Президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 21 февраля: речь шла о необходимости развивать новые регионы России, поддержке участников спецоперации и отношениях с Западом.
https://ria.ru/20230307/amnistiya-1856295270.html
https://ria.ru/20230126/shtraf-1847497640.html
россия
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853963740_810:0:3330:1890_1920x0_80_0_0_1d9a19e45a2317bbbbf30ace012fef87.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, самарская область, самарская губернская дума, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Самарская область, Самарская Губернская Дума, Вооруженные силы РФ
Суд оштрафовал самарского депутата с лапшой на ушах на 150 тысяч рублей
Суд оштрафовал самарского депутата Абдалкина на 150 тысяч рублей за дискредитацию армии
САМАРА, 16 мар - РИА Новости. Новокуйбышевский городской суд Самарской области оштрафовал на 150 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента с лапшой на ушах, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Лапузин.
Публикация в телеграм-канале депутата ранее привлекала внимание как центрального аппарата КПРФ, так и регионального отделения. Коллеги по парламенту единогласно объявили Абдалкину публичное порицание и решили пожаловаться на него в правоохранительные органы, а депутат Госдумы
от ЛДПР Владимир Кошелев
попросил проверить коллегу на предмет статьи УК РФ "Оскорбление представителя власти". Позже полиция составила административный протокол о дискредитации ВС РФ на Абдалкина и передала его на рассмотрение в Новокуйбышевский городской суд.
"Яблоко" предложило амнистию по уголовным делам за фейки об армии
"Суд признал Абдалкина виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей", - сказал Лапузин. Он добавил, что сторона защиты депутата будет обжаловать данное решение, так как оно, по ее мнению, противоречит Конституции РФ.
В Новокуйбышевском городском суде РИА Новости заявили, что "по телефону не могут предоставить никакую информацию".
Президент РФ Владимир Путин
огласил послание Федеральному собранию 21 февраля: речь шла о необходимости развивать новые регионы России, поддержке участников спецоперации и отношениях с Западом.
Красноярского депутата оштрафовали за дискредитацию армии