https://ria.ru/20230316/biznes-1858311022.html
Возможностей для бизнеса в России стало больше, заявил Путин
Возможностей для бизнеса в России стало больше, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023
Возможностей для бизнеса в России стало больше, заявил Путин
Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и оценил перспективы развития российской экономики. Ключевые... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:42
2023-03-16T14:42
2023-03-16T17:35
россия
владимир путин
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и оценил перспективы развития российской экономики. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Возможностей для бизнеса стало большеРоссии еще предстоит решить системные вопросы с логистикой, финансами, технологиями, но в стране открываются огромные возможности практически для любого направления деятельности, указал глава государства."Количество нерешенных задач, оно никогда не уменьшается, потому что задач по мере роста государства, роста нашей экономики, их количество тоже увеличивается. Это естественный такой процесс", — отметил Путин.Новая модель развития экономикиЭкономика начинает развиваться по новой модели, и активная и созидательная позиция РСПП особенно востребована сейчас. Говоря о бизнесе, президент заявил, что оставшиеся в России предприниматели оказались умнее и энергичнее тех, кто уехал и дает советы недоброжелателям страны.Внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста, это не какой-то случайный всплеск, в его основе — стабильность российского рынка труда, увеличение доходов и зарплат граждан, а также снижение инфляции.Годовая инфляция в стране в начале апреля дойдет до целевых четырех процентов, этот показатель будет меньше, чем в странах Европы, которые ждут коллапса в российской экономике. Также во втором квартале этого года ожидается рост валового внутреннего продукта.О внешнеэкономическом сотрудничестве Россия продолжит расширять внешнеторговые контакты с государствами растущих регионов мира, продолжил Путин, уточнив, что за последний год товарооборот с этими странами рос двузначными темпами и продолжает увеличиваться. В целом внешнеторговый оборот страны в прошлом году вырос более чем на восемь процентов.В частности, президент призвал российских инвесторов вложить деньги в строительство проекта "Север - Юг".Российский лидер также призвал развивать собственные производственные мощности в партнерстве с дружественными странами.Президент спросил, как теперь живется бизнесменам, которые ранее говорили ему, что на Западе надежнее."Знаете, ну мы же со многими здесь многие годы знакомы, и часто слышал: "Ну там надежнее". А теперь?" — задал вопрос Путин.Промышленные паркиПрезидент также поручил проработать идею промышленных парков в городах."Идея (промышленных парков в городах. — Прим. ред.) сама правильная, и я попрошу правительство, коллег из правительства поработать вместе с регионами России. Здесь проблема комплексная, но если над ней поработать как следует, заняться ею, то тогда результат может быть безусловно", — сказал глава государства.По его словам, на освобождаемых от старых заводов площадках можно разместить новые индустриальные парки, но возникают вопросы собственности на землю и предприятия. И с этим всегда надо разбираться, отметил Путин.Кроме того, добавил президент, условием размещения предприятий должна быть чистота производств. Успехи в борьбе с санкциямиСпад российской экономики летом был связан с санкциями, с июля прошлого года в стране начался экономический рост. Россия впервые столкнулась с вызовами, с которыми никакая другая страна в мире еще не сталкивалась в современной истории, подчеркнул Путин, и справилась с ними благодаря работе тысяч компаний и труду многих миллионов специалистов.По его словам, дошло до того, что западные руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. "Репа — хороший продукт, но и за репой тоже, наверное, к нам придется ехать, потому что уровень урожая у нас все-таки значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе. Правда, это не их вина, это погодные условия такие, засуха и так далее, но тем не менее и без наших удобрений сложно будет обойтись, чтобы повысить урожайность у себя", — пояснил глава государства.При этом Путин подчеркнул, что Россия вынуждена реагировать на действия Запада."Если в отношении нашего бизнеса принимаются решения, в отношении российских активов, в том числе золотовалютных резервов, принимаются определенные некорректные и незаконные методы, то это вызывает необходимость и с нашей стороны принимать адекватные действия, в том числе связанные и с выплатой дивидендов и отправлением их на счета, невозможностью вывода их за границу", — указал президент.Поощрение ответственных компанийОтветственные, достойные предприниматели не прячут свои активы в офшоры, не отделяют себя от региона и вкладываются в развитие и благополучие всех вокруг, отметил Путин.По его словам, ответственные предприниматели заботятся о благе сотрудников и членов их семей, наравне с региональными властями направляют средства на дороги, больницы, спортивные и культурные объекты. Власти будут поддерживать ответственный бизнес и компании, которые нацелены не на краткосрочный результат, а на стратегическое развитие. Глава государства предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний и подумать о ежегодной публикации нефинансовой отчетности для крупных предприятий, в которой расскажут о том, что та или иная компания сделала для общества, конкретного поселка, города, региона и всей страны в целом.Поддержка преподавателей профобразованияПутин также поддержал введение мер поддержки преподавателей профобразования. При этом он подчеркнул, что все вопросы введения такой меры нужно проработать.Как добавил президент, также необходимо создавать стимулы для преподавателей профобразования идти работать на такую специальность.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: "Не ровен час и ушедшие компании захотят вернуться"
"Сейчас возможностей для бизнеса рф еще больше. Нельзя это упустить, а то не ровен час и ушедшие компании захотят вернуться", – заявил Путин.
2023-03-16T14:42
true
PT0M44S
Путин: "Российская экономика приобретает принципиально иное качество"
Путин: "Российская экономика приобретает принципиально иное качество"
2023-03-16T14:42
true
PT0M24S
Путин обратился к бизнесменам, которые говорили, что на Западе надежнее: "А теперь?"
Путин обратился к бизнесменам, которые говорили, что на Западе надежнее: "А теперь?"
2023-03-16T14:42
true
PT0M37S
Путин: Запад предлагает своим гражданам вместо салата перейти на репу
Путин: Запад предлагает своим гражданам вместо салата перейти на репу
2023-03-16T14:42
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PT0M39S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858333704_813:309:2372:1479_1920x0_80_0_0_4b5b993b60f615a1007dad1018546a77.jpg
Путин: ответственный бизнес не прячет активы в офшорах и не отделяет себя от своего региона
ПУТИН НАЗВАЛ ОСНОВЫ ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА:
НЕ ПРЯЧЕТ АКТИВЫ В ОФШОРЫ, НЕ ОТДЕЛЯЕТ СЕБЯ ОТ РЕГИОНА,
ВКЛАДЫВАЕТСЯ В РАЗВИТИЕ, В ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СФЕРЫ
2023-03-16T14:42
true
PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, видео
Россия, Владимир Путин, Экономика, Российский союз промышленников и предпринимателей
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Владимир Путин выступил на съезде
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и оценил перспективы развития российской экономики. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
Возможностей для бизнеса стало больше
«
"Не ровен час некоторые ушедшие компании захотят вернуться. Ситуация без преувеличения уникальная для многих наших компаний. Своевременные инвестиционные решения сегодня безусловно сторицей окупятся завтра. Это верно как для обрабатывающей промышленности, так и для внутреннего туризма, для российских брендов на рынке потребительских товаров".
России еще предстоит решить системные вопросы с логистикой, финансами, технологиями, но в стране открываются огромные возможности практически для любого направления деятельности, указал глава государства.
"Количество нерешенных задач, оно никогда не уменьшается, потому что задач по мере роста государства, роста нашей экономики, их количество тоже увеличивается. Это естественный такой процесс", — отметил Путин.
Новая модель развития экономики
Экономика начинает развиваться по новой модели, и активная и созидательная позиция РСПП
особенно востребована сейчас. Говоря о бизнесе, президент заявил, что оставшиеся в России предприниматели оказались умнее и энергичнее тех, кто уехал и дает советы недоброжелателям страны.
«
"Отмечу здесь и руководителей российского бизнеса, их управленческие команды, которые в короткие сроки в условиях серьезного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты, открыли новые направления для кооперации и сотрудничества с предсказуемыми, добросовестными зарубежными партнерами".
Внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста, это не какой-то случайный всплеск, в его основе — стабильность российского рынка труда, увеличение доходов и зарплат граждан, а также снижение инфляции.
Годовая инфляция в стране в начале апреля дойдет до целевых четырех процентов, этот показатель будет меньше, чем в странах Европы
, которые ждут коллапса в российской экономике. Также во втором квартале этого года ожидается рост валового внутреннего продукта.
О внешнеэкономическом сотрудничестве
Россия продолжит расширять внешнеторговые контакты с государствами растущих регионов мира, продолжил Путин, уточнив, что за последний год товарооборот с этими странами рос двузначными темпами и продолжает увеличиваться. В целом внешнеторговый оборот страны в прошлом году вырос более чем на восемь процентов.
В частности, президент призвал российских инвесторов вложить деньги в строительство проекта "Север - Юг".
«
"Товары будут идти, <...> востребовано будет всегда, поэтому нам нужно найти источники и консолидировать эти источники финансирования этого проекта. <...> Правительство должно подумать, как сложить этот пул возможных инвесторов. Честно говоря, мне бы хотелось, чтобы это были российские инвесторы. Ну чего упускать такие проекты — рентабельные, хорошие".
Российский лидер также призвал развивать собственные производственные мощности в партнерстве с дружественными странами.
«
"Открывать новые предприятия, создавать рабочие места на всей территории страны. Я прекрасно понимаю те угрозы, которые имеют место быть, и то, на что указывают нам недоброжелатели, говоря о том, что в среднесрочной перспективе у России возникнут проблемы. Да, это такая угроза, которую нужно иметь в виду".
Президент спросил, как теперь живется бизнесменам, которые ранее говорили ему, что на Западе надежнее.
"Знаете, ну мы же со многими здесь многие годы знакомы, и часто слышал: "Ну там надежнее". А теперь?" — задал вопрос Путин.
Президент также поручил проработать идею промышленных парков в городах.
"Идея (промышленных парков в городах. — Прим. ред.) сама правильная, и я попрошу правительство, коллег из правительства поработать вместе с регионами России. Здесь проблема комплексная, но если над ней поработать как следует, заняться ею, то тогда результат может быть безусловно", — сказал глава государства.
По его словам, на освобождаемых от старых заводов площадках можно разместить новые индустриальные парки, но возникают вопросы собственности на землю и предприятия. И с этим всегда надо разбираться, отметил Путин.
Кроме того, добавил президент, условием размещения предприятий должна быть чистота производств.
«
"Если предприятие почему-то перестало существовать в центре городов или не в центре, но в городской черте, то, конечно, если говорить о новом производстве в городской черте, а не о строительстве доходных домов и прочих сооружений подобного рода, то тогда это должно быть чистое производство и отвечающее не только целям извлечения прибыли, что очень важно для любого бизнеса, но и вписывающееся в городскую среду".
Успехи в борьбе с санкциями
Спад российской экономики летом был связан с санкциями, с июля прошлого года в стране начался экономический рост. Россия впервые столкнулась с вызовами, с которыми никакая другая страна в мире еще не сталкивалась в современной истории, подчеркнул Путин, и справилась с ними благодаря работе тысяч компаний и труду многих миллионов специалистов.
«
"Год назад западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили многих уйти с российского рынка, тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг. Однако жизнь по-другому распорядилась: сами западные страны в полный рост столкнулись с такими же проблемами".
По его словам, дошло до того, что западные руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу.
"Репа — хороший продукт, но и за репой тоже, наверное, к нам придется ехать, потому что уровень урожая у нас все-таки значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе. Правда, это не их вина, это погодные условия такие, засуха и так далее, но тем не менее и без наших удобрений сложно будет обойтись, чтобы повысить урожайность у себя", — пояснил глава государства.
При этом Путин подчеркнул, что Россия вынуждена реагировать на действия Запада.
"Если в отношении нашего бизнеса принимаются решения, в отношении российских активов, в том числе золотовалютных резервов, принимаются определенные некорректные и незаконные методы, то это вызывает необходимость и с нашей стороны принимать адекватные действия, в том числе связанные и с выплатой дивидендов и отправлением их на счета, невозможностью вывода их за границу", — указал президент.
Поощрение ответственных компаний
Ответственные, достойные предприниматели не прячут свои активы в офшоры, не отделяют себя от региона и вкладываются в развитие и благополучие всех вокруг, отметил Путин.
«
"Сегодня мы видим примеры такого достойного отношения к делу как к высокой миссии предпринимателя, которым не все равно, где, в каких условиях работают их компании, их люди, их специалисты, которые направляют свой предпринимательский талант — а это действительно талант — не только на извлечение какой-то выгоды, на сверхпотребление, но и на общественные блага. И вместо работы в офшорах и вывода полученных здесь средств на вещи, скажем так, не первой необходимости запускаются специальные программы поддержки".
По его словам, ответственные предприниматели заботятся о благе сотрудников и членов их семей, наравне с региональными властями направляют средства на дороги, больницы, спортивные и культурные объекты. Власти будут поддерживать ответственный бизнес и компании, которые нацелены не на краткосрочный результат, а на стратегическое развитие.
Глава государства предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний и подумать о ежегодной публикации нефинансовой отчетности для крупных предприятий, в которой расскажут о том, что та или иная компания сделала для общества, конкретного поселка, города, региона и всей страны в целом.
Поддержка преподавателей профобразования
Путин также поддержал введение мер поддержки преподавателей профобразования.
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"Что касается возможности предоставления социальной ипотеки преподавателям, работающим в сфере подготовки специалистов среднего звена, у нас там около 500 с лишним тысяч человек работает, и средний уровень зарплаты, так скажем, не самый высокий — где-то 47 с небольшим тысяч. Поэтому, конечно, для этой категории преподавателей, а нам здесь нужны квалифицированные люди, социальная ипотека была бы важна".
При этом он подчеркнул, что все вопросы введения такой меры нужно проработать.
Как добавил президент, также необходимо создавать стимулы для преподавателей профобразования идти работать на такую специальность.