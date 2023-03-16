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Возможностей для бизнеса в России стало больше, заявил Путин

Возможностей для бизнеса в России стало больше, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023

Возможностей для бизнеса в России стало больше, заявил Путин

Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и оценил перспективы развития российской экономики. Ключевые... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:42

2023-03-16T14:42

2023-03-16T17:35

россия

владимир путин

экономика

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и оценил перспективы развития российской экономики. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Возможностей для бизнеса стало большеРоссии еще предстоит решить системные вопросы с логистикой, финансами, технологиями, но в стране открываются огромные возможности практически для любого направления деятельности, указал глава государства."Количество нерешенных задач, оно никогда не уменьшается, потому что задач по мере роста государства, роста нашей экономики, их количество тоже увеличивается. Это естественный такой процесс", — отметил Путин.Новая модель развития экономикиЭкономика начинает развиваться по новой модели, и активная и созидательная позиция РСПП особенно востребована сейчас. Говоря о бизнесе, президент заявил, что оставшиеся в России предприниматели оказались умнее и энергичнее тех, кто уехал и дает советы недоброжелателям страны.Внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста, это не какой-то случайный всплеск, в его основе — стабильность российского рынка труда, увеличение доходов и зарплат граждан, а также снижение инфляции.Годовая инфляция в стране в начале апреля дойдет до целевых четырех процентов, этот показатель будет меньше, чем в странах Европы, которые ждут коллапса в российской экономике. Также во втором квартале этого года ожидается рост валового внутреннего продукта.О внешнеэкономическом сотрудничестве Россия продолжит расширять внешнеторговые контакты с государствами растущих регионов мира, продолжил Путин, уточнив, что за последний год товарооборот с этими странами рос двузначными темпами и продолжает увеличиваться. В целом внешнеторговый оборот страны в прошлом году вырос более чем на восемь процентов.В частности, президент призвал российских инвесторов вложить деньги в строительство проекта "Север - Юг".Российский лидер также призвал развивать собственные производственные мощности в партнерстве с дружественными странами.Президент спросил, как теперь живется бизнесменам, которые ранее говорили ему, что на Западе надежнее."Знаете, ну мы же со многими здесь многие годы знакомы, и часто слышал: "Ну там надежнее". А теперь?" — задал вопрос Путин.Промышленные паркиПрезидент также поручил проработать идею промышленных парков в городах."Идея (промышленных парков в городах. — Прим. ред.) сама правильная, и я попрошу правительство, коллег из правительства поработать вместе с регионами России. Здесь проблема комплексная, но если над ней поработать как следует, заняться ею, то тогда результат может быть безусловно", — сказал глава государства.По его словам, на освобождаемых от старых заводов площадках можно разместить новые индустриальные парки, но возникают вопросы собственности на землю и предприятия. И с этим всегда надо разбираться, отметил Путин.Кроме того, добавил президент, условием размещения предприятий должна быть чистота производств. Успехи в борьбе с санкциямиСпад российской экономики летом был связан с санкциями, с июля прошлого года в стране начался экономический рост. Россия впервые столкнулась с вызовами, с которыми никакая другая страна в мире еще не сталкивалась в современной истории, подчеркнул Путин, и справилась с ними благодаря работе тысяч компаний и труду многих миллионов специалистов.По его словам, дошло до того, что западные руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. "Репа — хороший продукт, но и за репой тоже, наверное, к нам придется ехать, потому что уровень урожая у нас все-таки значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе. Правда, это не их вина, это погодные условия такие, засуха и так далее, но тем не менее и без наших удобрений сложно будет обойтись, чтобы повысить урожайность у себя", — пояснил глава государства.При этом Путин подчеркнул, что Россия вынуждена реагировать на действия Запада."Если в отношении нашего бизнеса принимаются решения, в отношении российских активов, в том числе золотовалютных резервов, принимаются определенные некорректные и незаконные методы, то это вызывает необходимость и с нашей стороны принимать адекватные действия, в том числе связанные и с выплатой дивидендов и отправлением их на счета, невозможностью вывода их за границу", — указал президент.Поощрение ответственных компанийОтветственные, достойные предприниматели не прячут свои активы в офшоры, не отделяют себя от региона и вкладываются в развитие и благополучие всех вокруг, отметил Путин.По его словам, ответственные предприниматели заботятся о благе сотрудников и членов их семей, наравне с региональными властями направляют средства на дороги, больницы, спортивные и культурные объекты. Власти будут поддерживать ответственный бизнес и компании, которые нацелены не на краткосрочный результат, а на стратегическое развитие. Глава государства предложил учредить премию для наиболее ответственных компаний и подумать о ежегодной публикации нефинансовой отчетности для крупных предприятий, в которой расскажут о том, что та или иная компания сделала для общества, конкретного поселка, города, региона и всей страны в целом.Поддержка преподавателей профобразованияПутин также поддержал введение мер поддержки преподавателей профобразования. При этом он подчеркнул, что все вопросы введения такой меры нужно проработать.Как добавил президент, также необходимо создавать стимулы для преподавателей профобразования идти работать на такую специальность.

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, видео