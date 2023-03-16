https://ria.ru/20230316/biznes-1858309733.html

Путин оценил компании, оставшиеся в России

Путин оценил компании, оставшиеся в России - РИА Новости, 16.03.2023

Путин оценил компании, оставшиеся в России

Президент РФ Владимир Путин, говоря о бизнесе, заявил, что те, кто остался в России, оказались умнее и энергичнее тех, кто уехал и дает советы недоброжелателям... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:40

2023-03-16T14:40

2023-03-16T15:09

россия

владимир путин

экономика

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о бизнесе, заявил, что те, кто остался в России, оказались умнее и энергичнее тех, кто уехал и дает советы недоброжелателям страны."Отмечу здесь и руководителей российского бизнеса, их управленческие команды, которые в короткие сроки в условиях серьезного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты, открыли новые направления для кооперации и сотрудничества с предсказуемыми добросовестными зарубежными партнерами", - сказал Путин на съезде РСПП."Надо сказать... это заслуга ваша и ваших команд. Мы с вами знаем, так по-семейному скажу, кто дает советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить. Но те, кто остался здесь, и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям. И успех очевиден, я сейчас только что об этом сказал", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html

россия

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Путин о бизнесе: оставшиеся в РФ оказались умнее тех, кто дает рекомендации нашим недоброжелателям ПУТИН О БИЗНЕСЕ: ТЕ, КТО ОСТАЛСЯ В РОССИИ, ОКАЗАЛИСЬ УМНЕЕ И ЭНЕРГИЧНЕЕ ТЕХ, КТО ДАЕТ СОВЕТЫ НАШИМ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ 2023-03-16T14:40 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, экономика, российский союз промышленников и предпринимателей