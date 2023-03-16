https://ria.ru/20230316/biznes-1858309733.html
Путин оценил компании, оставшиеся в России
Путин оценил компании, оставшиеся в России - РИА Новости, 16.03.2023
Путин оценил компании, оставшиеся в России
Президент РФ Владимир Путин, говоря о бизнесе, заявил, что те, кто остался в России, оказались умнее и энергичнее тех, кто уехал и дает советы недоброжелателям... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:40
2023-03-16T14:40
2023-03-16T15:09
россия
владимир путин
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858326404_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0f3e654e01f750bdcff13312f67a7765.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о бизнесе, заявил, что те, кто остался в России, оказались умнее и энергичнее тех, кто уехал и дает советы недоброжелателям страны."Отмечу здесь и руководителей российского бизнеса, их управленческие команды, которые в короткие сроки в условиях серьезного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты, открыли новые направления для кооперации и сотрудничества с предсказуемыми добросовестными зарубежными партнерами", - сказал Путин на съезде РСПП."Надо сказать... это заслуга ваша и ваших команд. Мы с вами знаем, так по-семейному скажу, кто дает советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить. Но те, кто остался здесь, и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям. И успех очевиден, я сейчас только что об этом сказал", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858326404_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f68e041c8d4a720653e5e9f0f52dd57b.jpg
Путин о бизнесе: оставшиеся в РФ оказались умнее тех, кто дает рекомендации нашим недоброжелателям
ПУТИН О БИЗНЕСЕ: ТЕ, КТО ОСТАЛСЯ В РОССИИ, ОКАЗАЛИСЬ УМНЕЕ И ЭНЕРГИЧНЕЕ ТЕХ,
КТО ДАЕТ СОВЕТЫ НАШИМ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ
2023-03-16T14:40
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Владимир Путин, Экономика, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин оценил компании, оставшиеся в России
Президент Путин о бизнесе: те, кто остался в России, оказались умнее и энергичнее
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о бизнесе, заявил, что те, кто остался в России, оказались умнее и энергичнее тех, кто уехал и дает советы недоброжелателям страны.
"Отмечу здесь и руководителей российского бизнеса, их управленческие команды, которые в короткие сроки в условиях серьезного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты, открыли новые направления для кооперации и сотрудничества с предсказуемыми добросовестными зарубежными партнерами", - сказал Путин на съезде РСПП
.
"Надо сказать... это заслуга ваша и ваших команд. Мы с вами знаем, так по-семейному скажу, кто дает советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить. Но те, кто остался здесь, и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям. И успех очевиден, я сейчас только что об этом сказал", - подчеркнул президент.
Главная санкционная ставка Запада бита