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Путин оценил компании, оставшиеся в России - РИА Новости, 16.03.2023
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14:40 16.03.2023 (обновлено: 15:09 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/biznes-1858309733.html
Путин оценил компании, оставшиеся в России
Путин оценил компании, оставшиеся в России - РИА Новости, 16.03.2023
Путин оценил компании, оставшиеся в России
Президент РФ Владимир Путин, говоря о бизнесе, заявил, что те, кто остался в России, оказались умнее и энергичнее тех, кто уехал и дает советы недоброжелателям... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:40
2023-03-16T15:09
россия
владимир путин
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о бизнесе, заявил, что те, кто остался в России, оказались умнее и энергичнее тех, кто уехал и дает советы недоброжелателям страны."Отмечу здесь и руководителей российского бизнеса, их управленческие команды, которые в короткие сроки в условиях серьезного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты, открыли новые направления для кооперации и сотрудничества с предсказуемыми добросовестными зарубежными партнерами", - сказал Путин на съезде РСПП."Надо сказать... это заслуга ваша и ваших команд. Мы с вами знаем, так по-семейному скажу, кто дает советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить. Но те, кто остался здесь, и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям. И успех очевиден, я сейчас только что об этом сказал", - подчеркнул президент.
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353
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353
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Путин о бизнесе: оставшиеся в РФ оказались умнее тех, кто дает рекомендации нашим недоброжелателям
ПУТИН О БИЗНЕСЕ: ТЕ, КТО ОСТАЛСЯ В РОССИИ, ОКАЗАЛИСЬ УМНЕЕ И ЭНЕРГИЧНЕЕ ТЕХ,  КТО ДАЕТ СОВЕТЫ НАШИМ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ
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россия, владимир путин, экономика, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Владимир Путин, Экономика, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин оценил компании, оставшиеся в России

Президент Путин о бизнесе: те, кто остался в России, оказались умнее и энергичнее

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о бизнесе, заявил, что те, кто остался в России, оказались умнее и энергичнее тех, кто уехал и дает советы недоброжелателям страны.
"Отмечу здесь и руководителей российского бизнеса, их управленческие команды, которые в короткие сроки в условиях серьезного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты, открыли новые направления для кооперации и сотрудничества с предсказуемыми добросовестными зарубежными партнерами", - сказал Путин на съезде РСПП.
"Надо сказать... это заслуга ваша и ваших команд. Мы с вами знаем, так по-семейному скажу, кто дает советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить. Но те, кто остался здесь, и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям. И успех очевиден, я сейчас только что об этом сказал", - подчеркнул президент.
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