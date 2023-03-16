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Губернатор Подмосковья отметил важность развития бизнеса в период СВО - РИА Новости, 16.03.2023
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Новости Подмосковья
 
10:43 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/biznes-1858227615.html
Губернатор Подмосковья отметил важность развития бизнеса в период СВО
Губернатор Подмосковья отметил важность развития бизнеса в период СВО - РИА Новости, 16.03.2023
Губернатор Подмосковья отметил важность развития бизнеса в период СВО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития регионального бизнеса во всех сферах в период специальной военной операции. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:43
2023-03-16T10:43
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития регионального бизнеса во всех сферах в период специальной военной операции.Воробьев посетил завод по производству фудтраков в городском округе Истра Московской области."Для нас и малое, и среднее, и крупное предпринимательство, промышленность, торговля, производство – все имеет принципиально важное значение. Хотелось бы поблагодарить предпринимателей, которые в период до коронавируса, в период ковида и в это непростое время принимают решения по инвестициям", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik, отметив, что в период СВО инвесторы продолжают создавать рабочие места.Он также добавил, что власти Подмосковья будут продолжать принимать меры по упрощению процедур открытия новых предприятий, в том числе в формате "онлайн".
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)

Губернатор Подмосковья отметил важность развития бизнеса в период СВО

© Фото : Пресс-служба правительства ПодмосковьяГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития регионального бизнеса во всех сферах в период специальной военной операции.
Воробьев посетил завод по производству фудтраков в городском округе Истра Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
В Подмосковье упростят подключение к электричеству мобильных точек питания
Вчера, 10:41
"Для нас и малое, и среднее, и крупное предпринимательство, промышленность, торговля, производство – все имеет принципиально важное значение. Хотелось бы поблагодарить предпринимателей, которые в период до коронавируса, в период ковида и в это непростое время принимают решения по инвестициям", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik, отметив, что в период СВО инвесторы продолжают создавать рабочие места.
Он также добавил, что власти Подмосковья будут продолжать принимать меры по упрощению процедур открытия новых предприятий, в том числе в формате "онлайн".
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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